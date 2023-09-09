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Ирландия – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на Евро на 10.09.2023
"Зеленая армия" принимает очередную звездную команду в своей крепости
OnsOranje
Квалификация на Евро-2024
Группа B, шестой тур
10 сентября, 21:45. "Авиа Стедиум" (Дублин)
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Команды раньше любили между собой проводить товарищеские матчи. В воскресенье они впервые за 22 года встретятся в официальном противостоянии. Тогда в отборе на ЧМ-2002 ирландцы во встречах с нидерландцами одержали победу и сыграли вничью. В конце концов, "зеленая армия" смогла тогда обогнать "оранье" и занять второе место в группе. На этот раз расклад сил несколько иной.
Новости сборной Ирландии
Не так давно "зеленая армия" играла со сборной Украины. В прошлом году против "сине-желтых" подопечные Кенни навязали свою оборонную игру команде тогда еще Петракова и по сумме двух матчей пропустили всего на один гол больше. По сути, своим боевым характером и отличаются ирландцы. В их составе нет большого количества технических исполнителей, однако есть те, кто привык играть в силовой футбол. Среди них есть представители АПЛ, да и вообще основная одиннадцатка – это игроки английских команд разных дивизионов.
В сентябре Ирландия уже провела один матч против сборной Франции. Ожидается, что поединок в Париже прошел под скрипку "галльских петухов". Французы забили по одному голу в каждом из таймов и одержали комфортную победу, хотя могли делать счет и разгромным. В общем, "зеленая армия" в текущем отборе из четырех матчей выиграли лишь один – против Гибралтара. Однако следует отметить, что два из этих поединков – это были встречи с французами.
Кадры хозяев
Основной потерей "зеленой армии" является 18-летний нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон – второй лучший бомбардир текущей АПЛ. Другие главные исполнители присутствуют на сентябрьских сборах. В частности, представители "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Брентфорда", "Саутгемптона", "Сток Сити" и остальных английских команд.
Новости сборной Нидерландов
Определенный кризис в "оранье". С момента завершения выступлений на ЧМ-2022 до сентябрьского сбора удалось выиграть лишь один матч – против Гибралтара дома. И только в прошлый четверг подопечные Кумана разгромили Грецию. Можно сказать, что выпустили пару, забив три еще в первом тайме. Однако следует заметить, что соперники, с которыми были неудачны результаты, очень достойны и престижны.
Вместе с тем были и позорные поражения. К примеру, в первом туре отбора Франция нокаутировала Нидерланды со счетом 4:0 – тогда на 21-й минуте счет был уже разгромным. Впоследствии уже разницы в счетах были меньше, однако в Лиге наций "оранье" также выглядели плохо. Сначала уступили Хорватии, а затем еще и в матче за третье место Италии. На данный момент у Нидерландов только надежды на второе место в группе отбора – это пока лучшее, что может произойти с командой
Кадры гостей
Основной вратарь нидерландцев в июньских матчах Бейлов травмировался. Против Греции играл голкипер “Брентфорда” Флеккен. В то же время в целом состав не изменился – основная одиннадцатка состоит практически из тех же лиц.
Последние пять матчей Ирландии и Нидерландов
Последние пять встреч хозяев
- 07.09. Франция – Ирландия 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 19.06. Ирландия – Гибралтар 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 16.06. Греция – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 27.03. Ирландия – Франция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 22.03. Ирландия – Латвия 3:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 07.09. Нидерланды – Греция 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 18.06. Нидерланды – Италия 2:3 (Лига наций)
- 14.06. Нидерланды – Хорватия 2:4 (после д. ч.) (Лига наций)
- 27.03. Нидерланды – Гибралтар 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 24.03. Франция – Нидерланды 4:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Франция
|5
|5
|0
|0
|11-0
|15
|2
|Нидерланды
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|3
|Греция
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|4
|Ирландия
|4
|1
|0
|3
|4-5
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
Последние пять личных встреч между соперниками
27.05.16. Ирландия – Нидерланды 1:1 (ТМ)
16.08.06. Ирландия – Нидерланды 0:4 (ТМ)
05.06.04. Нидерланды – Ирландия 0:1 (ТМ)
01.09.01. Ирландия – Нидерланды 1:0 (Отбор на ЧМ-2002)
02.09.00. Нидерланды – Ирландия 2:2 (Отбор на ЧМ-2002)
Ставки и коэффициенты на матч Ирландия – Нидерланды
Прогноз матча Ирландия – Нидерланды от UA-Football
И теоретически, и практически команды все еще являются прямыми конкурентами в борьбе за вторую позицию группы B. Этот шанс для Ирландии может стать последним в текущем отборе, ведь проигрыш чрезвычайно усложнит возможные варианты выхода напрямую из квинтета. "Оранье" против греков – еще одного конкурента этих двух команд – выглядели достаточно свежо. Однако в этот раз вряд ли получится у них столь же разгромно победить ирландцев. Дома у "зеленой армии" настоящая крепость. Они уже несколько лет не проигрывают дома с разницей более чем в один мяч. И нет разницы гостей: Франция, Украина, Португалия или Бельгия (с последними двумя вообще сыграли вничью). На этот раз также не стоит ожидать ливня голов. Прогноз: Тотал менше 3 (Кф 1,67).
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