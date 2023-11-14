Израиль - Швейцария. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.11.2023

Из-за войны сборная Израиля должна играть четыре матча за девять дней. Да и вообще она не очень думает о футболе. Точнее, желает посредством футбола хотя бы немного утешить граждан своей страны и осветить для мира ситуацию в ней. Главный тренер Алон Хазан даже заявил, что играет не сборная, а Государство Израиль. Хватит ли такой мотивации против Швейцарии, которая думает о футболе с теннисными терминами?

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа I. Перенесенный матч

Венгрия. Фельчут. "Панчо Арена"

Израиль - Швейцария

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Состояние команд

1 Румыния 8 4 4 0 13-4 16 2 Швейцария 7 4 3 0 20-8 15 3 Израиль 7 3 2 2 7-8 11 4 Косово 8 2 4 2 9-8 10 5 Беларусь 8 1 3 4 7-14 6 6 Андорра 8 0 2 6 3-17 2

В Косово в воскресенье мотивации не хватило. Лишь вратарь Омри Глазер удержал счет на 0:1 и спас от разгрома. В сборной обвиняли совершенно отвратительное поле, которое ее лидер Эран Захави назвал "хлевом", а все остальные - "болотом". Но в этом хлеву в нынешней кампании не проиграл, кроме Израиля, никто - ни Швейцария, ни Румыния, и даже Андорра сыграла 1:1. А косовары показали, что можно создавать моменты.

Теперь получается, что в матче против швейцарцев для израильтян нет никакой разницы между ничьей и поражением. А в победу сами они не верят. Нацеливаясь обойти Румынию, а не Швейцарию. В целом такой плотный календарь заставляет прибегнуть к обширной ротации и даже "отказаться" от одного матча. Наиболее логично - от матча против сильнейшей команды группы. И об этом в Израиле говорили еще с октября.

Хазан отвергает тезисы об "отказе" или мыслях о решающем матче против Румынии в субботу. Но заявляет, что не собирается подвергать игроков опасности травм, и многие из них после более месяца без футбола (израильская лига прервана) физически не способны играть так много. Тем более, что для игроков хайфского и тель-авивского "Маккаби" выходят пять матчей за 12 дней. Ведь они в четверг играли в Лиге Конференций.

В сборной Швейцарии проблемы иного рода. Она ожидала в этой слабой группе выиграть все десять матчей. Об этом открыто говорили и СМИ, и капитан Гранит Джака. Но ныне после семи туров у нее лишь четыре победы, две из них - над Андоррой. Критика в адрес сборной очень мощна. Особенно - в адрес главного тренера Мурата Якина. Уровень доверия к нему среди болельщиков крайне низок.

В своем единственном матче в октябре Nati умудрились проигрывать дома Беларуси со счетом 1:3 на 88-ой минуте. Затем забили дважды, но и ничья была воспринята крайне отрицательно. Джака тогда открыто заявил, что тренировки в сборной слабы, несерьезны, неинтенсивны, в медленном темпе, что подготовка к матчам неудовлетворительна. А это, разумеется, вызвало конфликт между ним и Якином.

Вчера спортивный директор сборной Пьерлуиджи Тами заявил, что кампанию будут судить по всем десяти матчам, а не семи, но что в декабре будут приняты решения. Заявляет, что не собирается увольнять Якина, но, возможно, "он уйдет сам". Что нужен не просто выход на Евро, а обязательно с первого места. Заявления, которые не только не успокоили сборную и ее тренера, но наоборот, взбудоражили ее еще больше.



Хазан и спортивный директор сборной Израиля Йоси Бенаюн уверены, что на отличном газоне "Панчо Арены" их техничные игроки покажут совсем иной футбол, нежели в Косово. Тренер считает, что Швейцария будет атаковать и оставит его сборной простор для контратак. Интересно, что Якин считает так же о сопернике. "Израилю нужна только победа, он будет атаковать и оставит нам простор для контратак".

Последние матчи команд

Кадры

Похоже, Израиль и вправду побережет почти всех лидеров на Румынию. Уж точно - лидера атаки Захави и лидера обороны Мигеля Витора. Обоим за 30. По сравнению с воскресеньем, останутся в стартовом составе вратарь Глазер, капитан правый защитник Даса, один из ведущих опорников - Лави или автор дубля против "Зари" в четверг Дор Перец. Поберегут даже совсем молодого 19-летнего Глуха из "Зальцбурга".

Форвард Вайссман из глубокого запаса "Гранады", полуфиналисты юношеского Чемпионата Мира и молодежного Евро этого года атакеры Турджеман, Токломати и Халайли должны возглавить атаку. Внимание также на Абу Фани. Он вроде бы опорник, но уже с четырьмя голами и 12-ю ассистами в сезоне за "Ференцварош", в том числе 1+3 - в Лиге Конференций.

Ведущий вингер Йехезкель травмирован, а ведущий левый защитник Ревиво дисквалифицирован.

Швейцарцы только начинают свою серию из трех матчей, еще и хотят поскорее закрыть вопрос выхода на Евро. Для этого достаточно победы над Израилем. Потому будет выставлен сильный состав. Несмотря на участие, например, Аканджи, Джаки, Зоммера, Фройлера в матчах за свои клубы в воскресенье.

Травмированы форвард Эмболо и правый защитник Видмер. Под вопросом левый защитник Родригес. Потому возможен переход на игру с тремя центральными. Тем более, что оборона Nati в последних матчах ужасна, и это нужно исправлять. Также критикуют первого вратаря Зоммера, но Якин заявил, что он будет в воротах в Венгрии, а Кобель сыграет с Косово.

В целом игроков у Швейцарии хватает. Якин даже позволил себе не вызвать опорника "Севильи" Соу и форварда "Янг Бойз" Иттена.

Израиль: O. Глазер, А. Коэн, Шломо, Арад, Давидзада, Карцев, Абу Фани, Дор Перец, Каниковски, Халайли, Вайссман

Швейцария: Зоммер, Эдимилсон, Аканджи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Закария, Джака, Шакири, Амдуни, Варгас

Цифры и факты

Израиль и Швейцария встречались десять раз. Первый побеждал однажды, вторая - четырежды, пять раз была зафиксирована ничья. В официальных матчах они встречались пять раз. Вначале были зафиксированы четыре ничьи, а в этой кампании Швейцария победила дома со счетом 3:0

Швейцария - лидер группы по забитым мячам с 20-ю в семи матчах. Израиль в этом компоненте опережает лишь Андорру - семь

Швейцария пропускала в четырех из пяти своих последних матчей. За исключением 3:0 над Андоррой дома. В целом в тех четырех пропущены восемь мячей. Израиль пропустил в 21-ом из 22-ух последних матчей, за исключением 1:0 над Беларусью в сентябре

Следующий матч за сборную станет для Гранита Джаки 119-ым и сделает его единоличным лидером в истории по выступлениям за нее. Также близок Шердан Шакири - 117

Защитник Мануэль Аканджи забил четыре мяча в пяти своих последних матчах. В том числе за сборную в ворота Беларуси в октябре

Прогноз: Израиль - Швейцария 1:3

Обе сборные ужасны в обороне, так что на их пропущенные стоит ставить. Израиль сверхмотивирован по нефутбольным причинам, в сборной говорят лишь об этом, значит - будут бороться. Однако же ослабленным составом. А Швейцария нервничает, но гораздо сильнее по составу. Несмотря на спотыкания, она близка к выходу на Евро. И очень хочет, как пишут в прессе, реализовать уже первый матчбол. Победы в Фельчуте хватит.