Судить будет украинский арбитр. Кипр – Испания. Анонс и прогноз матча отбора на ЕВРО на 16.11.2023

Отбор на ЕВРО-2024. Группа А

16 ноября. 19:00. Лимасол. "Лимасол Арена"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: MEGOGO Football 1

На отборочном поединке Евро-2024 в группе А между Кипром и Испанией будет работать украинская судейская бригада. Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый рефери – Виталий Романов. Арбитр ВАР – Екатерина Монзуль, ее ассистент – Алексей Деревинский.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости сборной Кипра

Семь матчей отбора – семь поражений. Разница мячей – минус 23. В целом, киприоты не знают вкус побед уже год. 20 ноября 2022-го островитяне на выезде одолели в товарищеском поединке сборную Израиля (2:3).

С тех пор из "позитива" у Кипра – только мартовская ничья с Арменией и, опять же, не в официальной встрече, а в спарринге (2:2). Темури Кецбая каким-то чудом все еще сохраняет пост рулевого – наставник пообещал отдать на матч с испанцами все силы. Но хватит ли этого? Очень вряд ли.

Сборная еще ни разу не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира или Европы. Серьезными легионерами за пределами острова национальная команда Кипра сейчас практически не представлена. Вот те, кто достойны упоминания: Лайфис играет за льежский "Стандард", Иоанну и Кастанос – за скромные итальянские "Комо" и "Салернитану" соответственно, Гогич бегает в шотландском "Сент-Миррене", Питтас – игрок АИКа, а Сотириу уехал в Японию в клуб "Санфречче Хиросима".

Τα εισιτήρια για τον αγώνα

ΚΥΠΡΟΣ ???????????????????? ΙΣΠΑΝΙΑ έχουν εξαντληθεί! #Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/xxYeW3W8md — Cyprus Football Association (@CyprusFA) November 14, 2023

Новости сборной Испании

"Красная Фурия" лидирует в квинтете A по разнице мячей. У испанцев, как и у Шотландии, 5 побед и 1 поражение в 6 поединках, но по забитым и пропущенным – у них на 7 пунктов больше.

Что касается "Красной Фурии", то летом она, как известно, стала чемпионом Лиги наций, переиграв в финале Хорватию по пенальти. В сентябре команда Де Ла Фуэнте разбомбила Грузию на выезде (1:7) и Кипр дома (6:0), в октябре не без доли везения одолела Шотландию (2:0), а еще удачно съездила в гости к Норвегии (0:1).

"La Furia Roja" вышла на ЕВРО сразу же после выезда в Осло. У испанской национальной команды все прекрасно получается, она не выглядит скучно, Де Ла Фуэнте продолжает строительство, а весенним "флером" уже не отдает. Напомним, в марте испанцы проиграли шотландцам (0:2) и не особо внятно (несмотря на победный счет 3:0) одолели норвежцев.

Турнирная таблица

С точки зрения интриги очень похоже, что бойкие и настойчивые "тартановые" будут до конца бороться с подопечными Луиса Де Ла Фуэнте за право выйти из группы с первого места. По остальным: Норвегия вряд ли способна вбить клин между Испанией и Шотландией; скорее, Грузия сместит Холанда и компанию с третьей строчки; с Кипром ситуация понятна.

Личные встречи

12.09.23 Испания – Кипр 6:0

08.09.99 Испания – Кипр 8:0

05.09.98 Кипр – Испания 3:2

06.09.95 Испания – Кипр 6:0

07.09.94 Кипр – Испания 1:2

Кадровая ситуация

Испания уже решила турнирные задачи, Де Ла Фуэнте наверняка прибегнет к ротации. Травмированы Бальде, Ляпорт, Кепа, Асенсио, Педри и Фати. У Кипра не сыграют Сотириу и Деметриу.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Кипр – Испания Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Кипром и Испанией от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 0:5. Конечно же, матч, в котором принимает участие сборная Испания, одна из самых интересных команд на международном уровне, всегда вызывает немалый ажиотаж, но соперник на этот раз – из другой вселенной, в разы более мелкой. Занимательнее будет наблюдать за арбитражем в исполнении украинской бригады, не за Кипром.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.