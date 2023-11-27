Милан - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 28.11.2023

Интрига в группе "смерти" закручивается максимально! Каждая команда имеет хорошие шансы на плей-офф раунд. На этот раз между собой встретятся "Милан" и дортмундская "Боруссия". "Шмели" будут отстаивать свое лидерство в квартете, а "дьяволы" - пытаться это лидерство завоевать. Поединок пройдет на легендарной домашней арене итальянского клуба - "Сан-Сиро".

5-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

28.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" 22:00 "Боруссия" Дортмунд

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"Милан": последние новости

В прошлом туре главного еврокубка команду Стефано Пиоли наконец-то прорвало. "Милан" одержал свою первую победу в этой кампании. Речь идет о домашней игре против звездного "Пари Сен-Жермен" (2:1). Более того, "россонери" в матче против парижан забили свои первые голы в этом сезоне.

До этого были две нулевые ничьи: с "Ньюкаслом" дома и на выезде с дортмундской "Боруссией". Что касается матчей национального первенства, то после встречи с "ПСЖ" Миланский клуб провел два спарринга.

Сначала, благодаря голу ветерана Оливье Жиру на 90+3 минуте, вырвали на выезде ничью у середняка "Лечче" (2:2). А после паузы на матчи сборных "Милан" на "Сан-Сиро" минимально одолел "Фиорентину (1:0). В общем, после 13-ти туров Серии А "дьяволы" имеют в своем активе 26 очков и идут третьими в турнирной таблице. До первого "Интера" 6 баллов.

Если говорить о предыдущем матче против "Боруссии". То в Дортмунде "Милан" доминировал по игре, однако не сумел реализовать большое количество своих моментов.

Ориентировочный состав "Милана": Маньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Побега, Рейндерс, Лофтус-Чик, Леау, Жиру, Пулишич.

"Боруссия" Дортмунд: последние новости

Команда под руководством Эдина Терзича от матча к матчу демонстрирует достаточно нестабильные результаты. В частности, поединки в ноябре заканчивались для "шмелей" поочередно с диаметральным результатом. Сначала "Боруссия" потерпела тотальное фиаско в домашнем "Дер Класикер" против мюнхенской "Баварии" (2:0). Далее последовала реабилитация и уверенная победа над "Ньюкаслом" (2:0) на "Сигнал Идуна Парк".

Однако после этого дортмундский коллектив на выезде уступил "Штутгарту" (1:2). Хотя здесь не надо воспринимать это поражение слишком критично. Так как "швабы" сейчас являются одним из лидеров Бундеслиги, более того они идут выше в таблице, чем "шмели".

А в последнем своем поединке подопечные Терзича в дерби "Боруссий" разгромили своих коллег по цеху из Менхенгладбаха (4:2). Если подытожить, то Дортмунд после 12-ти туров замыкает четверку лучших в чемпионате Германии, отставая от первого "Байера" на 10 очков.

Орієнтовний склад "Боруссії": Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Озджан, Забитцер, Адейеми, Нмеча, Брандт, Фюллькруг.

"Милан" - "Боруссия" Дортмунд. Личные встречи

Всего на официальном уровне "шмели" и "дьяволы" встречались 7 раз. 5 раз в рамках Лиги чемпионов и 2 - в Лиге Европы. Трижды в очных поединках был сильнее "Милан", дважды победу одержала "Боруссия" и дважды коллективы разошлись миром.

Также был еще один товарищеский спарринг. В прошлой жизни, а именно в далеком 2017-м году команды встречались на выставочном турнире "Международный кубок чемпионов". Тогда немецкая взяла верх - 3:1.

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"Милан" - "Боруссия" Дортмунд. Турнирное положение

Квартет "смерти" полностью оправдывает свое звание. После 4-х туров все (!) команды группы имеют шансы выйти в следующий раунд ЛЧ. Если говорить о нашей паре, то "шмели" лидируют в таблице, а "дьяволы" являются третьими. Однако, разница между коллективами составляет всего лишь 2 очка.

# КОМАНДА И П Н П З-П О 1 Боруссия 4 2 1 1 3-2 7 2 Пари Сен-Жермен 4 2 0 2 7-6 6 3 Милан 4 1 2 1 2-4 5 4 Ньюкасл 4 1 1 2 4-4 4

"Милан" - "Боруссия" Дортмунд. Ставка и коэффициенты

"Милан" - "Боруссия" Дортмунд. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Букмекеры больше верят в победу "россонери". Однако, как уже доказали прошлые туры квартета F, прогнозировать что-то здесь очень трудно. Впрочем, учитывая нестабильность результатов "шмелей" и их победный цикл, то в следующем своем матче подопечные Терзича должны проигрывать. Этому должна способствовать и домашняя арена "дьяволов", и их бешеные фанаты.