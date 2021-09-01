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Португалия - Ирландия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 01.09.21
Португалия – Ирландия: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 сентября 2021 ⋊ Отбор на ЧМ-2022 на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА
1 сентября 2021. Фару/Лоле, “Эштадиу Алгарве”
Португалия 21:45 Ирландия
Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В сонном городке Фару у залива Риа-Фармоза Криштиану Роналду может установить уникальное достижение – стать первым в истории футболистом со 110 голами за сборную. Ныне у 36-летнего форварда 109 голов, столько же и у иранца Али Даеи. Ирландия обещает сопротивляться.
Португалия
Фернанду Сантуш получил немало критики за Евро-2020, который Португалия покинула на стадии 1/8, но 66-летний тренер продолжил работу со сборной. Сантуш начинал турнир в очень консервативной манере, был разгромлен тактически Йоахимом Левом, но против Франции и Бельгии “A Seleção” показывал более-менее сносный футбол. К сожалению для Роналду, Фернандеша, Феликса и других звезд сборной – было поздно.
В отборе у Португалии после трех матчей семь очков из девяти возможных. Лузитаны сыграли вничью с Сербией – два гола великолепного Диогу Жоты могли принести Португалии третью победу, но сербы отыгрались после мячей Митровича и Костича.
В Фару Сантуш привез основной состав, отсутствовать будет только правый защитник “Лестера” Рикарду Перейра, получивший очередную травму.
Ирландия
Ирландская пресса достаточно пессимистична перед матчем с Португалией. Есть опасения, что команда Стивена Кенни сыграет лишь роль камео в историческом вечере Роналду.
“Послушайте. Да, мы всех расстроили в марте, от этого не уйдешь. Но послушайте, март остался в прошлом. Мы хотели что-то изменить, но мы не можем”, – говорит один из лидеров ирландцев Шеймус Коулмэн. А что было в марте? В марте Ирландия проиграла два матча отбора. Ладно, Сербии 2:3. Но Люксембургу 0:1?
Не удивительно, что каких-то ожиданий перед игрой с Португалией нет. К тому же травмированы основные игроки Найт, Стивенс и Робинсон. Пять защитников у своих ворот и надежда на расточительность португальцев – таким, наверное, будет план Ирландии.
Статистика команд, цифры и факты
- Это будет 14-й матч Стивена Кенни во главе сборной Ирландии. Пока ему удалось победить только однажды, переиграв Андорру в товарищеской игре. Другие результаты – пять ничьих и семь поражений.
- В официальной игре Ирландия в последней раз побеждала 10 июня 2019 года, переиграв Гибралтар (2:0).
- В трех матчах отбора на ЧМ-2022 Португалия забила разное количество голов: один Азербайджану, два Сербии и три Люксембургу.
- Португалии не удалось пропустить всего в трех из десяти последних официальный матчей.
Последние пять матчей Португалии и Ирландии
Португалия
- 27.06 Бельгия 0:1 (Евро-2020)
- 23.06 Франция 2:2 (Евро-2020)
- 19.06 Германия 2:4 (Евро-2020)
- 15.06 Венгрия 3:0 (Евро-2020)
- 09.06 Израиль 4:0 (ТМ)
Ирландия
- 08.06 Венгрия 0:0 (ТМ)
- 03.06 Андорра 4:1 (ТМ)
- 30.03 Катар 1:1 (ТМ)
- 27.03 Люксембург 0:1 (отбор)
- 24.03 Сербия 2:3 (отбор)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|3
|2
|1
|0
|6-3
|+3
|7
|2
|Сербия
|3
|2
|1
|0
|7-5
|+2
|7
|3
|Люксембург
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|4
|Ирландия
|2
|0
|0
|2
|2-4
|-2
|0
|5
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
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Личные встречи
В спарринге в 2014 году Португалия обыграла Ирландию 5:1. Это была последняя встреча между командами. Всего у Португалии семь побед, две ничьи и четыре поражения во встречах с Ирландией.
Ориентировочные составы
Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру – Данилу, Фернандеш, Моутиньо – Силва, Роналду, Жота
Ирландия: Базуху – Коулмэн, Игэн, Даффи, О’Ши, Маклин – Хендрик, Каллен – Конолли, Ида, Пэрротт
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Португалия – Ирландия от UA-Football
Разница в уровне сборных команд колоссальная. Сантуш называет Ирландию “британской” командой, что не совсем верно, но большинство игроков команды Стивена Кенни действительно играют в Англии, но в клубов среднего и ниже среднего уровнях. Что не скажешь о хозяев. Прогноз – победа Португалии 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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