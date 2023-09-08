Петракову легче в гостях? Турция - Армения. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 08.09.2023

Звезда сборной Армении Эдуард Сперцян и его главный тренер Александр Петраков заявляют, что каждый следующий матч для них как финал. Последний добавляет, что в случае поражения его сборная почти наверняка не выйдет на Евро-2024, а Турция на 90 процентов обеспечит выход. С Петраковым согласен защитник турков Мерих Демираль. Так что сегодня в Эскишехире состоится критически важный матч.

8 сентября. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа D

Эскишехир. "Эскишехир Йени Стадиум"

Турция - Армения

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Состояние команд

Июньские матчи, несмотря на две победы, оставили главного тренера сборной Турции Штефана Кунца в подвешенном состоянии. Глава Федерации футбола страны тогда заявил, что сборная "умерла и воскресла" против Латвии, что не назначал этого тренера и должен подумать и решить его судьбу на очередном собрании. В итоге Кунца оставили, но СМИ заявляют, что он должен доказывать себя в каждом матче.

Над Кунцем висят два последних неудачных матча Лиги Наций (несмотря на победу в группе). Поражение от Фарер ему не простили. Плюс кампания на Евро не идёт гладко. Игра неяркая и неровная. Против Армении пришлось совершать камбек, Хорватии дома сборная проиграла безропотно, от Латвии пропустила на 94-ой минуте и лишь голом на 95-ой вырвала победу, а Уэльсу дома начала забивать лишь после 70-ой.

Демираль уверяет, что победы в июне принесли гармонию в сборной. Но гармония и тишина в сборной Турции - это роскошь, которую никто никогда не мог себе позволить. Защитник Дженк Озкачар и сам Кунц перед нынешним матчем призывают болельщиков не оставлять сборную, а поддерживать ее до последних минут. Тренер также просит не критиковать молодых игроков. Жалуется на критику, которая перерастает в оскорбления.

В Армении настроение гораздо лучше. В трёх матчах Отбора она забила столько же мячей, сколько Турция - в четырёх (7). В блестящем стиле переиграла в гостях Уэльс - 4:2. Играла хорошо и с самими турками в марте. Кунц признал, что его сборная отыграла слабо, значит, соперник играл хорошо. Затем, правда, пришлось вырывать победу дома над Латвией на 91-ой минуте. Петраков признал слабую игру подопечных в том матче.

В принципе, тишины вокруг сборной все же нет. Во-первых, ожидания возросли. Соответственно, и критика после Латвии. Отмечают, что в каждом матче пропущены мячи. Да и сам Петраков, как мы отлично помним по его каденции в сборной Украины, не способен сохранять тишину. Говорит, что всегда держит чемоданы нераспакованными. После Турции говорил о слишком лёгких ошибках подопечных и пенял на арбитров.

Также он резко отвечал на критику стиля игры команды. "Я тоже хотел бы играть в короткий пас, а не длинными мячами, но для этого нужны игроки и время для наигрывания". Хотя с тех пор сборная добавила в этом. Уэльсу и Латвии забивала с быстрых выверенных фланговых комбинаций или перехватов мяча возле штрафной соперника.

Даже в первом матче дома армяне владели мячом сорок процентов времени. Вряд ли будут искать мяч и сегодня. При этом контратаки, как длинными мячами, так и комбинациями, они должны искать активно. Ну а турки при проблемах с центром атаки будут стараться передвигать звёзд центра поля Чалханоглу ("Интер") и Кекчу ("Бенфика") поближе к штрафной соперника. Ведь оба отлично бьют с 17-25 метров.

Следует отметить, что о тяжелой истории взаимоотношений турецкого и армянского народов, как и об отношениях Армении с Азербайджаном, поддерживаемым Турцией, в последние дни почти не говорили. Поэтому будем надеяться, что матч обойдётся без эксцессов.

Кадры

Турция испытывает немалые кадровые проблемы. Арда Гюлер ("Реал" Мадрид) травмирован. Чалханоглу и Кекчю приехали лишь в среду. Кахведжи, Юкшек, Сари, Гюнок, Булут, Озкачар, Учан и Найыр пропускали тренировки. Последний уже выбыл. Усугубив проблему на позиции форварда, возникшую после травм Тосуна и Унала. Похоже, выйдет Барыс Йылмаз, в девяти матчах за "Галатасарай" с начала сезона не забивший ни одного мяча.

Кунц заявил, что испытывает наибольшие проблемы слева в обороне и в центре атаки и из-за таких кадровых проблем даже нет никаких причин вспоминать о первом матче между командами, где был совсем иной состав. Он не исключает даже смену тактической схемы. До этого сборная использовала 4-3-2-1, 4-3-3, а в Армении играла с тремя центральными защитниками (3-4-3).

Следует также отметить, что в июле сборная сменила тренера вратарей. Одного немецкого специалиста на другого того же калибра, но внимание на голкиперов нужно обратить.

Петраков отказался сообщить о схеме и тактике на отчетный матч. Но вряд ли он откажется от трех центральных защитников. 5-4-1 как в первом матче или 3-4-3 как против Уэльса? Из потерь лишь травма атакующего полузащитника братиславского "Слована" Барсегяна. Травмы Чалишира, Арутюняна (важные защитники) и атакера Бриаско, как сообщил тренер, несерьёзные.

Внимание на 33-летнего вратаря сербского происхождения Чанчаревича, дебютировавшего за сборную Армении в июне. Сперцяна, летом чуть не перешедшего в "Аякс". Раноса из менгенгладбахской "Боруссии" (где, правда, играет мало), забившего дважды Уэльсу. Форварда Адамяна из "Кёльна", хотя Петраков редко выпускает его. И Селараяна, переехавшего летом из МЛС в Саудовскую Аравию.

Турция: Гюнок, Булут, Союнджу, Демираль, Челик, Чалханоглу, Кекчу, Озкан, Ундер, Йылмаз, Актюркоглу

Армения: Чанчаревич, Ованесян, Чалишир, Арутюнян, Мкртчян, Тикнисян, Иву, Сперцян, Серобян, Ранос, Селараян

Последние матчи команд

Цифры и факты

Сборные Турции и Армении встречались трижды. Во всех трех матчах побеждали первые. Дважды 2:0 в Отборе на Чемпионат Мира-2010 и 2:1 в начале нынешнего Отбора

Турция не пропускала в восьми из девяти последних домашних матчей в Отборе на Евро. Армения пропускала в 11-ти таких последних гостевых

Турция пропускала в семи матчах подряд на всех полях во всех турнирах, после чего переиграла дома Уэльс в Отборе на Евро со счетом 2:0

Армения пропускала в 11-ти своих последних матчах на всех полях во всех турнирах. В том числе проиграв с результатами 0:3, 1:4 и 0:5

Девять из десяти последних матчей с участием Армении и шесть из восьми последних с участием Турции на всех полях во всех турнирах принесли "тотал больше" 2.5 по голам. Хотя два из трех последних с участием турков принесли лишь по два гола

Прогноз: Турция - Армения 2:1

Кунц с уважением говорит о сопернике, требует ни в коем случае не недооценивать его. Говорит, что при Петракове Армения прогрессирует, отмечает двух игроков из Бундеслиги и "других, чуть не перешедших в важные клубы". Армения и вправду растёт. И, как показывают июньские матчи, в гостях ей даже легче, чем дома. А туркам будет тяжело без главных форвардов.

На сюрпризный результат все же опасно ставить. Но на "обе забьют" - вполне реально.