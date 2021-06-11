Турция - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 11.06.2021

Мучительное ожидание на фоне множества проблем наконец-то закончилось! Завтра сборные Италии и Турции откроют Евро-2020. В Риме, на легендарном "Стадио Олимпико", в присутствии около 17 тысяч болельщиков, сразу после выступления легендарного оперного певца Андреа Бочелли. И у обеих команд есть немало положительных качеств для того, чтобы устроить нам праздник уже с первых минут. Обе провели отличный Отборочный турнир, обе располагают опытными тренерами и игроками, достигшими больших успехов в сезоне 2020/21. Так что остается лишь дождаться стартового свистка.

11 июня. 22:00. Евро-2020. Группа А. Первый тур

Италия. Рим. "Стадио Олимпико"

Турция - Италия

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция - ТК Украина, Футбол 1

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Италия подошла к турниру с феноменальной серией, ее лучшей с 1930-х годов - 27 матчей без поражений подряд. В последних восьми она даже не пропускала, при этом забивая как минимум два мяча. В последних 12-ти пропустила лишь один мяч. И все это - продолжение феноменального Отборочного турнира с десятью победами в десяти матчах и разницей мячей 37:4. В последнем подготовительном матче она продемонстрировала одно из своих лучших выступлений с 2018-го года, раздавив Чехию со счетом 4:0. Уж точно - лучшее против соперников, которые когда-либо играли на крупном турнире.

Уровень восхищения сборной, веры в нее в Италии на максимуме. Марчелло Липпи, заявляя, что ее матчи приятно смотреть и что ее желание доминировать и побеждать впечатляет, выражает мнение подавляющего большинства итальянцев. Главный тренер Роберто Манчини рапортует, что главная цель - вернуть болельщиков, потерявших веру в сборную - достигнута. Он обещает, что его "адзурри" и далее будут искать только доминирование, только атаку, что сто лет оборонительного футбола в прошлом. Как и многие другие, отмечает семейную атмосферу и сплоченность команды. Семья готова к Евро.

В Турции не настолько витают в облаках, но также очень довольны сборной. Особо отмечая то, что многие играют в европейских лигах. Полузащитник "Вест Бромвича" Окай Йокушлу уверен, что именно массовый переход в более быстрые, более профессиональные и физически мощные лиги улучшил сборную. Директор национальной сборной в Федерации Селим Сойдан пошел даже дальше и заявил, что это лучшая сборная за 50 лет. Главный тренер Шенол Гюнеш далеко не так категоричен, но видит схожесть со своей сборной на Мундиале-2002, которую вывел на третье место. Прежде всего - в плане характера.

Отбор турки прошли весьма впечатляюще. Взяли четыре очка в двух матчах против сборной Франции. Обошли Исландию и Албанию. Причем за эти десять матчей пропустили даже меньше, чем итальянцы - три мяча. Отбор на Чемпионат Мира-2022 начали не хуже, победив Нидерланды со счетом 4:2 и добыв 3:0 в Норвегии. В целом проиграли лишь один из последних 13-ти матчей. Жесткость Гюнеша, его умение выстроить оборонительные порядки и требования дисциплины отлично сочетаются с талантом игроков.

Правда, вопросы к обеим сборным есть. Италия часто проводит немалые отрезки матчей весьма бледно в атаке, засыпает. Во всех трех первых матчах Отбора на ЧМ-2022 победила со счетом 2:0, но не впечатлила ни против Северной Ирландии, ни против Болгарии, ни против Литвы. В целом она уже 2.5 года не играла против Топ-сборных (Нидерланды уже не Топ) и почти не играла против сборных уровня и собранности Турции.

Сами же турки провалили 2020-й год, который начали с шестью матчами без побед. Они вылетели из Дивизиона Б Лиги Наций, уступив Венгрии, России и Сербии. А в последних четырех матчах перед нынешним Евро не переиграли дома Латвию и Гвинею и с трудом переиграли Азербайджан и Молдову. Гюнеш даже признал, что для его сборной было бы лучше, если бы Евро состоялся летом 2020-го, поскольку тогда она набрала отличную форму.

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Кадры

Итальянцы испытывают проблемы в центре поля. Марко Верратти не готов к первому матчу, Лоренцо Пеллегрини травмировался сегодня и покинет заявку, Стефано Сенси покинул уже неделю тому. Хотя мощная сыгранная тройка у Манчини есть. Трансферная цель "Ювентуса" и "Шахтера" Мануэль Локателли составит компанию победителю Лиги Чемпионов Жоржиньо, а чемпион Италии Николо Барелла свяжет полузащиту с атакой. Проблема и на правом фланге обороны, где под вопросом участие Флоренци. Ди Лоренцо из "Наполи" неопытен, а Толой из "Аталанты" - вообще-то центральный защитник.

Также следует обратить внимание на центр обороны. Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини провели слабый сезон за "Ювентус", но Манчини им доверяет. Доверяет и вратарю Доннарумме, несмотря на занятость его мыслей трансфером. Доверяет и центрфорварду Чиро Иммобиле. Бомбардир "Лацио" начал потихоньку забивать и в сборной. А правый вингер "Сассуоло" Берарди забивал за сборную в четырех из последних пяти матчей. Потому и выбивает из состава одного из лидеров "Ювентуса" Федерико Кьезу.

Останавливать атаку "адзурри" будут Мерих Демираль из того же "Юве" и Союнджу из "Лестера". Кабак, отыгравший полгода за "Ливерпуль", готов на подмену. Справа поможет Челик из "Лилля" либо Мулдур из "Сассуоло". Хотя последнего могут отправить и на левый фланг против отлично знакомого по "нероверди" Берарди. Еще один чемпион Франции в составе "Лилля" Язычи сыграет в полузащите, следует также обратить внимание на Хакана Чалханоглу из "Милана". Он желает многое доказать прежде всего болельщикам своей команды, которые недооценивают его. А вообще-то, ищет новый клуб.

Прежде всего, разумеется, следует обратить внимание на Бурака Йылмаза. Лидер "Лилля" в 35 лет набрал лучшую форму в карьере. А в четырех своих последних матчах за сборную забил пять мячей. В том числе и хет-трик голландцам. Под ним в схеме 4-4-1-1 сыграет Чалханоглу, на счету которого два гола и три ассиста в трех последних официальных матчах сборной. В том числе и 1+1 против Нидерландов.

Турция: Чакыр, Мулдур, Союнджу, Демираль, Мераш, Туфан, Язычи, Йокушлу, Чалханоглу, Караман, Йылмаз

Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье

Статистические факты

Италия играла первый матч на крупном турнире восемь раз. Результаты - шесть побед и две ничьи. Турция еще никогда не играла в таком

Команды встречались между собой 13 раз. Девять матчей выиграли итальянцы, еще четыре завершились вничью. Правда, из этих четырех ничьих две состоялись в хронологически последних матчах. Товарищеские встречи в 2002-ом и 2006-ом годах завершились со счетом 1:1. Общая разница мячей - 23:8 в пользу Италии

Из пяти официальных встреч команд четыре выиграла Италия. Еще одна завершилась со счетом 0:0. Общая разница мячей в них - 10:1

Арбитр матча Данни Маккели судил сборную Италии дважды. Выезд в Северную Македонию в 2016-ом году в рамках Отбора на ЧМ-2018 завершился со счетом 3:2, а матч Лиги Наций против Португалии дома в 2018-ом году - 0:0. Всего он показал итальянцам четыре желтые карточки

Турцию Маккели судил лишь однажды. В товарищеском матче в 2016-ом году она переиграла Швецию со счетом 2:1, обойдясь без предупреждений

Прогноз: Турция - Италия 1:2

В обеих сборных верят в себя и рассчитывают на успех. В Турции напоминают о победах над Нидерландами и Францией и не видят причин не побеждать Италию. В Италии же просто эйфория вокруг сборной и, хотя глава Федерации Габриэле Гравина трезво говорит о полуфинале, многие, в том числе и игроки, мечтают о большем. Невыход на Чемпионат Мира-2018 кажется в далеком прошлом. Потому мы сразу же должны увидеть очень интересную битву.

Ясно, что турки, владевшие мячом против голландцев и французов 34-37 процентов времени, отдадут его и сейчас и будут искать контратаки против медленных Бонуччи и Кьеллини. Ясно, что итальянцы будут раскатывать соперника и терпеливо искать брешь в его обороне. Что с Манчини им всегда удается. Ставим на их победу, учитывая качество, уверенность в себе и родной стадион. Но на самом деле все возможно.