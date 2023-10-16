Греция - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Oтбора на Евро-2024 на 16.10.2023

Вдруг матч Греция - Нидерланды стал критически важным. И опасным, как заявляет Рональд Куман. В случае поражения его команды грекам останется набрать лишь одно очко дома в ноябре против уже безразличных французов либо дождаться потери очков голландцев в одном из двух их ноябрьских матчей. С другой стороны, если команда Кумана победит - практически обеспечит себе выход на Евро-2024. Выходит, финал?

В Греции и пресса, и игроки как раз и называют матч финалом. А Куман считает, что матч в Афинах будет сильно отличаться от очного в Нидерландах, выигранного его сборной в сентябре со счетом 3:0. Уверен, что соперник проделал работу над ошибками, и что ввиду общего положения в группе Греция уже "почувствовала запах крови" и "видит возможность, которой не ожидала".

Афины. "ОПАП Арена"

Греция - Нидерланды

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Состояние команд

1 Франция 6 6 0 0 13-1 18 2 Греция 6 4 0 2 12-5 12 3 Нидерланды 5 3 0 2 9-7 9 4 Ирландия 6 1 0 5 5-9 3 5 Гибралтар 5 0 0 5 0-17 0

Греки не играли на крупном турнире с 2014-го года. С тех пор успев проиграть, например, Фарерам (дважды), Армении, Эстонии (также в официальных матчах, еще и дома). Но с начала 2022-го года ощущения и результаты иные. Выиграна группа Лиги Наций, занято весьма перспективное положение в нынешнем Отборе. Команду Густаво Пойета на Родине очень хвалят, возможно, на контрасте с недавними провалами даже перехваливая.

Хвалить есть за что. Например, за 0:1 во Франции из-за пенальти при том, что Нидерланды влетели там со счетом 0:4. За две победы над Ирландией. Особенно гостевую в пятницу со счетом 2:0 при том, что французы и голландцы выиграли там лишь с разницей в один мяч. В начале и концовке в Дублине подопечные Пойета держались под давлением, а в остальное время играли весьма уверенно, солидно, создавали.

Второй гол был завершением контратаки. А его автор Гиоргиос Масурас прокомментировал первый гол Георгиоса Якумакиса: "Самый сильный удар головой, какой я когда-либо видел".

Нидерланды в пятницу также играли прилично, солидно, могли забить более одного мяча. Уступили лишь дублю Килиана Мбаппе, причем последний еще и попадал в каркас ворот. Сегодня игрока такого калибра они не встретят. Тем не менее, поражение есть поражение, и оно явно осложнило положение в группе. В стране уже вспоминают пролеты мимо Евро-2016 и Чемпионата Мира-2018 и немало нервничают.

Вторая каденция Кумана, в отличие от первой, выглядит слабой. Он уже потерпел в 2023-ем году в семи матчах больше поражений, чем его предшественник Луи ван Гаал за 49 - четыре. На домашнем "Финале Четырех" Лиги Наций занял последнее место, пропустив семь мячей в двух матчах, влетел во Франции в Отборе. После провала в ЛН пришлось возвращаться к тактической схеме ван Гаала - 3-5-2.

В принципе, это как раз помогло. В сентябре удалось разгромить Грецию тремя голами уже в первом тайме, а также победить в Ирландии, в октябре - побороться с Францией. Именно в последних трех матчах Куман черпает оптимизм. Но поражение в Афинах может перечеркнуть их.

Обе сборные вряд ли можно назвать фанатами владения мячом, но и уступать в этом компоненте, в доминировании они не очень желают. Ожидаем качели, частые попытки быстрых атак обеих. Куман желает доминировать и играть на победу, но прежде всего требует от своих спокойствие, хладнокровие, ум. Признает, что ничья будет хорошим результатом для его команды.

Последние матчи команд

Кадры

Куман продолжает чехарду в воротах. Против Франции вышел уже четвертый вратарь в этом году. И 21-летнего Вербрюггена, дебютировавшего за сборную в этом матче, многие обвиняют в первом голе. В этом матче также впервые в стартовом составе за сборную вышли Рейндерс, Веерман и Хартман. Последний и вышедшие на замену Ван де Вен и Фримпонг дебютировали за сборную в целом. И латераль Хартман сразу же забил.

Среди более опытных игроков следует отметить Думфриза, автора двух, а практически трех ассистов в домашнем матче против греков. И Хави Симонса, которого многие критиковали в пятницу за отсутствие помощи против Мбаппе и за эгоистичную игру в атаке.

Травмированы Депай, Гакпо, Ланг, Де Лихт, Коопмейнерс. В пятницу получил травму Вегхорст, пропускал тренировки, но, похоже, все же будет готов. Если нет - выйдет либо силовой, как он сам форвард Бробби, либо подвижный Мален.

В Греции небольшое повреждение у Якумакиса, но он как раз должен быть в заявке. А вот в стартовом ли составе? Павлидис, второй бомбардир Чемпионата Нидерландов (играет за АЗ), может заменить его. Также возможно усиление центра поля. Более атакующий Бакасетас может уступить место чистому опорнику - Бухалакису или Сиопису. Центральный защитник Хацидиакос выбыл еще перед матчем в Ирландии.

Следует отметить, что Хацидиакос, Рота, Цимикас, Якумакис и Павлидис имеют опыт игры в Нидерландах, хотя ныне там играет лишь последний.

Греция: Влаходимос, Рота, Рецос, Мавропанос, Цимикас, Курбелис, Сиопис, Манталос, Масурас, Павлидис, Пелкас

Нидерланды: Вербрюгген, Геертрюйда, ван Дейк, Аке, Думфриз, Виффер, Веерман, Рейндерс, Хартман, Бергвейн, Мален

Цифры и факты

Нидерланды и Греция встречались десять раз. Восемь побед на счету первых, ничья и одна победа в активе второй. Три из матчей состоялись в Греции, и их голландцы выиграли с общим счетом 10:0

Нидерланды проиграли лишь один из последних десяти гостевых матчей во всех турнирах. Франции со счетом 0:4 в нынешнем Отборе. Кроме этой неудачи, в пяти из шести последних гостевых матчах они побеждали. Греция проиграла лишь один из 18-ти последних домашних. Испании со счетом 0:1 в Отборе на Чемпионат Мира-2022. Пять из шести таких последних она выиграла

Арбитр матча Алехандро Эрнандес в четырех своих последних матчах во всех турнирах показал три красные и 30 желтых карточек

Защитник "Ливерпуля" и сборной Греции Костас Цимикас - первый по успешности дриблинга в Отборе во всех группах среди игроков, которые сделали как минимум 15. Процент его успешности в этом компоненте - 90

Гиоргиос Масурас может стать первым игроком в истории, забивавшим за Грецию более пяти мячей в одном Отборе на крупный турнир, а также первым, кто забивал в как минимум пяти матчей одного Отбора за нее

Прогноз: Греция - Нидерланды 1:1

Впервые за долгое время греческий стадион будет заполнен на матче сборной. В стране и сборной чувствуют огромный прилив энтузиазма, дух если не 2004-го года, то хотя бы 2014-го, когда играли в 1/8 финала Чемпионата Мира. Заявления игроков весьма воинственные. А дома Греция почти не проигрывала в последние годы. Впрочем, как и Нидерланды в гостях. И их игроки хотят "заткнуть трибуны".

Может сыграть качество нидерландцев или наоборот - неопытность нынешнего состава при бешеных чужих трибунах. Энтузиазм греков может вдохновить их на победу, а может подвести, лишить порядка и спокойствия. Возможно, все факторы как раз сойдутся на ничьей.