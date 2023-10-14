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Венгрия — Сербия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 14.10.2023

Евро
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Смогут ли сербы взять реванш?

Венгрия — Сербия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 14.10.2023

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражения в очном поединке в Белграде у сборной Сербии нет права на ошибку. Им нужно добывать очки, чтобы остаться в борьбе за путевку на Евро-2024. Но удастся ли это сделать?

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Содержание

Отбор на Евро-2024. Группа G. 7-й тур

Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена"

Арбитр в поле — Франсуа Летесьер (Франция)

Венгрия 21:45 Сербия

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Новости Венгрии

"Мадьяры" сейчас мчатся на всех парах к своему третьему подряд еврофоруму. Подопечные Марко Росси еще не знают вкуса поражения в этой квалификации — 3 победы и одна ничья. Причем ничью они расписали с еще одним неожиданным конкурентом за место на Евро — Черногорией.

Понятно, что больше всего венграм придется бороться со сборной Сербии. Однако в первом очном поединке команда победила со счетом 1:2, что сейчас позволяет закрепить лидерство, имея одну игру в запасе.

Ориентировочный состав Венгрии: Дибус, Мочи, Ланг, Салай, Шаллай, Надь, Стайлс, Керкез, Газдаг, Собослай, Варга

Новости Сербии

Подопечные Драгана Стойковича сыграли на трех из 4 последних чемпионатах мира, но на еврофоруме "орлы" еще не играли. И в этой квалификации у них есть все шансы: жребий получился очень вменяемым и конкурентов можно переигрывать. Футболистам нужно держать в голове опыт прошлого отбора, когда они финишировали позади сборных Португалии и Украины, а также проиграли шотландцам по пенальти в финале плей-офф Лиги наций.

Единственным недостатком является домашнее поражение от главных соперников за путевку в Германию — сборной Венгрии. Поэтому в Будапеште стоит держать холодную голову и не наделать глупостей.

Ориентировочный состав Сербии: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Гудель, Павлович, Живкович, Лукич, Максимович, Костич, Тадич, С. Милинкович-Савич, Йовельич

Венгрия — Сербия. Статистика личных встреч

Всего эти команды встречались между собой трижды. Результаты довольно интересные — 1 победа сербов, 2 победы венгров и одна ничья.

Венгрия — Сербия. Последние матчи команд

"Трехцветные" между поединками отбора сыграли матч с Чехией, где расписали боевую ничью 1:1.

Венгрия — Сербия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 14.10.2023 - изображение 4

"Орлы" в последнем матче одержали победу над Литвой (3:1) с хет-триком Александара Митровича.

Венгрия — Сербия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 14.10.2023 - изображение 5

Венгрия — Сербия. Турнирное положение команд

Обе команды имеют по 10 очков в таблице, однако Венгрия занимает первое место в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. К тому же "мадьяры" имеют один матч в запасе. Еще один нюанс: обеим командам дышит в спину сборная Черногории. Поэтому результат повлияет непосредственно на шансы на выход на Евро-2024.

Венгрия — Сербия. Ставка и коэффициенты

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Венгрия — Сербия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Венгрии 1:0. Домашнее поражение несколько подкосило сербов и они будут стремиться к реваншу, но фактор домашнего поля может помочь команде Марко Росси одержать минимальную победу.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Сербия Венгрия Прогнозы отбор на Евро-2024
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