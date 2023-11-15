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Азербайджан – Швеция. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.11.2023
Матч престижа для двух неудачников отбора
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды лишились шансов на квалификацию после 6 сыгранных туров. Впрочем, после трагичных событий в Брюсселе во время матча с Бельгией в прошлом месяце футбол отошёл на второй план для шведов.
Квалификация Евро-2024
Группа F, 7-й тур
Баку, Тофик Бахрамов
Азербайджан – Швеция 19:00
Трансляция – Megogo
Азербайджан
Азербайджан лишился шансов пройти квалификацию Евро-2024. Лучшее, на что может рассчитывать команда Джанни де Бьязи – третье место. Тем не менее, "милли" сохраняют шансы на проход в свой первый большой международный турнир через плей-офф, но для этого нужно, чтобы их соперники по Лиге С (Греция или Казахстан) оказали им услугу, добыв свою путёвку на Евро напрямую.
В октябре Азербайджан показывал вполне солидные результаты. Размялись на Иордании (2:1) в товарищеском матче, после чего добыли свою первую победу в отборе, обыграв на выезде Эстонию (0:2). Неплохо команда де Бьязи смотрелась и в матче с Австрией (0:1), которая на тот момент уже решила задачу финиша в топ-2. Разве что недоставало задумок в атаке, что и предрешил итог в виде минимального поражения.
Серьёзных кадровых изменений в четверг ждать не стоит. Автор 10 голов за национальную сборную Шейдаев должен выйти в атаке в паре с Дадашовым. Снова в полном порядке главный креативщик команды Махмудов, который сыграет под ними. Молодой форвард шведского "Юргордена" Муса Гурбанлы ожидается с лавки.
Швеция
Швеция упустила шансы попасть на Евро что в групповом этапе квалификации, что в Лиге наций. Для "сине-жёлтых" это настоящий провал – с 1996-го года они неизменно играли в главном континентальном турнире. Такие результаты привели к последствиям для главного тренера Янне Андерссон, который работал с национальной командой последние 7 лет. Эти два матча отбора станут для него последними.
Так что матчи с Азербайджаном и Эстонией – отличная возможность для команды провести своего наставника на мажорной ноте. В этом отборе шведы как раз обыгрывали только азербайджанцев (5:0) и эстонцев (0:5). В остальных 4 поединках удалось набрать всего пункт: да и тот был уже вторичен – после теракта в Брюсселе ровно месяц назад Бельгия и Швеция согласились на ничью, не став доигрывать второй тайм на фоне гибели двух шведским болельщиков.
Главная звезда "сине-жёлтых" Александр Исак в расположение сборной не полетел. Форвард "Ньюкасла" всё ещё страдает от травмы паха. Заменить его должен многообещающий Виктор Дьокереш, который уже проводит свой лучший сезон в карьере после перехода с "Спортинг" (12 голов + 4 ассиста в 14 матчах). Пару Дьокерешу составит Кулусевски.
Турнирная таблица
|1
|Бельгия
|7
|5
|2
|0
|17-4
|17
|2
|Австрия
|7
|5
|1
|1
|15-7
|16
|3
|Швеция
|6
|2
|1
|3
|12-9
|7
|4
|Азербайджан
|6
|1
|1
|4
|4-12
|4
|5
|Эстония
|6
|0
|1
|5
|2-18
|1
Ориентировочные составы
Азербайджан: Магомедалиев – Мамедов, Кривоцюк, Хагверди – Байрамов, Диниев, Исаев, Джафаргулиев – Махмудов – Шейдаев, Дадашов
Швеция: Ольсен – Вальквист, Линделеф, Хеландер, Аугустинссон – Сванберг, Экдаль, Каюсте, Форсберг – Кулусевски, Дьокереш
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Азербайджан – Швеция от UA-Футбол
Сложно сказать, в каком настроении шведы прибыли в Баку. Шансов на финиш в топ-2 нет, а после трагических событий в Брюсселе сосредоточиться на игре в футбол будет непросто. Тем не менее, последнее должно объединить команду. Ровно как и желание провести Андерссона подобающим образом. Азербайджан не забивал Швеции в трёх последних играх, а прошлую и вовсе проиграл 5:0. Так что проблем у шведов возникнуть не должно. Ставка: сухая победа Швеции с коэффициентом 2.22.
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