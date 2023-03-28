Шотландия - Испания. Анонс и прогноз на матч отбора чемпионата Европы на 28.03.2023

Отбор к ЧМ-2024, группа A, второй тур

29 марта 2023. Глазго, “Хэмпден Парк”

Шотландия 21:45 Испания

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Испания и Шотландия лидируют после первого тура в группе A. Обе команды имеют одинаковое количество очков, забитых и пропущенных голов.

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Новости Шотландии

Стив Кларк работает со сборной Шотландии почти четыре года и перед стартом квалификации на чемпионат Европы местная футбольная ассоциация решила выразить доверию 59-летнему тренеру, предложив ему новый контракт до 2026 года.

Шотландия начала отбор успешно, обыграв сборную Кипра со счетом 3:0. Кларк продолжает доверять своей схеме 3-4-2-1, и она действительно способствует раскрытию сильных качеств ее лучших футболистов. Тирни, Робертсон, Хики и Макгинн провели хороший поединок, именно хавбек “Астон Виллы” забил первый гол, а в конце матча два года забил вышедший на замену Скотт Мактомини.

Форвард Че Адамс получил травму в игре с Кипром и против Испании на острии должен выйти нападающий “Куинз Парк Рейнджерс” Линдон Дайкс. Вполне возможно, что сыграет со стартовых минут и Мактомини.

Кларк говорит, что против Испании у его команды будет меньше голевых моментов, поэтому Шотландии нужно быть “терпеливой без мяча, но и смелой с ним”.

Новости Испании

Внешне сценарий поединка Испании с Норвегией не отличается от того, как победила Шотландия. Быстрый гол в первом тайме, а затем два мяча в конце тайма от игрока, который вышел на замену.

Но Норвегия создала Испании гораздо больше проблем. Несколько хороших сэйвов выполнил Кепа Аррисбалага, а как раз перед вторым мячом Испании стопроцентный шанс упустил Серлот, не попав по воротам с близкой дистанции. Затем наступило время 33-летнего дебютанта Хоселу, сделавшего дубль за две минуты.

Временами Испания Хосе Луиса де ла Фуэнте просто владела мячом без продвижения вперед, напоминания худшие проявление “рохи” Луиса Энрике. При этом Испания не может рассчитывать на Бускетса и Педри, что делает ее футбол менее привлекательной.

Сам де ла Фуэнте сказал, что после пересмотра матча на видео остался доволен своим дебютом, и 61-летний тренер смотрит в будущее с оптимизмом. Хотя и призывает опасаться Шотландию.

Статистика команд, цифры и факты

Шотландия выиграла семь из девяти последних домашних матчей (ничья, поражение).

Испания забила три гола Норвегии – столько же у “рохи” было в трех предыдущих поединках.

Последний раз Испания проигрывала на выезде второго сентября 2021 года (поражение Швеции 1:2).

Шотландия не может выиграть у Испании пять матчей подряд.

В последний раз Шотландия проигрывала на своей половине в июне прошлого, в плей-офф к ЧМ-2022. Команду Кларка обыграла сборная Украины со счетом 3:1.

Последние пять матчей Шотландии и Испании

Шотландия

25.03 Кипр 3:0 (Отбор к Евро-2024)

16.11 Турция 1:2 (Товарищеский матч)

27.09 Украина 0:0 (Лига наций)

24.09 Ирландия 2:1 (Лига наций)

21.09 Украина 3:0 (Лига наций)

Испания

25.03 Норвегия 3:0 (Отбор к Евро-2024)

06.12 Марокко 0:0 (ЧМ-2022)

01.12 Япония 1:2 (ЧМ-2022)

27.11 Германия 1:1 (ЧМ-2022)

23.11 Коста-Рика 7:0 (ЧМ-2022)

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Личные встречи

Команды были в одной группе в квалификации к Евро-2012 и Испания выиграла оба матча (3:1 и 3:2). В последний раз Шотландия переигрывала Испанию в 1984 году.

Где смотреть матч Шотландия – Испания

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Ориентировочные составы

Шотландия: Ганн – Тирни, Портеус, Хэнли – Робертсон, Мактомини, Макгрегор, Хики – Макгинн, Кристи – Дайкс

Испания: Аррисабалага – Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде – Руис, Родри, Мерино – Ольмо, Мората, Гави

Ставки и Коэффициенты на матч Шотландия – Испания

Прогноз на матч Шотландия – Испания от UA-Football

Матч против Шотландии точно не станет легкой прогулкой для сборной Испании, но не нужно и переоценивать “тартановую армию” после победы над командой Кипра. Как бы не выглядела симпатичной иногда Шотландия, все же эта команда со своими ограничениями. У Испании достаточно класса, чтобы вновь взять три очка. Прогноз – победа Испании 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.