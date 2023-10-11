Испания - Шотландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023

Шотландия наслаждается лидерством в группе с тех пор, как сенсационно обыграла Испанию на своем поле благодаря дублю Скотта Мактоминея. Завтра у "Фурии" будет шанс взять реванш, но не все так просто - почти все ключевые игроки команды Луиса де ла Фуэнте травмированы.

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Отбор на Евро-2024. Группа А. 7-й тур

12 октября. Севилья. "Олимпийский"

Испания 21:45 Шотландия

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания гениально провела предыдущее международное окно - 7:1 с Грузией и 6:0 с Кипром впечатлили, даже несмотря на слабость оппонентов.

Еще раньше "Красная фурия" выиграла Лигу наций, обыграв в финале Хорватию, и в сумме эти результаты резко повысили акции тренера Луиса де ла Фуэнте. Он приходил как ноунейм, но предложенные им дриблеры на флангах и отказ от бесцельного владения пошли команде на пользу, это уже очевидно.

24 - Spanish topscorers in @ChampionsLeague:



71 - Raúl González

33 - Fernando Morientes

24 - ÁLVARO MORATA



Podium. ???????? pic.twitter.com/LRRYpsAaUQ — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2023

Испания выиграла 24 последних домашних матча в отборах на Евро, начиная с 2003 года, и безусловно, с Шотландией она тоже будет фаворитом. Но есть одно "но" - это кадры. Прямо сейчас травмированы Ольмо, Асенсио, Педри, Ямаль, а Нико Уильямс и Гави под вопросом. И кем прикажете играть?

Новости Шотландии

Главное достижение Шотландии после победы над "Фурией" в марте - это то, что она не сбавила темп. В июне британцы дожали Норвегию на ее же поле (2:1), а Грузию и Кипр даже не заметили - 2:0 и 3:0.

Все это ввергло целую страну в футбольную эйфорию, но спарринг месячной давности с Англией ее умерил. "Три льва" комфортно победили 3:1, дав понять, что до элиты "Тартановой армии" пока далеко.

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Думается, от этого шотландцы и оттолкнутся в Севилье. Они не будут драться за владение, но сыграют на контратаках и максимально насытят тылы. Три центральных защитника закроют штрафную; Мактоминей снова выдвинется вперед. Ну, а фланговое противостояние Карвахаля и Робертсона обещает стать украшением вечера.

Испания - Шотландия: статистика личных встреч

Помимо мартовских 2:0 Шотландия била испанцев в отборах на ЧМ-1986 (3:1) и ЧМ-1958 (4:2). Еще пять матчей завершились победами "Фурии", а в двоих были зафиксированы ничьи.

Последние матчи Испании

Последние матчи Шотландии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Из всех уже перечисленных травмированных Испании шансы выйти на поле имеет только Гави - он сегодня уже тренировался в общей группе. Нико - пока нет.

У Шотландии, в свою очередь, травмированы центрхав Райан Джек, центрфорвард Кевин Нисбет и левый бек Киран Тирни.

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Бальде - Мерино, Родри, Фабиан Руис - Ферран Торрес, Мората, Фати

Шотландия: Ганн - Портеус, Гендри, Купер - Хики, Гилмор, Макгрегор, Робертсон - Мактоминей, Макгинн - Адамс

Испания - Шотландия: ставки и коэффициенты

Испания - Шотландия: прогноз от UA-Футбол

Испании не будет легко - ее соперник на ходу, а она сама ослаблена травмами. Рискнем предположить, что хотя бы раз "Скотты" забьют. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 2,1 и выше.