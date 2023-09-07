Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023

Испания едет в Грузию в статусе победителя Лиги наций, но почти без очков в копилке. Не лучший расклад для хозяев, ведь фаворит будет одновременно уверен в себе и мотивирован.

Грузия? Здесь все просто: это команда Хвичи, и все взгляды будут направлены только на него.

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Отбор на Евро-2024. Группа А. 5-й тур

8 сентября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе

Грузия 19:00 Испания

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Грузии

Грузия быстро прогрессирует. Появление звезды мирового масштаба в лице Хвичи Кварацхелии - только часть паззла. Также у грузин подросло полдюжины незвездных, но крепких игроков из европейских лиг.

"Крестоносцы" в последний момент пролетели мимо Евро-2020, проиграв Северной Македонии. В то же время в текущем отборе они уже остановили Норвегию (1:1) и победили Кипр (2:1), проиграв только Шотландии (0:2). С такими результатами борьба за выход из группы вполне реальна.

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Против Испании у команды Вилли Саньоля нету выбора, кроме как защищаться. Вратарь "Валенсии" Мамардашвили поможет - он хорош в рамке. Тройка центрбеков - сплошь возрастные, силового плана игроки во главе с Гурамом Кашией из "Слована". Для контратак есть Хвича и 16-миллионный Жорж Микаутадзе из "Аякса". Чакветадзе из "Уотфорда" должен их всех связать. Давно у Грузии не было такого подбора игроков.

Новости Испании

Хотя, конечно, Испания сильнее - и даже уход из сборной Серджи Бускетса и Жорди Альбы на это не повлиял.

В июне "Красная фурия" выиграла Лигу наций, одолев Италию и Хорватию. Этот трофей должен ее подбодрить после провала на ЧМ-2022. В Катаре еще с Луисом Энрике Испания думала только о владении мячом, а не голах. Новый тренер Луис де ла Фуэнте более гибок, но это не помогло в отборе с Шотландией (0:2). Да и победа над Норвегией (3:0) лишь с виду уверенная.

1 - If he plays against Georgia ???????? or Cyprus ????????, Lamine Yamal (16 years and 55 days old today) will become the youngest player ever to make his senior international debut for Spain ????????, surpassing teammate Gavi, who made his debut vs Italy ???????? in 2021 (17 years, 62 days). Jewel. https://t.co/2ipkVo8gwP pic.twitter.com/fMI51RqwiY — OptaJose (@OptaJose) September 6, 2023

В общем, де ла Фуэнте взял трофей, но пока ничего не доказал. Это еще не намек на сенсацию, но уже близко. При этом не забываем, что даже если командно Испания не впечатлит, у нее есть Ольмо, Ферран или Асенсио, готовые закрыть любой матч без сторонней помощи - на индивидуальном мастерстве.

Грузия - Испания: статистика личных встреч

Команды встречались между собой в отборе на ЧМ-2022, и тогда Испания еле выиграла в гостях (2:1) и легко торжествовала дома (4:0).

Грузины единственный раз побеждали "Красную фурию" в товарняке перед Евро-2016 - тогда были зафиксированы 1:0 с голом Торнике Окриашвили.

Последние матчи Грузии

Последние матчи Испании

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Испании помимо травм Педри и Себальоса отмечаем дебютный вызов в сборную 16-летнего Ламина Ямаля. На таланта "Барсы" также претендует Марокко, вот "Фурия" и спешит.

У Грузии же ожидаем в старте бека "Шахтера" Георгия Гочолейшвили и экс-динамовца Луку Лочошвили, которому в Киеве почему-то так и не дали шанса.

Грузия: Мамардашвили - Квирквелия, Кашия, Двали - Гочолейшвили, Чакветадзе, Абурджания, Китеишвили, Азарови - Микаутадзе, Кварацхелия

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Бальде - Родри, Фабиан Руис, Гави - Асенсио, Мората, Ольмо

Грузия - Испания: ставки и коэффициенты

Грузия - Испания: прогноз от UA-Футбол

У Испании на старте отбора регулярно возникали бреши в обороне - что с Норвегией, что с Шотландией. А у Грузии, как мы знаем, имеет в составе умельцев забивать.

Наша ставка - на индивидуальный тотал грузин больше 0,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.