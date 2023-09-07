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Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023

Евро
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"Фурии" пора просыпаться

Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tamuna Kulumbegashvili/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания едет в Грузию в статусе победителя Лиги наций, но почти без очков в копилке. Не лучший расклад для хозяев, ведь фаворит будет одновременно уверен в себе и мотивирован.

Грузия? Здесь все просто: это команда Хвичи, и все взгляды будут направлены только на него.

Содержание

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Смотрите матч отбора на Евро-2024 Грузия - Испания
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Отбор на Евро-2024. Группа А. 5-й тур
8 сентября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе
Грузия 19:00 Испания
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Грузии

Грузия быстро прогрессирует. Появление звезды мирового масштаба в лице Хвичи Кварацхелии - только часть паззла. Также у грузин подросло полдюжины незвездных, но крепких игроков из европейских лиг.

"Крестоносцы" в последний момент пролетели мимо Евро-2020, проиграв Северной Македонии. В то же время в текущем отборе они уже остановили Норвегию (1:1) и победили Кипр (2:1), проиграв только Шотландии (0:2). С такими результатами борьба за выход из группы вполне реальна.

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Против Испании у команды Вилли Саньоля нету выбора, кроме как защищаться. Вратарь "Валенсии" Мамардашвили поможет - он хорош в рамке. Тройка центрбеков - сплошь возрастные, силового плана игроки во главе с Гурамом Кашией из "Слована". Для контратак есть Хвича и 16-миллионный Жорж Микаутадзе из "Аякса". Чакветадзе из "Уотфорда" должен их всех связать. Давно у Грузии не было такого подбора игроков.

Новости Испании

Хотя, конечно, Испания сильнее - и даже уход из сборной Серджи Бускетса и Жорди Альбы на это не повлиял.

В июне "Красная фурия" выиграла Лигу наций, одолев Италию и Хорватию. Этот трофей должен ее подбодрить после провала на ЧМ-2022. В Катаре еще с Луисом Энрике Испания думала только о владении мячом, а не голах. Новый тренер Луис де ла Фуэнте более гибок, но это не помогло в отборе с Шотландией (0:2). Да и победа над Норвегией (3:0) лишь с виду уверенная.

В общем, де ла Фуэнте взял трофей, но пока ничего не доказал. Это еще не намек на сенсацию, но уже близко. При этом не забываем, что даже если командно Испания не впечатлит, у нее есть Ольмо, Ферран или Асенсио, готовые закрыть любой матч без сторонней помощи - на индивидуальном мастерстве.

Грузия - Испания: статистика личных встреч

Команды встречались между собой в отборе на ЧМ-2022, и тогда Испания еле выиграла в гостях (2:1) и легко торжествовала дома (4:0).

Грузины единственный раз побеждали "Красную фурию" в товарняке перед Евро-2016 - тогда были зафиксированы 1:0 с голом Торнике Окриашвили.

Последние матчи Грузии

Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023 - изображение 4

Последние матчи Испании

Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Грузия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 08.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У Испании помимо травм Педри и Себальоса отмечаем дебютный вызов в сборную 16-летнего Ламина Ямаля. На таланта "Барсы" также претендует Марокко, вот "Фурия" и спешит.

У Грузии же ожидаем в старте бека "Шахтера" Георгия Гочолейшвили и экс-динамовца Луку Лочошвили, которому в Киеве почему-то так и не дали шанса.

Грузия: Мамардашвили - Квирквелия, Кашия, Двали - Гочолейшвили, Чакветадзе, Абурджания, Китеишвили, Азарови - Микаутадзе, Кварацхелия

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Бальде - Родри, Фабиан Руис, Гави - Асенсио, Мората, Ольмо

Грузия - Испания: ставки и коэффициенты

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10,5
5,40
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5,60
1,32
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Грузия - Испания: прогноз от UA-Футбол

У Испании на старте отбора регулярно возникали бреши в обороне - что с Норвегией, что с Шотландией. А у Грузии, как мы знаем, имеет в составе умельцев забивать.

Наша ставка - на индивидуальный тотал грузин больше 0,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.

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