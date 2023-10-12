Португалия - Словакия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 13.10.23

Отбор на Евро-2024. Группа J. 7-й тур.

13 октября. 21:45. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Трансляция: Megogo Football 3

Португальцы вместе с Криштиану Роналду продолжают демонстрировать стопроцентный результат в рамках этого отбора к Чемпионату Европы. Мало кто сомневается в выходе подопечных Роберта Мартинеса на Евро-2024, впрочем математически они себе еще ничего не гарантировали.

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Новости Португалии

Как помните, прошлый квалификационный этап на Чемпионат Мира португальцы провели мощно, но не идеально, вышли на Мундиаль они лишь благодаря стыковым поединкам. На самом Мундиале в Катаре год назад они дошли до четвертьфинала, где их остановила сборная Марокко, именно тот матч и стал финальным для бывшего главного наставника этой команды Фернанду Сантуша.

Этот отбор Роналду и компания проходят уже с Роберто Мартинесом и выиграли все 6 официальных матчей в 2023 году. Особенно памятным будет разгром Люксембурга 9:0, который уже некоторое время не считается простым футбольным карликом, а вполне крепкой командой. А в других поединках, где все было достаточно ровно, команда Мартинеса находила один единственный гол, который делал разницу. Они являются главными фаворитами на выход из группы с первого места, однако полностью расслабляться пока рано.

Новости Словакии

Последние годы сборной Словакии были далеко не самыми успешными. Кроме неспособности пробиться на прошлый Евро-2020, они вылетели в дивизион С в Лиге Наций. Впрочем именно этот отбор они проводят относительно успешно, не в последнюю очередь благодаря своему главному тренеру Франческо Кальцона.

На счету у словаков лишь одно поражение в рамках отбора к Чемпионату Европы. Случилось оно на прошлом международном перерыве против Португалии, с которой им предстоит сыграть еще раз, только теперь на выезде. Также они сыграли вничью с прямым конкурентом за второе место Люксембургом. Все остальные матчи заканчивались победами. Кажется, что куда больше внимания они будут уделять матчу против Люксембурга, который состоится через несколько дней, чем тяжелому выезду на "Драгау".

Турнирная таблица

Личные встречи

08.09.23 ЧЕ (КВАЛ) Словакия — Португалия 0:1

04.06.05 ЧМ (КВАЛ) Португалия — Словакия 2:0

30.03.05 ЧМ (КВАЛ) Словакия — Португалия 1:1

05.06.99 ЧЕ (КВАЛ) Португалия — Словакия 1:0

14.10.98 ЧЕ (КВАЛ) Словакия — Португалия 0:3

Цифры и факты

В последних трех матчах между Словакией и Португалией проходила ставка ТМ 2.5;

За последние 5 встреч между этими сборными Словакия смогла забить в ворота Португалии всего один раз.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Роберто Мартинес не сможет рассчитывать на левого латераля "Баварии" Рафаэля Геррейру, левого защитника "ПСЖ" Нуну Мендеша, форварда "Браги" Рикарду Орта, опытного защитника "Порту" Пепе, а также на Ренату Санчеша, ведь у полузащитника "Ромы" повреждение, из-за которого он уже пропустил последние 6 матчей своей команды.

В лагере Словакии не могут рассчитывать на полузащитника "Бохума" Матеуша Беро, а также на вингера пражской "Спарты" Лукаша Гараслина, который был едва ли не лучшим игроком своей команды в матче против Португалии месяц назад.

Португалия, 4-3-3: Кошта — Далот, Диаш, А. Силва, Канселу — Б. Силва, Палинья, Фернандеш — Витинья, Роналду, Леау

Словакия, 4-3-3: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Полевко, Дюриш

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Португалия — Словакия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Португалией и Словакией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Несмотря на безумные 9 забитых голов в матче против Люксембурга в прошлом месяце, португальцы далеко не так уверенно себя чувствуют с более сильными коллективами. В матче против словаков на "Тегельном поле" они были чрезвычайно неуверенными, впрочем один победный гол найти смогли. Ожидаем чего-то подобного и здесь.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.