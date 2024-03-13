Атлетико - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.03.2024

В Италии очень гордились статусом последней страны, не потерявшей ни одного представителя в Еврокубках. Но вдруг начали терять их довольно быстро. "Лацио" на предыдущей неделе, "Наполи" вчера. Остаться без команд в Лиге Чемпионов им очень не хочется. Тем более - без действующего финалиста. Справится ли "Интер" с давлением, с ожиданиями?

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Мадрид. "Эстадио Сивитас Метрополитано"



"Атлетико" Мадрид - "Интер"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Результат первого матча - 0:1

Состояние команд

В первом матче в Милане команды отыграли унылые 35 минут, а затем "Интер" будто переключил передачу, давил до конца матча, создавал моменты и сильно сожалеет, что забил лишь однажды. "Атлетико" же так и не попал в створ ворот. Ставя свой классический "автобус", который от него сейчас редко видят.

С тех пор "матрасники" продолжали страдать на внутренней арене. Особенно - в гостях, где вылетели из Кубка после 0:3 в Бильбао и добыли лишь 2:2 и 0:2 в лиге против команд из зоны вылета. Поражение от "Кадиса" состоялось в субботу и получилось каким-то будничным, будто так и надо. От пятого места теперь отделяют лишь два очка.

В Кадисе после матча игроки заперлись в раздевалке и провели острую беседу. А Диего Симеоне признал, что в ночь с субботы на воскресенье спал очень плохо.

Оптимизм в клубе черпают из результатов дома. Говоря об этом постоянно. На "Метрополитано" и на выезде будто играют разные команды. Хотя и дома чуть более месяца назад состоялось поражение от "Атлетика" в Кубке, но затем два матча были выиграны. 5:0 у "Лас-Пальмаса" прямо перед "Интером" и 2:1 над крепким "Бетисом" третьего марта.

В "Интере" оптимизма в изобилии. Он выиграл все 13 матчей с начала календарного года. Взяв Суперкубок и в лиге убежав на расстояние 16-ти очков от ближайшего преследователя. Никто уже не спрашивает, возьмет ли он Скудетто. Спрашивают, достигнет ли ста очков и ста забитых мячей за сезон.

После первого матча против "Атлетико" "нерадзурри" продлили серию побед в лиге со счетом 4:0 до трех, серию матчей с четырьмя забитыми в лиге до четырех. Затем, правда, тяжело победили дома середняка "Дженоа" (2:1) и в гостях четвертую команду лиги "Болонью" (1:0). Но и такими победами доказали свою силу.

В субботу в Болонье они будто бы специально пробовали различные варианты игры в Мадриде. В первом тайме прессинговали, хотя без риска, без авантюр, создали немного, но выглядели мощно. Забили ассистом и голом центральных защитников в позиционной атаке. А во втором ушли в глухую оборону и организованно отбивались, обезопасив вратаря Зоммера.

Еще и удалось предоставить отдых в течение всего матча игрокам стартового состава Лаутаро Мартинесу, Павару и Димарко, остался в запасе и Де Фрай.

"Интер" побеждает, даже когда не хочет этого", - заявили в Gazzetta Dello Sport после того матча.

Дома "Атлетико" не будет играть как в Милане, а пожелает доминировать. Симоне Индзаги отмечает его отличную домашнюю форму. Но и он, и Димарко говорят, что "Интер" должен играть в свой футбол. На самом деле он может играть в любой футбол. А Индзаги заявляет, что уже побеждал команды разных стилей в этом сезоне, даже противоположных.

Симеоне же заявляет, что его соперник - фаворит противостояния из-за результата первого матча и одна из лучших команд Европы, но и говорит, что полностью верит в своих игроков.

Последние матчи команд

Кадры

Серьезная дилемма у "Интера" лишь одна - на правом фланге схемы 3-5-2. В Топ-матчах играет более дисциплинированный Дармиан, но говорят, что на этот раз высоки шансы Думфриза. Другие же дилеммы вызваны не лучшим состоянием игроков после травм. Ачерби, Чалханоглу, Тюрама. Де Фрай, Асллани и Алексис Санчес удачно замещали их и могут вновь выйти.

Индзаги беспокоится из-за отсутствия автора гола в первом матче Арнаутовича и запасного защитника Аугусто. У них травмы, и без них возможности замен сокращаются.

Наибольшее внимание - на Лаутаро Мартинеса. На его счету 23 гола в Серии А, но лишь два - в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Хотя эти два принесли четыре гостевых очка - 1:1 против "Реал Сосьедад" и 1:0 против "Зальцбурга".

Лидер "Атлетико" Антуан Гризманн получил травму как раз в Милане и с тех пор не играл. Он сумел вернуться, но будет играть через боль и вряд ли выдержит больше часа. Льоренте играл в атаке вместо него, теперь же отойдет в опорную зону и будет готов вернуться в атаку по ходу матча.

По ходу матча помочь смогут также Корреа и Депай в атаке, Сауль и Барриос в центре поля, Паулиста и Мандава в обороне. Не Хименес, поскольку и он получил травму в Милане и с тех пор не вернулся. Его заменит Савич, в марте во всех турнирах отыгравший лишь четыре минуты.

Внимание на Гризманна и Морату. У обоих на счету по пять мячей в нынешнем сезоне в Лиге Чемпионов. Последний забил "Интеру" в карьере четыре, и это его любимая жертва из неиспанских. Также левый латераль в схеме 3-5-2 Лино активно играл в Милане, а в декабре забил "Лацио". Любит играть против итальянцев?

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, Коке, М. Льоренте, Де Поль, Лино, Гризманн, Мората

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" и "Атлетико" встречались дважды. В Суперкубке Европы-2010 второй победил на нейтральном поле со счетом 2:0, в первом матче нынешнего раунда Лиги Чемпионов первый победил дома со счетом 1:0

В последние 18 лет "Интер" в Испании не побеждал - три ничьи и семь поражений. Правда, две ничьи состоялись в двух последних матчах за последние 18 месяцев. "Атлетико" за эти 18 лет выиграл семь раз дома у итальянских команд, в том числе пять раз - с разницей более одного мяча, однажды сыграл вничью и однажды проиграл

На всех полях во всех турнирах "Атлетико" выиграл лишь один из последних пяти (ничья и три поражения) и два из последних девяти (две ничьи и пять поражений) матчей. Но дома в нынешнем сезоне во всех турнирах он выиграл 18 матчей из 20-ти при одной ничьей и одном поражении. Одна из побед состоялась в дополнительное время

Лишь в двух из девяти последних домашних матчей во всех турнирах "Атлетико" побеждал в основное время с разницей более одного мяча. В еще одном он победил с разницей в два в дополнительное время, в четырех победил с разницей в один мяч, в одном сыграл вничью и в одном проиграл

"Интер" выиграл все 13 матчей на всех полях во всех турнирах в 2024-ом году. Последний невыигранный матч состоялся 29-го декабря 2023-го года в лиге в гостях против "Дженоа" - 1:1. Последнее поражение состоялось 20-го декабря в Кубке Италии дома от "Болоньи" в дополнительное время - 1:2

"Интер" не проиграл ни одного гостевого матча в нынешнем сезоне во всех турнирах - 13 побед и четыре ничьи. Пять последних таких он выиграл, в трех из четырех последних таких не пропускал. На всех полях во всех турнирах в нынешнем сезоне он проиграл два матча

"Атлетико" - лучшая домашняя команда лиг Топ-5 с 13-ю победами и ничьей в 14-ти матчах. "Интер" - лучшая гостевая команда этих лиг с 12-ю победами и двумя ничьими в 14-ти матчах

Прогноз: Атлетико Мадрид - Интер 1:1

"Атлетико" так же силен дома, как "Интер" - в гостях. На "Метрополитано" уже дважды в этом сезоне был побежден мадридский "Реал". Однако миланцы в целом в гораздо лучших форме и настроении. Любой результат здесь возможен, в том числе и овертайм и серия пенальти. Но все же ощущение, что финалист справится в основное время.