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Реал Мадрид - Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.11.2023
Обе команды в шаге от решения задач
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Реалу" осталось набрать одно очко для гарантированного первого места в группе, а "Наполи" нужно выступить не хуже "Браги", чтобы обеспечить себе второе.
Да, мотивация у итальянцев сильнее, но Мадрид есть Мадрид, и Лига чемпионов - это его турнир. "Партенопеи" ждет не просто игра, а экзамен на европейскую профпригодность.
Дивіться матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Наполі
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Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур
29 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Наполи"
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" сейчас в прекрасной форме, но у него очень много потерь. Куртуа, Милитао, Кепа, Чуамени, Камавинга, Винисиус, а теперь еще и Модрич не могут играть. Это много.
При этом "Сливочные" все равно побеждают. Их последнее домашнее поражение случалось в апреле, а в ЛЧ команда выиграла 8 из 9 последних матчей на "Сантьяго Бернабеу" - в том числе комфортно разбила "Брагу" 20 дней назад (3:1).
13.6 - @LaLigaEN 2023/24 teams with most chances created per game:— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2023
13.6 - @realmadriden ????⚪️
11.8 - @SevillaFC_ENG ????⚪️
11.6 - @FCBarcelona ????????
11.1 - @GironaFC_Engl ⚪️????
10.7 - @Athletic_en ????⚪️
Danger. ⚠️ pic.twitter.com/oFCYHxhqQp
Матч минувшего тура Ла Лиги против "Кадиса" (3:0) оптимизма "Наполи" тоже не добавил - не только Беллингем и Родриго, но и Андрей Лунин на высоте и тащит все, что летит. Вся команда на пике формы. И как с ней играть?
Новости "Наполи"
Неаполитанцев обнадеживают две вещи. Во-первых, у них отличная выездная статистика - 7 побед в 9 матчах. Дома на "Диего Марадона" команда менее эффективна.
Во-вторых, неудачная каденция Руди Гарсии подошла к концу; его сменил хорошо знакомый болельщикам Вальтер Мадзарри, и под его руководством "Наполи" резко забегал и уже выиграл на выходных у "Аталанты" (2:1) с победным голом Эльмаса.
Таким образом, эмоциональный подъем в Неаполе присутствует, вот только трансформировать его в результат на "Бернабеу" будет крайне сложно. Мадрид не просто так выиграл все 9 последних матчей с итальянскими командами. Он классно контролирует темп и защищается. На одной физике Осимхена тут не выехать - нужны куда более тонкие аргументы.
"Реал Мадрид" - "Наполи": статистика личных встреч
Ранее в этой ЛЧ "Реал" эффектно перестрелял "Наполи" в напряженной матче на "Диего Марадона" - 3:2.
Также в пользу "Сливочных" завершились оба матча в ЛЧ-2016/17 - и в Неаполе, и в Мадриде был зафиксирован счет 3:1.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Наполи"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
О потерях Мадрида мы уже говорили. Добавим лишь, что после "Наполи" у "Реала" домашний матч с худшей командой Ла Лиги "Гранадой", и силы беречь не надо.
У "Наполи" из нового - проблема слева в оборона, где Матиас Оливера получил травму вслед за Мариу Руем. Вероятно, позицию закроет Жуан Жезус как главный универсал среди центрбеков
"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Себальос, Вальверде, Кроос - Беллингем - Браим Диас, Родриго
"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жуан Жезус - Лоботка, Замбо-Ангисса, Зелинский - Политано, Осимхен, Кварацхелия
"Реал Мадрид" - "Наполи": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Наполи": прогноз от UA-Футбол
"Реал" в очень хорошей форме, и к тому же матч пройдет на глазах у фанатов "Сливочных", где те никогда не отбывают номер.
Наша ставка - на победу Мадрида. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,9 и выше.
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