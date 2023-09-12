Квалификация к Евро-2024

Группа F, 6-й тур

12 сентября. Брюссель, Руа Бодуэн

Бельгия – Эстония 21:45

Трансляция – Megogo

Бельгия

Бельгия готовится в очередной раз комфортно пройти квалификацию, по традиции попав в довольно посредственную группу. Главный конкурент Австрия тоже имеет 10 очков по итогам 4 туров. Единственная потеря обоих команд пришлась на личную встречу в июне. В остальном "красные дьяволы" имели солидный перевес и легко побеждали. Разве что в Азербайджане в субботу было трудно (0:1).

Доменико Тедеско освежил сборную новыми лицами. Фас и Теате наигрываются в новой линии обороны, Онана и Мангаля добавили мышц и объёма работы в центре поля, а Бакайоко и Доку отвечают за динамику в атаке. Обновление было неизбежным, но долгосрочные травмы Куртуа и Де Брюйне вынудили этот процесс форсировать.

Третья главная звезда сборной Ромелу Лукаку впечатлил хет-триком шведам и дублем в ворота Эстонии, так что Опенда на выход в старте рассчитывать не стоит. Опытный Кун Кастельс должен занять вакантное место в воротах.

Эстония

Тедеско расхваливал эстонцев перед встречей, вспоминая о проблемах его команды в Таллине в июне. Несмотря на итоговый разгром, до второго гола игра была весьма нервной. Но это не столько похвала "синих", сколько критика Бельгии. После первых четырёх туров подопечные Томаса Хэберли имеют всего одно очко.

Ничья в Азербайджане (1:1) стала единственным позитивным результатом. После этого было то самое поражение "красным дьяволам", а на прошлой неделе – избиение от Швеции (0:5). Показательно, что голкипера сборной Якоба Хейна признали лучшим игровом в составе Эстонии, несмотря на 5 пропущенных. Настолько не клеилась игра у остальной команды.

Томас Хэберли обязан сделать ряд изменений после фиаско от шведов. Точно пропустит игру форвард "Хапоэля" Рауно Саппинен, у которого было 4 гола в 8 последних матчах. Его может заменить опытный Хенрик Оямаа.

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Личные встречи

Соперники встречались 9 раз. Подавляющее количество матчей осталось за бельгийцами –они выиграли 8 встреч. У Эстонии одна виктория. В июне Бельгия победила в Таллине 0:3.

Ориентировочные составы

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Мангаля, Онана, Троссард – Бакайоко, Лукаку, Карраско

Эстония: Хейн – Кууск, Тамм, Метс – Пеэтсон, Поом, Кяйт, Миллер, Пикк – Оямаа, Аньер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бельгия – Эстония от UA-Футбол

Эстония выглядела обреченно в игре против Швеции в субботу. Приезд в Брюссель обещает ещё 90 минут страданий. Разгром неизбежен: защита гостей расклеилась, а Лукаку будет голоден до голов – где Ром ещё может впечатлять, как не на таком уровне. Ставка: победа Бельгии + тотал выше 3.5 с коэффициентом 1.95.