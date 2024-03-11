Арсенал – Порту. Анонс и прогноз ответного матча 1/8 Лиги Чемпионов на 12.03.2024

Лига Чемпионов. 1/8 финала, ответный матч.

12 марта. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

Две недели назад на "Эштадиу Ду Драгау" мы увидели небольшую сенсацию и взялись за голову, когда Галено на последней минуте игры забил победный гол своей команды, создав для "драконов" небольшое преимущество перед ответным матчем.

Тогда "канониры" практически ничего не показали и даже заслуженно получили хорошую пощечину в концовке. Но все, что происходило в Португалии в тот вечер, можно списать на экономию сил и распределение энергии для борьбы на всех фронтах. На этот раз сэкономить не получится, теперь лондонцам нужно действовать и проходить дальше. Не станет ли поражение в первом матче для них фатальным?

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Арсенала"

На прошлых выходных у команды Микеля Артеты наконец прервалась серия. Но нет, не победная серия, как можно было подумать, а серия из разгромных побед. Наконец они одержали победу с определенными проблемами, а не без шансов разгромив соперника. Постарался "Брентфорд", который приехал на "Эмирейтс" и создал им определенные проблемы. Некоторые эксперты утверждают, что такая слабая игра от "канониров" обуславливается тем, что они уже держали в голове матч против "Порту". Возможно, так и есть.

В прошлой игре на поле после травмы наконец-то вернулся Александр Зинченко, он вышел на замену в концовке игры, после чего его команда вырвала победу. В целом до прошлых выходных "Арсенал" слабо напоминал команду, это была скорее машина для убийства. Ведь они обыграли "Шеффилд Юнайтед" (6:0), "Ньюкасл" (4:1), "Бернли" (5:0), "Вест Хэм" (6:0) и "Ливерпуль" (3:1). Между этими победами было и то самое поражение против "Порту" в первом матче, которое мы пока выносим за скобки, хотя если именно тот результат не позволит им пройти "драконов" и оказаться в четвертьфинале Лиги Чемпионов, то придется то поражение возвращать в эти скобки.

Форма у "канониров" великолепная, они возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги после ничьей между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Настроение прекрасное и для того, чтобы преодолевать своего соперника есть все, кроме хорошего результата первой встречи.

Новости "Порту"

Подопечные Сержиу Консейсау в середине февраля уступили "Ароуке", а перед тем сыграли вничью с "Риу Аве". Все выглядело так, будто у команды есть проблемы накануне возобновления еврокубков, впрочем после того они сразу выровняли свои результаты.

За последние 5 матчей "драконы" одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью (произошло это в игре против "Жил Висенте"). Особенно бросается в глаза победа над прямым конкурентом "Бенфикой" со счетом 5:0, это был действительно мощный перформанс.

Также за этот период от них пострадали "Портимоненсе", "Санта-Клара" и "Арсенал". Результат первого матча против "канониров" дарит этой команде шанс выбрать, с какой тактикой выходить на второй матч. Это может быть автобус, ведь есть результат, который можно отзащитить, это может быть и привычный контратакующий стиль или даже агрессивный атакующий. Консейсау может выбирать лучший план и пытаться воплотить его в жизнь.

Сейчас они занимают третье место в чемпионате Португалии и отстают от "Спортинга" и "Бенфики". Силы нужно сохранить и на борьбу внутри страны, вот только если на кону стоит четвертьфинал Лиги Чемпионов, то можно чем-то и пожертвовать.

Личные встречи

21.02.24 ЛЧ "Порту" — "Арсенал" 1:0

09.03.10 ЛЧ "Арсенал" — "Порту" 5:0

17.02.10 ЛЧ "Порту" — "Арсенал" 2:1

10.12.08 ЛЧ "Порту" — "Арсенал" 2:0

30.09.08 ЛЧ "Арсенал" — "Порту" 4:0

Цифры и факты

"Арсенал" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 домашних матчах против "Порту" в Лиге Чемпионов;

"Арсенал" сохранил свои ворота "сухими" в последних 3 домашних матчах против "Порту" в Лиге Чемпионов;

"Арсенал" выиграл последние 3 домашних матча против "Порту" в Лиге Чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет команды Микеля Артеты понемногу пустеет, сейчас там находится два игрока, которые точно не смогут помочь своей команде в этом матче. Это Юрриен Тимбер и Такехиро Томиясу. Также под вопросом участие в матче Габриэла Мартинелли. Все остальные готовы играть.

Что касается "Порту", то у них не будет трех исполнителей, все пропускают встречу из-за травм, сова о Мехди Тареми, Зайду Зануси и Иване Маркано.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Троссар

"Порту", 4-2-3-1: Кошта — Марио, Пепе, Отавиу, Венделл — Варела, Гонсалес — Консейсау, Акуину, Галено — Эванилсон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Порту" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Порту" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. "Порту" еще ни разу не забивал на "Эмирейтс" и подобная статистика может волновать Сержиу Консейсау и его команду. "Арсенал" находится в отличной форме и точно готов к непростому ответному матчу. Учитывая важность этой встречи и давление, которое будет на футболистах, ливня голов мы не ожидаем, но итогового прохода "канониров" — бесспорно.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.