Турция – Хорватия. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ на 28.03.2023

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа D, второй тур

28 марта, 21:45. "Тимса-Арена" (Бурса)

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Туреччина - Хорватія Смотреть трансляцию

В первом туре отбора Турция одержала волевую победу в матче против Армении Петракова. А хорваты в параллельном матче довольно неожиданно потеряли победу над Уэльсом. "Лунные звезды" пока возглавляют группу.

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Новости сборной Турции

После поражения Португалии в плей-офф отбора Чемпионата мира в начале 2022 года дела турок стабильно были хорошими. Они выиграли свою группу у Лиге наций без сверхусилий. А их и не требовалось, ведь подопечные немецкого тренера Штефана Кунца играли в квартете с Люксембургом, Фарерскими островами и Литвой. Однако все равно они в последнем туре, который уже ничего не решал, уступили Фарерам.

В ноябре прошлого года турки одержали две победы в товарищеских матчах против Шотландии и Чехии с идентичным счетом 2:1. А вот 25 марта этого года продолжили удачную серию и в принципиальном поединке против Армении победили тоже 2:1. Более того, сделали это в гостях, да еще и после того, как оформили автогол на 10-й минуте.

Кадры хозяев

В предыдущем матче никто не травмировался, поэтому Штефан Кунц располагает всеми игроками. Главными моторчиками команды являются полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу, а также вингер "Марселя" Дженгиз Ундер. Они особенно были полезны против Армении среди тех, кто не отличился результативными действиями.

Новости сборной Хорватии

Златко Далич наслаждается лаврами. Футбольная федерация Хорватии уже не гнушается называть его лучшим тренером в истории сборной, собственно он и заслужил такое звание. После серебра Мундиаля в 2018 году он со своими подопечными завоевал еще и бронзу мирового первенства. Однако первый матч в статусе медалиста ЧМ-2022 получился не слишком удачным.

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Уэльс поставил стандартную для себя оборонительную стену, которую было очень трудно пробить. Удалось это сделать только однажды, и то – благодаря дальнему удару еще и с результативной передачи (выноса) голкипера. В конце встречи хорваты уже устали бегать вперед и пытаться забивать второй. Они хотели довести этот матч до тяжелой, но все же победы, но не доиграли до конца. Все испортил аут валлийцев, благодаря которому Броудхед сравнял счет.

Кадры гостей

Пока был Модрич на поле, хорваты не пропускали, только его забрал Далич на 90+2-й минут – сразу Уэльс забил. В распоряжении хорватов сейчас самый сильный состав, и после ЧМ в Катаре только Ловрен завершил карьеру в сборной. Даличу есть из кого выбирать.

Последние пять матчей Турции и Хорватии

Последние пять встреч хозяев

25.03.23. Армения – Турция 1:2 (Отбор на ЧЕ-2024)

19.11.22. Турция – Чехия 2:1 (ТМ)

16.11.22. Турция – Шотландия 2:1 (ТМ)

25.09.22. Фарерские острова – Турция 2:1 (Лига наций)

22.09.22. Турция – Люксембург 3:3 (Лига наций)

Последние пять встреч гостей

25.03.23. Хорватия – Уэльс 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

17.12.22. Хорватия – Марокко 2:1 (ЧМ-2022)

13.12.22. Аргентина – Хорватия 3:0 (ЧМ-2022)

09.12.22. Хорватия – Бразилия 1:1 (п. 4:2) (ЧМ-2022)

05.12.22. Япония – Хорватия 1:1 (с. п. 1:3) (ЧМ-2022)

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Турция 1 1 0 0 2-1 3 2 Хорватия 1 0 1 0 1-1 1 3 Уэльс 1 0 1 0 1-1 1 4 Латвія 0 0 0 0 0-0 0 5 Армения 1 0 0 1 1-2 0

Последние пять личных встреч между командами

11.11.20. Турция – Хорватия 3:3 (ТМ)

05.09.17. Турция – Хорватия 1:0 (Отбор на ЧМ-2018)

05.09.16. Хорватия – Турция 1:1 (Отбор на ЧМ-2018)

12.06.16. Турция – Хорватия 0:1 (Евро-2016)

15.11.11. Хорватия – Турция 0:0 (Отбор на Евро-2012)

Цифры и факты

В 10 матчах против Хорватия Турция победила только однажды. Наиболее часто команды играли вничью – шесть раз. Еще в трех поединках верх брали "шашечные".

Хорваты последний раз уступали в гостях в июне 2021 года в матче против Бельгии (0:1).

В 2016-2017 гг. Хорватия и Турция играли в отборе на ЧМ-2018 в группе из Украиной. Тогда "шашечные" вышли из второго места в плей-офф и квалифицировались на Мундиаль, турки заняли четвертую позицию, а "сине-желтые" расположились между ними.

Ставки и коэффициенты на матч Турция – Хорватия

Прогноз матча Турция – Хорватия от UA-Football

Трудно кому-то отдать предпочтение. Турки будут иметь безумную поддержку на домашней арене. На хорватов будет давить потребность в результате, ведь очевидному лидеру группы нужно хотя бы в одном из двух матчей одержать победу. Качели в две стороны должны быть интересными, но вряд ли завершатся с победителем. Прогноз: Ничья.