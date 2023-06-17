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Бельгия - Австрия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 17.06.2024
Шанс Ромелу Лукаку оставить разочарование финала ЛЧ позади себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, третий тур
17 июня 2023. Брюссель, “Стадион Короля Бодуэна”
Бельгия 21:45 Австрия
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Эдену Азару и Акселю Витцелю, которые завершили карьеру в сборной Бельгии устроят специальное чествование перед матчем с Австрией. Команда Ральфа Рангника намерена испортить праздник.
Новости Бельгии
Сборная Бельгии оставила очень гнетущее впечатление на ЧМ-2022 и очевидно, что этой команде нужна была встряска после столь неудачного турнира. Ряд ветеранов покинули сборную, и у нее сменился тренер – Роберто Мартинеса заменил экс-тренер “Шальке” и “РБ Лейпциг” Доменико Тедеско.
Дебют Тедеско получился сверхуспешным – Бельгия показала хороший, содержательный футбол в матче первого тура отбора против Швеции (3:0). Хет-трик сделал Ромелу Лукаку, но прекрасно смотрелись в этом матче и такие футболисты Доди Лукебакио и Амаду Онана. После победы над Швецией Бельгия в товарищеском матче обыграла Германию (3:2). Лукаку забил еще один гол, также мячами отметились Карраско и Де Брюйне.
Отсутствие Де Брюйне перед матчем с Австрией – это главная потеря сборной Бельгии. Хавбек “Манчестер Сити” не восстановился после своей травмы в финале ЛЧ. Также травмирован и Амаду Онана. Тедеско признается, что прямой замены этим двум футболистам нет. Де Брюйне просто один из лучших в мире, а Онана игрок очень специфического профиля. Придется искать “командные, коллективные решения”. Пропустит игру и Леандро Троссард.
Новости Австрии
Ральф Рангник ставит перед футболистами сборной Австрии максимальные задачи. Нужно не только пробиться на Евро-2024, желательно с первого места в группе, но и хорошо сыграть на турнире, пробиться как минимум в первый раунд плей-офф.
И перед игрой с Бельгией тренер сборной Австрии говорит, что цель его команды – победа в матче. Австрия лидирует в группе после побед над Азербайджаном (4:1) и Эстонией (2:1). В игре с балтийской сборной Рангник выставил полуэкспериментальный состав и Австрия едва не осталась без трех очков, но на 88-й минуте Грегоричу все же удалось забить победный гол.
Как и у Бельгии, у Австрии есть заметные проблемы с составом. Игру пропустят вратарь Линднер, центрбек Дансо, полузащитники Лаймер и Забитцер.
Статистика команд, цифры и факты
- Австрия не побеждает Бельгию с 1959 года (три ничьи, два поражения).
- В октября 2018 “Шальке” Тедеско противостоял в Бундеслиге “РБ Лейпциг” Рангника. Матч закончился со счетом 0:0.
- Бельгия в последний раз проиграла на своем поле в прошлогоднем июне, уступив Нидерландам в Лиге наций (4:1).
- Австрия не побеждала в трех подряд официальных матчах с 2020 года.
- Ромелу Лукаку забил четыре гола в последних двух матчах сборной Бельгии.
Последние пять матчей Бельгии и Австрии
Бельгия
- 28.03 Германия 3:2 (Товарищеский матч)
- 24.03 Швеция 3:0 (Отбор на Евро-2024)
- 01.12 Хорватия 0:0 (ЧМ-2022)
- 27.11 Марокко 0:2 (ЧМ-2022)
- 23.11 Канада 1:0 (ЧМ-2022)
Австрия
- 27.03 Эстония 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 24.03 Азербайджан 4:1 (Отбор на Евро-2024)
- 20.11 Италия 2:0 (Товарищеский матч)
- 16.11 Андорра 1:0 (Товарищеский матч)
- 25.09 Хорватия 1:3 (Лига наций)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|2
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|5-3
|+2
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|5
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|1-9
|-8
|0
Личные встречи
Команды в последний встречались в отборе на Евро-2012. Бельгия выиграла на выезде 2:0, а в Брюсселе была результативная ничья (4:4). Последняя победа Австрии над Бельгией была в 1959 году.
Где смотреть матч Бельгия – Австрия
Ориентировочные составы
Бельгия: Куртуа – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Карраско, Тилеманс, Ванакен – Опенда, Лукаку, Лукебакио
Австрия: Александер Шлагер – Пош, Линхарт, Алаба, Вебер – Любичич, Зайвальд, Кайнц, Ксавьер Шлагер – Баумгартнер, Арнаутович
Ставки и Коэффициенты на матч Бельгия – Австрия
Прогноз на матч Бельгия – Австрия от UA-Football
Возможна ли жизнь без Кевина Де Брюйне? “Манчестер Сити” доказал в финале Лиги чемпионов, что да. Теперь пришла очередь Бельгии. Австрия не будет легким соперником для команды Тедеско, но в последних двух матчах она оставила очень хорошее впечатление. Прогноз – победа Бельгии 2:1 и гол Лукаку.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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