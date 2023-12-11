Ред Булл Зальцбург - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023

Во вторник перед "Бенфикой" будет стоять почти нереальная задача, чтобы избежать вылета из еврокубков "орлам" нужно побеждать австрийскую команду с разницей в три мяча.

Лига Чемпионов. Группа D, 6-й тур.

12 декабря. 22.00. Зальцбург. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Даниэль Зиберт

"Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика"

Трансляция: Megogo Football 7

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Зальцбург - Бенфика Смотреть трансляцию

Новости "Зальцбурга"

Обе команды уже не претендуют на место в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, но "Зальцбург" находится на третьем месте, что гарантирует путевку в плей-офф Лиги Европы. Третье место в группе D еще не является окончательным для "Зальцбурга", но им достаточно лишь не проиграть с разгромным счетом лиссабонцам в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, чтобы гарантировать себе евровесну.

Чемпионы Австрии победили в Лиссабоне со счетом 2:0 в первом туре, ошеломив местную публику, с тех пор австрийцы добыли в следующих матчах лишь одно очко, однако они сохраняют преимущество над будущим соперником в три очка. Перечеркнуть преимущество "Зальцбурга" в личных встречах, сможет только победа "Бенфики" с разницей в три гола, что будет сделать очень не просто.

В своем последнем еврокубковом поединке "Красные быки" прервали трехматчевую серию неудач, сыграв в нулевую ничью на "Аноэте" с "Реал Сосьедадом", который возглавляет турнирную таблицу вместе с миланским "Интером", имея в активе по 11 очков.

Выиграв первые семь матчей в чемпионате Австрии, "Зальцбург" одержал лишь восемь побед в следующих 18-ти матчах, но субботняя победа 1:0 над "Рапидом" установила новый национальный рекорд - 24 выездных матча в австрийской Бундеслиге без поражений.

Новости "Бенфики"

В прошлом сезоне "Бенфика" сенсационно заняла первое место в группе, играя с такими командами, как "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус", и дошла до 1/4 финала, где лиссабонцы уступили будущим финалистам - "Интеру", но в этом году "Бенфике" не суждено было повторить своих достижений.

"Орлы" лишь в прошлом туре смогли взять первое очко, им удавалось вести в счете против эксперементального состава "Интера" 3:0, но в конце концов они потеряли свое преимущество и матч закончился со счетом 3:3. "Бенфика" не знает вкуса побед уже в семи подряд матчах Лиги чемпионов.

Главный тренер "орлов" Родгер Шмидт, над которым нависла неопределенность с будущим в тренерском кресле "Бенфики", в связи с неутешительными результатами лиссабонцев в этом сезоне, готовится к встрече со своим бывшим клубом, что даст ему дополнительную мотивацию.

Впрочем, в Португалии дела "Бенфики" идут не так плохо, команда находится лишь за один пункт от первого места, однако, два последних матча лиссабонцы закончили вничью. Но у "Бенфики" продлевается беспроигрышная серия в чемпионате, которая насчитывает уже 12 матчей.

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Турнирная таблица

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В субботу состоялось долгожданное для болельщиков "быков" возвращение Фернандо после травмы приводящей мышцы, а Лукас Гурна-Дуат впервые за три недели вышел в старте после проблемы с бедром, но на этой неделе "Зальцбург" все еще имеет нескольких игроков, которые точно не выйдут на поле.

Бывший защитник "Фиорентины" Алекса Терзич (аддуктор), Дижон Камери (бедро), Мауриц Кьергаард (плечо) и французский защитник Умар Соле (подколенное сухожилие) - все они находятся в лазарете хозяев.

У "Бенфики" матч точно пропустят: Александер Бах (травмированный палец ноги) и Давид Нерес (колено), но арендованный у "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат близок к своему возвращению и имеет шанс появиться в этом матче.

Возможный стартовый состав "Зальцбурга" :

Шлагер; Дедич, Пятковски, Павлович, Ульмер; Гурна-Дуат; Капальдо, Сучич; Глух; Симич, Конате

Возможный стартовый состав "Бенфики" :

Трубин; Аурнес, Виктор, Отаменди, Морато; Невес, Коку; Ди Мария, Силва, Марио; Муса

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Зальцбургом" и "Бенфикой" от UA-Футбол

"Зальцбург" 2:2 "Бенфика". Дела "Бенфики" в последнее время идут довольно плохо, команда сыграла вничью последние три матча, для лиссабонцев этот матч - последняя надежда на еврокубки, поэтому они точно постараются победить, учитывая их ужасную игру в обороне, хозяева будут иметь достаточно шансов, чтобы наказать соперников в контратаках. В успех португальской команды поверить трудно, но ничья кажется наиболее вероятным результатом.