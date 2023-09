Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023

Испания едет в Грузию в статусе победителя Лиги наций, но почти без очков в копилке. Не лучший расклад для хозяев, ведь фаворит будет одновременно уверен в себе и мотивирован.

Грузия? Здесь все просто: это команда Хвичи, и все взгляды будут направлены только на него.

Грузия быстро прогрессирует. Появление звезды мирового масштаба в лице Хвичи Кварацхелии - только часть паззла. Также у грузин подросло полдюжины незвездных, но крепких игроков из европейских лиг.

"Крестоносцы" в последний момент пролетели мимо Евро-2020, проиграв Северной Македонии. В то же время в текущем отборе они уже остановили Норвегию (1:1) и победили Кипр (2:1), проиграв только Шотландии (0:2). С такими результатами борьба за выход из группы вполне реальна.

Против Испании у команды Вилли Саньоля нету выбора, кроме как защищаться. Вратарь "Валенсии" Мамардашвили поможет - он хорош в рамке. Тройка центрбеков - сплошь возрастные, силового плана игроки во главе с Гурамом Кашией из "Слована". Для контратак есть Хвича и 16-миллионный Жорж Микаутадзе из "Аякса". Чакветадзе из "Уотфорда" должен их всех связать. Давно у Грузии не было такого подбора игроков.

Хотя, конечно, Испания сильнее - и даже уход из сборной Серджи Бускетса и Жорди Альбы на это не повлиял.

В июне "Красная фурия" выиграла Лигу наций, одолев Италию и Хорватию. Этот трофей должен ее подбодрить после провала на ЧМ-2022. В Катаре еще с Луисом Энрике Испания думала только о владении мячом, а не голах. Новый тренер Луис де ла Фуэнте более гибок, но это не помогло в отборе с Шотландией (0:2). Да и победа над Норвегией (3:0) лишь с виду уверенная.

