Бельгия - Австрия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 17.06.2024 

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, третий тур

17 июня 2023. Брюссель, “Стадион Короля Бодуэна”

Бельгия 21:45 Австрия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Эдену Азару и Акселю Витцелю, которые завершили карьеру в сборной Бельгии устроят специальное чествование перед матчем с Австрией. Команда Ральфа Рангника намерена испортить праздник.

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Новости Бельгии

Сборная Бельгии оставила очень гнетущее впечатление на ЧМ-2022 и очевидно, что этой команде нужна была встряска после столь неудачного турнира. Ряд ветеранов покинули сборную, и у нее сменился тренер – Роберто Мартинеса заменил экс-тренер “Шальке” и “РБ Лейпциг” Доменико Тедеско.

Дебют Тедеско получился сверхуспешным – Бельгия показала хороший, содержательный футбол в матче первого тура отбора против Швеции (3:0). Хет-трик сделал Ромелу Лукаку, но прекрасно смотрелись в этом матче и такие футболисты Доди Лукебакио и Амаду Онана. После победы над Швецией Бельгия в товарищеском матче обыграла Германию (3:2). Лукаку забил еще один гол, также мячами отметились Карраско и Де Брюйне.

Отсутствие Де Брюйне перед матчем с Австрией – это главная потеря сборной Бельгии. Хавбек “Манчестер Сити” не восстановился после своей травмы в финале ЛЧ. Также травмирован и Амаду Онана. Тедеско признается, что прямой замены этим двум футболистам нет. Де Брюйне просто один из лучших в мире, а Онана игрок очень специфического профиля. Придется искать “командные, коллективные решения”. Пропустит игру и Леандро Троссард.

Новости Австрии

Ральф Рангник ставит перед футболистами сборной Австрии максимальные задачи. Нужно не только пробиться на Евро-2024, желательно с первого места в группе, но и хорошо сыграть на турнире, пробиться как минимум в первый раунд плей-офф.

И перед игрой с Бельгией тренер сборной Австрии говорит, что цель его команды – победа в матче. Австрия лидирует в группе после побед над Азербайджаном (4:1) и Эстонией (2:1). В игре с балтийской сборной Рангник выставил полуэкспериментальный состав и Австрия едва не осталась без трех очков, но на 88-й минуте Грегоричу все же удалось забить победный гол.

Как и у Бельгии, у Австрии есть заметные проблемы с составом. Игру пропустят вратарь Линднер, центрбек Дансо, полузащитники Лаймер и Забитцер.

Статистика команд, цифры и факты

Австрия не побеждает Бельгию с 1959 года (три ничьи, два поражения).

В октября 2018 “Шальке” Тедеско противостоял в Бундеслиге “РБ Лейпциг” Рангника. Матч закончился со счетом 0:0.

Бельгия в последний раз проиграла на своем поле в прошлогоднем июне, уступив Нидерландам в Лиге наций (4:1).

Австрия не побеждала в трех подряд официальных матчах с 2020 года.

Ромелу Лукаку забил четыре гола в последних двух матчах сборной Бельгии.

Последние пять матчей Бельгии и Австрии

Бельгия

28.03 Германия 3:2 (Товарищеский матч)

24.03 Швеция 3:0 (Отбор на Евро-2024)

01.12 Хорватия 0:0 (ЧМ-2022)

27.11 Марокко 0:2 (ЧМ-2022)

23.11 Канада 1:0 (ЧМ-2022)

Австрия

27.03 Эстония 2:1 (Отбор на Евро-2024)

24.03 Азербайджан 4:1 (Отбор на Евро-2024)

20.11 Италия 2:0 (Товарищеский матч)

16.11 Андорра 1:0 (Товарищеский матч)

25.09 Хорватия 1:3 (Лига наций)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Австрия 2 2 0 0 6-2 +4 6 2 Бельгия 1 1 0 0 3-0 +3 3 3 Швеция 2 1 0 1 5-3 +2 3 4 Эстония 1 0 0 1 1-2 -1 0 5 Азербайджан 2 0 0 2 1-9 -8 0

Личные встречи

Команды в последний встречались в отборе на Евро-2012. Бельгия выиграла на выезде 2:0, а в Брюсселе была результативная ничья (4:4). Последняя победа Австрии над Бельгией была в 1959 году.

Где смотреть матч Бельгия – Австрия

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Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Карраско, Тилеманс, Ванакен – Опенда, Лукаку, Лукебакио

Австрия: Александер Шлагер – Пош, Линхарт, Алаба, Вебер – Любичич, Зайвальд, Кайнц, Ксавьер Шлагер – Баумгартнер, Арнаутович

Ставки и Коэффициенты на матч Бельгия – Австрия

Прогноз на матч Бельгия – Австрия от UA-Football

Возможна ли жизнь без Кевина Де Брюйне? “Манчестер Сити” доказал в финале Лиги чемпионов, что да. Теперь пришла очередь Бельгии. Австрия не будет легким соперником для команды Тедеско, но в последних двух матчах она оставила очень хорошее впечатление. Прогноз – победа Бельгии 2:1 и гол Лукаку.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.