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Ирландия – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на Евро на 10.09.2023

Евро
(1 голосов)

"Зеленая армия" принимает очередную звездную команду в своей крепости

Ирландия – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на Евро на 10.09.2023

OnsOranje

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация на Евро-2024

Группа B, шестой тур

10 сентября, 21:45. "Авиа Стедиум" (Дублин)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Ірландія - Нідерланди
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Содержание

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Команды раньше любили между собой проводить товарищеские матчи. В воскресенье они впервые за 22 года встретятся в официальном противостоянии. Тогда в отборе на ЧМ-2002 ирландцы во встречах с нидерландцами одержали победу и сыграли вничью. В конце концов, "зеленая армия" смогла тогда обогнать "оранье" и занять второе место в группе. На этот раз расклад сил несколько иной.

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Новости сборной Ирландии

Не так давно "зеленая армия" играла со сборной Украины. В прошлом году против "сине-желтых" подопечные Кенни навязали свою оборонную игру команде тогда еще Петракова и по сумме двух матчей пропустили всего на один гол больше. По сути, своим боевым характером и отличаются ирландцы. В их составе нет большого количества технических исполнителей, однако есть те, кто привык играть в силовой футбол. Среди них есть представители АПЛ, да и вообще основная одиннадцатка – это игроки английских команд разных дивизионов.

В сентябре Ирландия уже провела один матч против сборной Франции. Ожидается, что поединок в Париже прошел под скрипку "галльских петухов". Французы забили по одному голу в каждом из таймов и одержали комфортную победу, хотя могли делать счет и разгромным. В общем, "зеленая армия" в текущем отборе из четырех матчей выиграли лишь один – против Гибралтара. Однако следует отметить, что два из этих поединков – это были встречи с французами.

Кадры хозяев

Основной потерей "зеленой армии" является 18-летний нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон – второй лучший бомбардир текущей АПЛ. Другие главные исполнители присутствуют на сентябрьских сборах. В частности, представители "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Брентфорда", "Саутгемптона", "Сток Сити" и остальных английских команд.

Новости сборной Нидерландов

Определенный кризис в "оранье". С момента завершения выступлений на ЧМ-2022 до сентябрьского сбора удалось выиграть лишь один матч – против Гибралтара дома. И только в прошлый четверг подопечные Кумана разгромили Грецию. Можно сказать, что выпустили пару, забив три еще в первом тайме. Однако следует заметить, что соперники, с которыми были неудачны результаты, очень достойны и престижны.

Вместе с тем были и позорные поражения. К примеру, в первом туре отбора Франция нокаутировала Нидерланды со счетом 4:0 – тогда на 21-й минуте счет был уже разгромным. Впоследствии уже разницы в счетах были меньше, однако в Лиге наций "оранье" также выглядели плохо. Сначала уступили Хорватии, а затем еще и в матче за третье место Италии. На данный момент у Нидерландов только надежды на второе место в группе отбора – это пока лучшее, что может произойти с командой

Кадры гостей

Основной вратарь нидерландцев в июньских матчах Бейлов травмировался. Против Греции играл голкипер “Брентфорда” Флеккен. В то же время в целом состав не изменился – основная одиннадцатка состоит практически из тех же лиц.

Последние пять матчей Ирландии и Нидерландов

Последние пять встреч хозяев

  • 07.09. Франция – Ирландия 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
  • 19.06. Ирландия – Гибралтар 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
  • 16.06. Греция – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
  • 27.03. Ирландия – Франция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
  • 22.03. Ирландия – Латвия 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 07.09. Нидерланды – Греция 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
  • 18.06. Нидерланды – Италия 2:3 (Лига наций)
  • 14.06. Нидерланды – Хорватия 2:4 (после д. ч.) (Лига наций)
  • 27.03. Нидерланды – Гибралтар 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
  • 24.03. Франция – Нидерланды 4:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Франция 5 5 0 0 11-0 15
2 Нидерланды 3 2 0 1 6-4 6
3 Греция 4 2 0 2 5-5 6
4 Ирландия 4 1 0 3 4-5 3
5 Гибралтар 4 0 0 4 0-12 0

Последние пять личных встреч между соперниками

27.05.16. Ирландия – Нидерланды 1:1 (ТМ)

16.08.06. Ирландия – Нидерланды 0:4 (ТМ)

05.06.04. Нидерланды – Ирландия 0:1 (ТМ)

01.09.01. Ирландия – Нидерланды 1:0 (Отбор на ЧМ-2002)

02.09.00. Нидерланды – Ирландия 2:2 (Отбор на ЧМ-2002)

Ставки и коэффициенты на матч Ирландия – Нидерланды

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4.00
1.65
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4.05
1.69
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Прогноз матча Ирландия – Нидерланды от UA-Football

И теоретически, и практически команды все еще являются прямыми конкурентами в борьбе за вторую позицию группы B. Этот шанс для Ирландии может стать последним в текущем отборе, ведь проигрыш чрезвычайно усложнит возможные варианты выхода напрямую из квинтета. "Оранье" против греков – еще одного конкурента этих двух команд – выглядели достаточно свежо. Однако в этот раз вряд ли получится у них столь же разгромно победить ирландцев. Дома у "зеленой армии" настоящая крепость. Они уже несколько лет не проигрывают дома с разницей более чем в один мяч. И нет разницы гостей: Франция, Украина, Португалия или Бельгия (с последними двумя вообще сыграли вничью). На этот раз также не стоит ожидать ливня голов. Прогноз: Тотал менше 3 (Кф 1,67).

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В статье: Нидерланды Ирландия Рональд Куман Стивен Кенни
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