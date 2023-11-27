Фейеноорд - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023

Отправляясь в Нидерланды мадридский "Атлетико" попытается сохранить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов этого сезона, противостоять им будет очень неуступчивый "Фейеноорд". После четырех туров испанская команда возглавляет группу E, а хозяева идут на третьей позиции.

Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур

28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"

Арбитр: Энтони Тейлор

"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид

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Новости "Фейеноорда"

"Фейеноорд" демонстрирует смешанные результаты: в четырех матчах было поровну побед и поражений.

Чемпионы Эредивизии в конце концов наслаждались домашним комфортом, обыграв "Селтик" и "Лацио" перед собственными болельщиками в Роттердаме, но проиграли оба матча на выезде, включая поражение от "Атлетико" со счетом (3:2) в начале октября.

В своем последнем матче подопечные Арне Слота уступили "Лацио" на "Стадио Олимпико" (1:0) - результат, который стал девятым подряд выездным поражением в Лиге чемпионов (включая квалификацию).

Эта победа позволила "Лацио" опередить "Фейенорд" и подняться на второе место, оставив нидерландцев на расстоянии одного очка от второго и двух очков от первого места. Поражение во вторник может положить конец надеждам "Фейеноорда" на выход в 1/8 финала, если "Лацио" обыграет "Селтик" в параллельном матче этой группы. У "Фейеноорда" великолепная серия из семи побед подряд в родных стенах (во всех соревнованиях).

Хозяева, безусловно, будут в позитивном настроении после субботней победы над "Эксельсиором" (4:2), в которой Сантьяго Хименес отметился хет-триком, доведя счет голов в Эредивизии до 28 мячей в течение 2023 года, мексиканец имеет шанс превзойти рекорд Луиса Суареса, который отличился 30 раз в составе "Аякса" в течение 2009 календарного года.

Новости "Атлетико"

К пятому туру "Атлетико" подходит на первой позиции в группе E, выиграв оба домашних матча и сыграв вничью два выездных поединка против "Лацио" и "Селтика".

Хотя в прошлом месяце "Атлетико" пришлось довольствоваться ничьей (2:2) во время поездки в Глазго, но в мадридском матче матрасники уничтожили Селтик (6:0). Эта победа гарантировала "Атлетико" как минимум третье место в группе Е и еврокубковую весну.

Банда Диего Симеоне вряд ли удовлетворится этим минимумом и будет полностью сосредоточена на том, чтобы в пятый раз за шесть последних сезонов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, единственный вылет из группового этапа за этот период состоялся в прошлом сезоне.

Испанская команда сможет гарантировать себе место в раунде плей-офф, если добудет три очка в Нидерландах, однако матрасники не выиграли ни одного из предыдущих шести выездных матчей Лиги чемпионов после победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом (1:0) в марте 2022 года. "Атлетико" проиграл лишь один из последних 13-ти матчей в Лиге чемпионов.

В субботу подопечные Симеоне одержали минимальную победу над "Мальоркой", она стала 25-й победой "Атлетико" в чемпионате в течение 2023 года - только "Манчестер Сити" (26) в этом году одержал больше побед в топ-5 лигах.

Турнирная таблица

# Клуб И П Н П З-П О 1 Атлетико 4 2 2 0 12-5 8 2 Лацио 4 2 1 1 5-5 7 3 Фейеноорд 4 2 0 2 7-5 6 4 Селтик 4 0 1 3 3-12 1

Кадры и ориентировочные составы

Вингер "Фейеноорда" Алиреза Джаханбахш будет отсутствовать во второй игре подряд после того, как он получил травму в матче за сборную Ирана.

Ожидается, что Барт Нёвкуп, который получил травму подколенного сухожилия в субботу, также пропустит матч.

Тем временем, гости все еще остаются без услуг Томаса Лемара и Витоло из-за травм ахилла и колена соответственно. Тем не менее после дисквалификации вернется Родриго де Пауль.

Возможный стартовый состав "Фейеноорда":

Бийлоу; Гертруда, Траунер, Ханко, Хартман; Виффер, Тимбер; Пайшао, Стенгс, Иванушек; Гименес.

Возможный стартовый состав "Атлетико Мадрид":

Облак; Гименес, Витсель, Эрмосо; Молина, Де Пауль, Коке, Рикельме; Корреа, Гризманн; Мората.



"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид. Ставки и коэффициенты

"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид. Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды находятся в хорошей форме, "Фейеноорд" выиграл семь последних домашних матчей, но на этот раз соперник может быть им не по зубам, в первом матче между этими командами было пять забитых мячей, "Атлетико" выиграл 3:2, снова победить "Фейеноорд", учитывая не очень удачную игру матрасников на выезде, будет трудно, но результативная ничья вполне возможна. Можно попробовать поставить на тотал больше 2,5 голов в матче, или ничью.