Франция - Греция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.06.2023

Матч за лидерство в группе В. Обе команды еще не проигрывали в этом отборе, но Франция сыграла три матча, а Греция - два.

Кто тут фаворит понятно всем, но все же не спешите заранее хоронить Эллинов; никто не знает, как пойдет игра. А Франция в последние годы далеко не идеальна на своем поле.

Отбор на Евро. Группа В. 4-й тур

19 июня. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Греция

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Франции

Франция после проигранного финала ЧМ-2022 выиграла все три матча - у Нидерландов (4:0), Ирландии (1:0) и три дня назад у Гибралтара (3:0).

Календарь на стороне команды Дешама - устать в прошлом туре на поле карлика было нереально. Любители они и есть любители. Франция помимо трех голов четырежды пробила в каркас, а в ответ лишь попытка с центра поля.

4 - France hit the woodwork four times tonight, a joint-record for Les Bleus since Opta began collecting this data (2006). Missed. #GIBFRA pic.twitter.com/utFUN8Y63O — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2023

Греки создадут гораздо больше проблем, это надо понимать. Голы класс и слоган "мой дом - моя крепость" не пройдет; год назад французов на их поле били Дания (2:1) и Хорватия (1:0). Греки знают про это, и для победы вице-чемпиону миру не обойтись без педали газа. Только так они раскроют лучшие качества Мбаппе, Коло Муани и других - и тогда станет возможным даже разгром.

Новости Греции

Если Франции завтра надо не забыть выложиться, то от Греции ради результата требуется прыгнуть выше головы.

Да, на старте отбора команда Густаво Пойета добыла две победы, но Гибралтар (3:0) безнадежен, а с бестолковой Ирландией все прошло на тоненького (2:1). Греки втрое чаще угрожали воротам, но в концовке занервничали.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Также не прибавляет оптимизма и последняя статистика выездов - 1:2 в Венгрии, 2:2 на Мальте, 0:1 на Кипре. Есть ощущение, что сейчас Цимикас, Масурас, Бакасетас играют качественнее, но и в соперниках уже не футбольные карлики. Возможно, Пойет ради пущей надежности перейдет на схему с пятью защитниками. Также вероятен выход волнореза Сиописа в центр поля вместо придумщика Манталоса. А как иначе?

Франция - Греция: статистика личных встреч

Команды не встречались между собой с 2006 года, поэтому любая статистика вряд ли возымеет влияние на то, что мы увидим завтра - она слишком старая.

Единственное, что хотелось напомнить - на легендарном для Греции Евро-2004 Эллины выбили Францию в четвертьфинале (1:0).

Последние матчи Франции

Последние матчи Греции

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Франции преодолел последствия микротравмы и готов играть основной кипер Мик Меньян. Также прогнозируем ротацию на ряде позиций - например, выход Коло Муани вместо Жиру.

У греков же наметились новые повреждения - последнюю тренировку пропустили атакующий хав Манталос, опорник Бухалакис и левый бек Яннулис. Трудно сказать, кто из них сможет выйти на "Стад де Франс".

Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Конате, Тео Эрнандес - Гризманн, Чуамени, Камавинга - Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

Греция: Влаходимос - Балдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас - Бакасетас, Курбелис, Сиопис - Масурас, Павлидис, Пелкас

Франция - Греция: ставки и коэффициенты

Франция - Греция: прогноз от UA-Футбол

За последний год оборона Греции выстояла только против таких "топов", как Гибралтар и Литва. И уж точно она "наварит" на "Стад де Франс", можете скринить.

Наша ставка - на гол лучшего из французских нападающих Килиана Мбаппе. БК принимают ставки на это событие с коэффициентами от 1,65 и выше.