Атлетико - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.12.2023



Маурицио Сарри назвал выход его "Лацио" в 1/8 финала Лиги Чемпионов "чудом". Странно утверждать такое, когда ты опередил в группе всего лишь очень юную и наивную команду из Нидерландов и просто слабую команду из Шотландии. Но если посмотреть на выступления "лациале" в Серии А, начинаешь понимать его слова. И как он тогда назовёт прорыв на первое место в группе за счет сильной испанской команды?

13 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур

Мадрид. "Эстадио Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Лацио"

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

Состояние команд

# КОМАНДА I П Н П З-П O 1 Атлетіко 5 3 2 0 15-6 11 2 Лаціо 5 3 1 1 7-5 10 3 Феєноорд 5 2 0 3 8-8 6 4 Селтік 5 0 1 4 3-14 1

Учитывая общий уровень римлян в сезоне, кажется, что им повезло с календарём в Лиге Чемпионов. Сложнейший матч - против фаворита группы в гостях - оставлен на последний тур, когда фаворит уже дважды победил "Фейеноорд" и лишил его шансов догнать. Сам же "Лацио" поймал фаворита дома в первом туре, когда победа ещё не была нужна тому кровь из носа. С иным распределением туров все могло сложиться иначе.

В Чемпионате Италии серебряный призер ныне идёт лишь десятым. Из последних пяти матчей там выиграл лишь один. В последних гостевых там (и получается, что во всех турнирах), проиграл команде с 20-го места и сыграл вничью с командой с 19-го. Хотя Сарри уверен, что против последней в субботу "Лацио" играл очень хорошо, ничего не позволял "Вероне" и должен был выиграть. Но ведь должен решить вопрос низкой реализации.

Тренеру приходится постоянно отвечать на вопросы о нацеленности команды на большие матчи, в частности, на Лигу Чемпионов, и безразличии к рядовым матчам лиги.

В уик-энд ожидает большой матч. В лиге против "Интера". Дома, где "Лацио" играет в разы лучше, чем в гостях, проиграл лишь однажды в сезоне во всех турнирах и выиграл семь из восьми последних матчей. Значит, надеется победить и сейчас. В гостях же показатели выглядят катастрофичными, и в такой ситуации выкладываться на все сто в Мадриде в матче всего лишь за первое место в группе как-то не очень логично.

У "Атлетико" также свои заботы в лиге. Он близок к "Реалу" и "Барселоне", верит в свои силы догнать "Жирону". А в этот уик-энд ожидает выезд к "Атлетик" Бильбао, который на пятом месте и которого нельзя подпускать. Форма "матрасников" в Ла Лиге не лучшая. Три победы и два поражения в пяти последних матчах, причём две последние победы - дома над аутсайдерами - вышли непростыми, с разницей в один мяч.

Диего Симеоне говорит, что выиграть группу Лиги Чемпионов было бы замечательно, но не жизненно важно. И прежде всего очень рад, что "его" "Лацио", команда, за которую играл и где был любимцем болельщиков, вышла в 1/8 финала вместе с ним. Признался в любви к римской команде и к Италии. Он настроен благодушно. Хотя и не ожидает тихую игру.

Ещё пару лет назад матчи между Симеоне и Сарри выглядели бы совершенно иначе. Первый в глухой обороне и на контратаках, второй постоянно с мячом, плетет кружева комбинаций. Но ныне Чолизм и Сарризм поменялись местами. "Атлетико" играет в яркий атакующий футбол, а "Лацио" - в оборонительный, на контратаках.

Хотя в первом матче в Риме "Лацио" доминировал. Но создал немного, забил лишь силами вратаря Проведеля на 95-ой минуте. Затем же добыл дома сложные победы над "Фейеноордом" и "Селтиком", правда, не пропустив, в гостях устроил камбек против второго на 95-ой минуте и влетел первому . А "Атлетико" провел два неприятных тура с тяжелой победой дома над "Фейе" и ничьей в Глазго, но затем прошёлся катком по обеим.

Для первого места в группе "Лацио" нужна лишь победа. Любой другой результат оставит там "Атлетико".

Последние матчи команд

Кадры

У "Лацио" давно отсутствует капитан Романьоли. Его партнёр по центру обороны Казале вернулся вовремя, поскольку другой центральный защитник Патрик вылетел. На флангах Марушич и Лаццари всегда превалируют, но Хюсай и Лука Пеллегрини надеются на ротацию перед "Интером". В центре поля Ровелла дисквалифицирован, лидер Луис Альберто, возможно, получит отдых, а Весино, Катальди, Камада и Гендузи борются на равных.

В атаке автор трех критически важных голов в групповом турнире Чиро Иммобиле может получить отдых в пользу Кастельяноса. Неясно также, сдвинет ли Педро с одного из флангов Фелипе Андерсона или Дзакканьи.

У "Атлетико" травмированы автор гола в Риме Барриос, а также Лемар и Витоло. Все это - не новости. Эрмосо отдыхал против "Альмерии" и может вернуться на поле за счет Хименеса или Аспиликуэты. Мандава также не играл там и может получить шанс. Он, Рикельме или Лино слева, Молина или Льоренте справа - вариантов на позициях латералей хватает.

Последний также вариант в центре поля, как и Сауль. За счет Коке или Де Поля. Или вместе, если Симеоне изберет осторожный вариант с тремя опорниками. Если же нет - Депай и Корреа получат шанс выйти с первых минут. В любом случае, возглавить атаку должны Гризманн и Мората, хотя им не помешал бы отдых. У них на двоих уже девять голов в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Атлетико": Облак, Савич, Эрмосо, Хименес, Н. Молина, Коке, Сауль, Де Поль, Мандава, Гризманн, Мората

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, Хила, Лука Пеллегрини, Весино, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Кастельянос, Дзакканьи

Цифры и факты

В нынешнем сезоне в лиге "Лацио" потерял десять очков в матчах, в которых вёл в счёте. В Лиге Чемпионов он вёл в счёте дважды и оба раза удержал победу и не пропустил. Также он дважды отыгрался, пропустив первым, добыв победу и ничью

"Лацио" не выигрывал группу Лиги Чемпионов с сезона 1999/2000, когда за него играл Диего Симеоне - нынешний тренер "Атлетико". Нынешняя команда Симеоне не выигрывали группу с сезона 2016/17

В нынешнем сезоне "Атлетико" и "Лацио" забивали в каждом матче Лиги Чемпионов

"Атлетико" не проигрывал в семи последних домашних матчах в Лиге Чемпионов. Последним, кто побеждал его, была команда из Италии - "Милан"

"Атлетико" пропускал в четырех из пяти и в семи из девяти последних матчей на всех полях во всех турнирах. Пропускал в восьми последних домашних матчах из десяти во всех турнирах. "Лацио" не пропускал в трех из четырех и пяти из семи последних матчей на всех полях и во всех турнирах, но пропускал в девяти из десяти последних гостевых

Результаты "Атлетико" в последнем 21-ом домашнем матче во всех турнирах - 20 побед и ничья. В последних 19-ти - 19 побед. Результаты "Лацио" в последних восьми гостевых матчах во всех турнирах - две победы, ничья и пять поражений, в последних четырёх - три поражения и ничья

"Атлетико" и "Лацио" встречались пять раз. В Кубке УЕФА сезона 1997/98 римляне выиграли в гостях со счетом 1:0 и сыграли дома вничью 0:0. В Лиге Европы сезона 2011/12 проиграли и дома (1:3), и в гостях (0:1). В первом туре нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов очный матч в Риме завершился со счетом 1:1

Та победа в Мадриде в 1998-ом году стала единственной для "Лацио" на испанской земле в Еврокубках. Другие его результаты там - восемь поражений. Причем в семи из этих восьми проигранных матчей он пропустил минимум три мяча, в еще одном - два

Прогноз: Атлетико - Лацио 3:1

Сарри говорит о мотивации играть на таком стадионе, о важности первого места в группе. Надеется, что его подопечные не будут думать об "Интере". Но даже если не будут думать и даже если забыть о выступлениях "Лацио" в лиге в этом сезоне (особенно в гостях), а сосредоточиться на игре в Лиге Чемпионов, он просто слабее "Атлетико". Гораздо слабее. Он разве что способен забить проблемной обороне "матрасников".