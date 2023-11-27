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Фейеноорд - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
Фейеноорд - Атлетико Мадрид: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.23 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/Atleti
Отправляясь в Нидерланды мадридский "Атлетико" попытается сохранить свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов этого сезона, противостоять им будет очень неуступчивый "Фейеноорд". После четырех туров испанская команда возглавляет группу E, а хозяева идут на третьей позиции.
Лига чемпионов. Группа Е, 5-й тур
28.11.2023. Роттердам. "Де Кейп"
Арбитр: Энтони Тейлор
"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид
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Видеотрансляция: Мегого 6
Новости "Фейеноорда"
"Фейеноорд" демонстрирует смешанные результаты: в четырех матчах было поровну побед и поражений.
Чемпионы Эредивизии в конце концов наслаждались домашним комфортом, обыграв "Селтик" и "Лацио" перед собственными болельщиками в Роттердаме, но проиграли оба матча на выезде, включая поражение от "Атлетико" со счетом (3:2) в начале октября.
В своем последнем матче подопечные Арне Слота уступили "Лацио" на "Стадио Олимпико" (1:0) - результат, который стал девятым подряд выездным поражением в Лиге чемпионов (включая квалификацию).
Эта победа позволила "Лацио" опередить "Фейенорд" и подняться на второе место, оставив нидерландцев на расстоянии одного очка от второго и двух очков от первого места. Поражение во вторник может положить конец надеждам "Фейеноорда" на выход в 1/8 финала, если "Лацио" обыграет "Селтик" в параллельном матче этой группы. У "Фейеноорда" великолепная серия из семи побед подряд в родных стенах (во всех соревнованиях).
Хозяева, безусловно, будут в позитивном настроении после субботней победы над "Эксельсиором" (4:2), в которой Сантьяго Хименес отметился хет-триком, доведя счет голов в Эредивизии до 28 мячей в течение 2023 года, мексиканец имеет шанс превзойти рекорд Луиса Суареса, который отличился 30 раз в составе "Аякса" в течение 2009 календарного года.
Новости "Атлетико"
К пятому туру "Атлетико" подходит на первой позиции в группе E, выиграв оба домашних матча и сыграв вничью два выездных поединка против "Лацио" и "Селтика".
Хотя в прошлом месяце "Атлетико" пришлось довольствоваться ничьей (2:2) во время поездки в Глазго, но в мадридском матче матрасники уничтожили Селтик (6:0). Эта победа гарантировала "Атлетико" как минимум третье место в группе Е и еврокубковую весну.
Банда Диего Симеоне вряд ли удовлетворится этим минимумом и будет полностью сосредоточена на том, чтобы в пятый раз за шесть последних сезонов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, единственный вылет из группового этапа за этот период состоялся в прошлом сезоне.
Испанская команда сможет гарантировать себе место в раунде плей-офф, если добудет три очка в Нидерландах, однако матрасники не выиграли ни одного из предыдущих шести выездных матчей Лиги чемпионов после победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом (1:0) в марте 2022 года. "Атлетико" проиграл лишь один из последних 13-ти матчей в Лиге чемпионов.
В субботу подопечные Симеоне одержали минимальную победу над "Мальоркой", она стала 25-й победой "Атлетико" в чемпионате в течение 2023 года - только "Манчестер Сити" (26) в этом году одержал больше побед в топ-5 лигах.
Турнирная таблица
|#
|Клуб
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|12-5
|8
|2
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|4
|Селтик
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
Кадры и ориентировочные составы
Вингер "Фейеноорда" Алиреза Джаханбахш будет отсутствовать во второй игре подряд после того, как он получил травму в матче за сборную Ирана.
Ожидается, что Барт Нёвкуп, который получил травму подколенного сухожилия в субботу, также пропустит матч.
Тем временем, гости все еще остаются без услуг Томаса Лемара и Витоло из-за травм ахилла и колена соответственно. Тем не менее после дисквалификации вернется Родриго де Пауль.
Возможный стартовый состав "Фейеноорда":
Бийлоу; Гертруда, Траунер, Ханко, Хартман; Виффер, Тимбер; Пайшао, Стенгс, Иванушек; Гименес.
Возможный стартовый состав "Атлетико Мадрид":
Облак; Гименес, Витсель, Эрмосо; Молина, Де Пауль, Коке, Рикельме; Корреа, Гризманн; Мората.
"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид. Ставки и коэффициенты
"Фейеноорд" - "Атлетико" Мадрид. Прогноз на матч от UA-Футбол
Обе команды находятся в хорошей форме, "Фейеноорд" выиграл семь последних домашних матчей, но на этот раз соперник может быть им не по зубам, в первом матче между этими командами было пять забитых мячей, "Атлетико" выиграл 3:2, снова победить "Фейеноорд", учитывая не очень удачную игру матрасников на выезде, будет трудно, но результативная ничья вполне возможна. Можно попробовать поставить на тотал больше 2,5 голов в матче, или ничью.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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