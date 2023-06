Франция - Греция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.06.2023

Матч за лидерство в группе В. Обе команды еще не проигрывали в этом отборе, но Франция сыграла три матча, а Греция - два.

Кто тут фаворит понятно всем, но все же не спешите заранее хоронить Эллинов; никто не знает, как пойдет игра. А Франция в последние годы далеко не идеальна на своем поле.

Франция после проигранного финала ЧМ-2022 выиграла все три матча - у Нидерландов (4:0), Ирландии (1:0) и три дня назад у Гибралтара (3:0).

Календарь на стороне команды Дешама - устать в прошлом туре на поле карлика было нереально. Любители они и есть любители. Франция помимо трех голов четырежды пробила в каркас, а в ответ лишь попытка с центра поля.

4 - France hit the woodwork four times tonight, a joint-record for Les Bleus since Opta began collecting this data (2006). Missed. #GIBFRA pic.twitter.com/utFUN8Y63O