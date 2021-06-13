В стане соперников. Австрия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 13.06.2021

Чемпионат Европы-2020

Группа C, первый тур

13 июня, 19:00. "Арена Националь" (Бухарест)

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Прямая трансляция: Футбол 1, Футбол 2, OLL.TV

Квартет С - один из тех, где каждая команда может занять любое место. Сегодняшние соперники - не исключение. Австрийцы - крепкий коллектив, в основном, из игроков немецкой Бундеслиги, а македонцы - аутсайдер, однако за которым очень внимательно нужно смотреть. Кто же сделает станет на шаг ближе к плей-офф Евро-2020?

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Австрия

Молодое крепкое поколение, которое никак не может достичь высокого результата. Большинство подопечных немецкого тренера Франко Фоды выступают в родной для него Бундеслиге, однако только некоторые демонстрируют топовый уровень. К примеру, тот же Давид Алаба, который в сборной играл чуть ли не на каждой позиции, или один из лидеров "РБ Лейпцига" Марсель Забитцер, или же бомбардир "Штутгарта" Саша Калайджич. Костяк в Фоды есть, но его надо еще хорошо обработать. А пока хорошее настроение и водные развлечения на предматчевой тренировке.

Австрийцы любят менять схему при атаке, и при защите, постоянно перемещаясь по полю. Быстрые Лазаро и Забитцер прекрасно используют свободные зоны, которые "Das Team" создает, выманивая соперников в прессинг, в который и сами не чураются идти. В спаррингах перед Евро удивил голкипер Бауманн, который вытащил большое количество опасных ударов, однако сама Австрия не впечатлила. На бумаге тактика - это хорошо, но против Словакии, а особенно Англии игра тяжело давалась.

Северная Македония

Откровенный андердог текущего Чемпионата Европы. Однако, как показывает практика последних лет, именно такие команды приносят больше неудобств лидерам. Австрийцам откровенно не повезло сразу же в первом туре противостоять македонцам, ведь ту же сборную Германии (которая, как и Австрия, состоит в большинстве из игроков Бундеслиги) подопечные Ангеловских недавно победили в гостях (2:1).

Македонцы на Евро пробились не сразу. В группе квалификации на континентальное первенство они посели третье место сразу после той же Австрии и Польши. Еще один шанс попасть на ЧЕ команда Ангеловских получила благодаря победе в квартете Лиги Наций. Северная Македония на пути плей-офф победила Косово (2:1) и Грузию (1:0) и справедливо заняла место среди 24-х команд-участниц.

Последние матчи Австрии и Северной Македонии

Последние пять встреч Австрии

06.06.2021. Австрия - Словакия 0:0 (ТМ)

02.06.2021. Англия - Австрия 1:0 (ТМ)

31.03.2021. Австрия - Дания 0:4 (Отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Австрия - Фарерские острова 3:1 (Отбор на ЧМ-2022)

25.03.2021. Шотландия - Австрия 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч Северной Македонии

04.06.2021. Северная Македония - Казахстан 4:0 (ТМ)

01.06.2021. Северная Македония - Словения 1:1 (ТМ)

31.03.2021. Германия - Северная Македония 1:2 (Отбор на ЧМ-2022)

28.03.2021. Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)

25.03.2021. Румыния - Северная Македония 3:2 (Отбор на ЧМ-2022)

Цифры и факты

Для македонцев этот матч на Евро будет дебютным в их истории.

У австрийцев еще ни одной победы на ЧЕ. Максимум - ничья.

Северная Македония забила в 15 из последних 16 матчей.

Австрийцы не отличаются в трех поединках подряд.

Сборная Австрия за шесть предыдущих встреч на Евро забила два гола.

Личные встречи между Австрией и Северной Македонией

Команды противостояли друг другу всего два раза: как раз в отборе на Евро-2020. Австрийцы дважды обыграли македонцев: сначала в гостях 4:1, а затем дома 2:1. Тогда подопечные Франко Фоды прекрасно использовали зоны, а македонцы не успевали за перемещениями соперника с фланга на фланг. Даже свой единственный гол Северная Македония забила аж на 90+3 минуте в Вене, ведь в первом матче автогол в свой пассив записал Хинтереггер.

Ставки и коэффициенты на матч Австрия - Северная Македония

Прогноз на матч Австрия - Северная Македония

Старт для обеих команд будет определяющим. Недавно, в 2019-м, австрийцы дважды подряд обыграли македонцев. Правда, финальное континентальное первенство - это матчи, которые состоят в групповом этапе с 90 минут, а не из двух поединков и еще шести в запасе (как в отборе на Евро). Как показала недавняя встреча между Данией и Финляндией: все может произойти, даже один удар по воротам может быть решающим.

Эти команды обычно закрывают свои зоны, и пытаются воспользоваться чужими. Получается замкнутый круг, который не даст много голов. Прогноз: 1:1.