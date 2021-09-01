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Португалия - Ирландия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 01.09.21

Евро
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Португалия – Ирландия: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 сентября 2021 ⋊ Отбор на ЧМ-2022 на UA-Футбол

Португалия - Ирландия. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 01.09.21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА

1 сентября 2021. Фару/Лоле, “Эштадиу Алгарве”

Португалия 21:45 Ирландия

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В сонном городке Фару у залива Риа-Фармоза Криштиану Роналду может установить уникальное достижение – стать первым в истории футболистом со 110 голами за сборную. Ныне у 36-летнего форварда 109 голов, столько же и у иранца Али Даеи. Ирландия обещает сопротивляться.

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Португалия

Фернанду Сантуш получил немало критики за Евро-2020, который Португалия покинула на стадии 1/8, но 66-летний тренер продолжил работу со сборной. Сантуш начинал турнир в очень консервативной манере, был разгромлен тактически Йоахимом Левом, но против Франции и Бельгии “A Seleção” показывал более-менее сносный футбол. К сожалению для Роналду, Фернандеша, Феликса и других звезд сборной – было поздно.

В отборе у Португалии после трех матчей семь очков из девяти возможных. Лузитаны сыграли вничью с Сербией – два гола великолепного Диогу Жоты могли принести Португалии третью победу, но сербы отыгрались после мячей Митровича и Костича.

В Фару Сантуш привез основной состав, отсутствовать будет только правый защитник “Лестера” Рикарду Перейра, получивший очередную травму.

Ирландия

Ирландская пресса достаточно пессимистична перед матчем с Португалией. Есть опасения, что команда Стивена Кенни сыграет лишь роль камео в историческом вечере Роналду.

“Послушайте. Да, мы всех расстроили в марте, от этого не уйдешь. Но послушайте, март остался в прошлом. Мы хотели что-то изменить, но мы не можем”, – говорит один из лидеров ирландцев Шеймус Коулмэн. А что было в марте? В марте Ирландия проиграла два матча отбора. Ладно, Сербии 2:3. Но Люксембургу 0:1?

Не удивительно, что каких-то ожиданий перед игрой с Португалией нет. К тому же травмированы основные игроки Найт, Стивенс и Робинсон. Пять защитников у своих ворот и надежда на расточительность португальцев – таким, наверное, будет план Ирландии.

Статистика команд, цифры и факты

  • Это будет 14-й матч Стивена Кенни во главе сборной Ирландии. Пока ему удалось победить только однажды, переиграв Андорру в товарищеской игре. Другие результаты – пять ничьих и семь поражений.
  • В официальной игре Ирландия в последней раз побеждала 10 июня 2019 года, переиграв Гибралтар (2:0).
  • В трех матчах отбора на ЧМ-2022 Португалия забила разное количество голов: один Азербайджану, два Сербии и три Люксембургу.
  • Португалии не удалось пропустить всего в трех из десяти последних официальный матчей.

Последние пять матчей Португалии и Ирландии

Португалия

  • 27.06 Бельгия 0:1 (Евро-2020)
  • 23.06 Франция 2:2 (Евро-2020)
  • 19.06 Германия 2:4 (Евро-2020)
  • 15.06 Венгрия 3:0 (Евро-2020)
  • 09.06 Израиль 4:0 (ТМ)

Ирландия

  • 08.06 Венгрия 0:0 (ТМ)
  • 03.06 Андорра 4:1 (ТМ)
  • 30.03 Катар 1:1 (ТМ)
  • 27.03 Люксембург 0:1 (отбор)
  • 24.03 Сербия 2:3 (отбор)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Португалия 3 2 1 0 6-3 +3 7
2 Сербия 3 2 1 0 7-5 +2 7
3 Люксембург 2 1 0 1 2-3 -1 3
4 Ирландия 2 0 0 2 2-4 -2 0
5 Азербайджан 2 0 0 2 1-3 -2 0

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Личные встречи

В спарринге в 2014 году Португалия обыграла Ирландию 5:1. Это была последняя встреча между командами. Всего у Португалии семь побед, две ничьи и четыре поражения во встречах с Ирландией.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру – Данилу, Фернандеш, Моутиньо – Силва, Роналду, Жота

Ирландия: Базуху – Коулмэн, Игэн, Даффи, О’Ши, Маклин – Хендрик, Каллен – Конолли, Ида, Пэрротт

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Португалия – Ирландия от UA-Football

Разница в уровне сборных команд колоссальная. Сантуш называет Ирландию “британской” командой, что не совсем верно, но большинство игроков команды Стивена Кенни действительно играют в Англии, но в клубов среднего и ниже среднего уровнях. Что не скажешь о хозяев. Прогноз – победа Португалии 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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