Порту - Шахтер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.12.2023

Матч жизни для "горняков". По-другому и не скажешь. Да, конечно донецкая команда обеспечила себе евровесну в Лиге Европы. Однако всегда хочется большего, поэтому нужно ставить планку выше. Тем более, когда желанный плей-офф главного еврокубка вполне реален. В заключительном туре группы H "Порту" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер".

6-й групповой тур. Квартет H. Сезон 2023/24

13.12.2023. Португалия. Порту, "Драгау".

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

"Порту" 22:00 "Шахтер"

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"Порту": последние новости

В последнем туре ЛЧ "драконы" на выезде уступили "Барселоне" (1:2). Перед этим была достаточно уверенная домашняя победа над "Антверпеном" (2:0).

После спарринга с каталонцами было три подряд победы в рамках внутренних турниров. В каждом матче "Порту" забил трижды, но и пропускал. Впрочем, особой картины это не даст. В общем, в чемпионате Португалии "Порту" идет в лидерах со "Спортингом".

Что касается главного еврокубка, то это уже интереснее. Португальцы имеют ощутимо лучшую разницу мячей, чем донецкий "Шахтер". "Драконам" явно легче даются голы на самом высоком клубном уровне. О чем и говорит матч первого тура с "горняками", в котором подопечные Сержиу Консейсу одержали победу со счетом 3:1. Тем не менее, например, "Порту" ни разу по ходу этой кампании не сумел отобрать очки у фаворита квартера - "Барсы".

В целом португальский коллектив находится, конечно, в более выгодном положении и является фаворитом на бумаге. Но точно не сказать, что нынешнее "Порту" и "Шахтер" - это команды из разных галактик.

Ориентировочный состав "Порту": Диегу Кошта, Жоау Мариу, Кардосу, Пепе, Сануси, Пепе Акино, Эустакио, Варела, Галено, Эванилсон, Тареми.

"Шахтер": последние новости

После нулевой ничьи с "Полесьем" донецкий коллектив набрал неплохой ход. Команда Марино Пушича выдала серию из трех побед, при чем, что очень важно - "сухих" побед. В Лиге чемпионов "горняки" минимально одолели бельгийский "Антверпен" (1:0). После этого по 2:0 переиграли харьковский "Металлист 1925" и ровенский "Верес".

К поединку с "драконами" "Шахтер" подходит в оптимальном своем составе. После травмы вернулся Артем Бондаренко. В хорошем игровом тонусе находится Георгий Судаков. Немного набрал в обороне Николай Матвиенко.

Главное, что продемонстрировал Пушич у руля донецкого клуба за этот достаточно короткий период, что он готов идти на жертвы и перестраивать игру своей команды в тяжелых еврокубковых матчах.

Учитывая статус гостевого поединка и жизненно необходимый результат, стоит ожидать, что и на этот раз "Шахтер" отойдет от своего привычного для УПЛ "плейстайла". Скорее всего, Марино Пушич сделает ставку на кратковременный контроль мяча с насыщением зон подбора и мгновенным переходом от обороны в атаку.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.

"Порту" - "Шахтер". Личные встречи

За всю свою историю "драконы" и "горняки" провели семь очных поединков. Закономерно, что все они пришлись на еврокубки. В частности коллективы пять раз встречались в рамках Лиги чемпионов. До сих пор "Шахтер" ни разу не побеждал "Порту". Трижды был сильнее португальский коллектив, еще два раза команды разошлись миром.

Еще были два матча в даааалеком 1984-м году. Тогда клубы пересекались в Кубке обладателей кубков.

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"Порту" - "Шахтер". Турнирное положение

Участники нашей пары имеют одинаковое количество очков. Оба обеспечили себе попадание в Лигу Европы. Однако, есть один большой нюанс. Чтобы получить путевку в плей-офф главного еврокубка "драконам" достаточно просто не проиграть, а "горняков" устроит только победа.

# КОМАНДА И П Н П З-П ОЧКИ 1 Барселона 5 4 0 1 10-3 12 2 Порту 5 3 0 2 10-5 9 3 Шахтер 5 3 0 2 7-7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

"Порту" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Порту" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:3. Нашим ребятам будет сложно, чрезвычайно сложно. Букмекеры тоже не верят в украинскую команду. Но если мы говорим о матче "жизни", то зачем вообще жить, если не верить во что-то большое и светлое. Это испытание вполне по силам "горнякам". Хорошо выглядит ставка на то, что обе команды забьют, а еще лучше, что "Шахтер" победит. Вперед!