Дания – Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 14.10.2023

Группа H не представлена ни одним европейским топом, но это лишь усилило внимание к ней. За 4 тура до финиша мы имеем целый квартет лидеров, которых разделяет всего один пункт. Дания и Словения с минимальным отрывом опережают Казахстан и Финляндию. Но всё может измениться уже в этом туре, ведь нас ждёт две прямые битвы конкурентов.

Отбор к Евро-2024. Группа Н, 7-й тур

Копенгаген, Паркен

Дания – Казахстан 21:45

Трансляция – Megogo

Дания

После яркого Евро-2020 и доминантной квалификации к ЧМ-2022 (9 побед в 10 матчах) многие ожидали еще одну лёгкую прогулки для Дании, учитывая комфортный жребий. Но обстоятельства, несмотря на многообещающий старт, сложились куда менее благоприятно. В первом туре Расмус Хейлунд своим хет-триком подарил победу над соседями из Финляндии (3:1). Дальше Хейлунд положит ещё дубль в Казахстане, но сенсационный камбек "ястребов" (3:2) перевернёт все вверх дном.

Дальше Дания стала играть куда сдержаннее. Минимальные победы над Северной Ирландией (1:0) и финнами (0:1) будут добыты благодаря близкому решению ВАР и позднему голу Хейбьерга. А между этим вместится ничья со Словенией (1:1). Теперь самое время вернуться казахам должок на Паркене – потому как иначе выход на очередной Евро может стать проблемой.

Каспер Юлманд перед встречей с Казахстаном остался без вингера Андреаса Сков Ольсена. Его на правом краю должен заменить почти что однофамилец Роберт Сков из "Хоффенхайма". Расмум Хейлунд вернулся к полноценным тренировкам и готов продолжать свои голеадорские подвиги. Если что, его по ходы игры будет готов заменить Йонас Винд, который тоже в шикарной форме на старте сезоне.

Казахстан

Казахстан тем временем оформил солидную заявку на первое попадание на Евро в собственной истории. Успешное выступление в Лиге Наций позволило обеспечить себе как минимум место в плей-офф. Тем временем неплохо складывается и в отборочном этапе – 4 победы в 6 турах, включая великий камбек против датчан в первом круге, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

После феерии против Дании Казахстан заиграл в коронный сухой футбол. За четыре последних матча был пропущен лишь один гол – в проигранной битве против Финляндии (0:1) у себя дома. Между этим подопечные Магомеда Адиева дважды разобрались с Северной Ирландией с идентичным счётом 1:0, что и принесло половины очков в копилку.

Весомых кадровых потерь у "ястребов" нет. Адиев продолжает придерживаться формации 3-4-2-1, и в ней ожидается лишь одно изменение: более надёжный в защите латераль Тимур Досмагамбетов должен заменить Яна Вороговского. Последний может появиться уже по ходу матча, если нужно будет отыгрываться.

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Личные встречи

В последней встрече Казахстан дома отыгрался с 0:2 и добыл историческую победу. За исключением того фиаско, Дания выиграла 4 из 5 последних личных встреч, в среднем забивая 2.8 голов в ворота Шацкого.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Расмус Кристенсен, Андреас Кристенсен, Андерсен, Мэле – Нергор, Хейбьерг – Сков, Эриксен, Линдстрём – Хейлунд

Казахстан: Шацкий – Быстров, Алип, Марочкин – Тапалов, Тагиберген, Бейсебеков, Досмагамбетов – Зайнутдинов, Оразов – Самородов

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Дания" – "Казахстан" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Казахстан от UA-Футбол

Дания обязана брать реванш за поражение в Астане. Фактора недооценки уже не будет, как и трудного переезда и ужасного искусственного поля. Расмус Хейлунд был в плохих кондициях в сентябре, потому мало играл и не забил ни Сан-Марино, ни Финляндии. Но 6 голов в этой квалификации и недавний дубль "Галатасараю" намекают, что Расмус должен вернуться к привычному делу – забиванию голов. Он снова в форме. Ставка: Хейлунд забьёт 2 гола или больше с коэффициентом 3.30.