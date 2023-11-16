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Польша - Чехия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 17.11.2023
Последний шанс для поляков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вот и приближается завершение Квалификации к Евро-2024. Не знаем, предполагал ли кто-то до начала Квалификации, что в группе Е интрига за 2 путевки на Евро будет сохраняться до последнего тура. Фаворитом в "квинтете" из Польши, Чехии, Албании, Молдовы и Фарерских островов видели, вероятно, первых. Однако, произошло не так как предполагалось. Поляки рискуют вообще не попасть на Чемпионат Европы. А за выход из группы до сих пор борются 4 команды из 5-и!
Квалификация к Евро-2024
Группа Е, 8-й тур
Варшава, Национальный стадион (PGE Narodowy)
Польша - Чехия. 21:45
Видеотрансляция - Megogo, Футбол 3
Польша
Сборная Польши активно готовится к своей последней официальной игре в году. Занятия проходят в тренировочном центре "Легии". Звезда команды Роберт Левандовски отмечает, что этот сбор является едва ли не самым длинным за последние годы. Поэтому, поляки тренируются усиленно.
Из-за травм команде не помогут защитник Мэтти Кэш, полузащитник Патрик Дзичек и нападающий Адриан Бенедичак. Вместо них главный тренер Михал Пробеж вызвал Тимотеуша Пихача, Матеуша Ленговски и Кароля Струски, таким образом, закрыв все позиции.
Коуч на пресс-конференции отмечал, что в его команде будут играть те, кто регулярно играет в своих клубах. По этой причине вне заявки оказался звездный нападающий Аркадиуш Милик, который не является основным игроком в "Ювентусе". Та же причина и с полузащитником Якубом Каминским. Он участвовал в 5-и матчах Квалификации, зато из-за малого игрового времени в этом сезоне в "Вольфсбурге", тоже не сможет помочь коллегам. 21-летний футболист будет играть за Польшу U-21.
Впервые в сборную получил вызов Бартломей Вдовик - основной защитник одного из лидеров чемпионата Польши "Ягеллонии". Что интересно, в 17-и матчах защитник забил аж 8 голов и отдал 2 ассиста! Согласитесь, такой статистике позавидуют некоторые форварды, что уж говорить о защитниках. "Мой поезд наконец прибыл, я сел в него и теперь должен сделать все, чтобы меня не заставили сойти с него", - говорит Бартломей Вдовик.
Польша очень нестабильна в этой Квалификации, о чем свидетельствуют результаты и смена тренера 2 месяца назад. Как результат - сложная ситуация в группе накануне последнего тура. Чтобы пройти на Евро полякам надо обязательно побеждать Чехию. Но, даже этого может оказаться мало. Другие команды имеют еще по игре в запасе, а учитывая то, что борьбу за Евро продолжают аж 4 коллектива, итог для наших соседей вполне может быть неутешительным.
Чехия
Чехи готовятся к игре в своей столице Праге. Игроки, главный тренер и представители местной федерации давали перед этой игрой много комментариев относительно ближайшего матчдея. Прочитав их, можно понять, что сборная Чехии находится в полном боевом настроении и решительной настроенности. Все нацелены на восьмой чемпионат Европы подряд.
Главный тренер сборной Томаш Пешир не сможет рассчитывать из-за травмы на полузащитника Лукаша Садилека.
Дебютный вызов получил 23-летний нападающий Васил Кушей из "Млада Болеслав". В его активе в этом сезоне 13 матчей, 6 голов и 4 ассиста. До этого времени он выступал с 16-летнего возраста за юношеские и юниорские сборные своей страны. Теперь он на самой высокой ступени.
Нападающий Ян Кухта считает, что этот поединок уже не будет похожим на тот, что был в первом круге, в Праге. Главный аргумент - Польша уже с другим тренером. Тогда, напомним, праздновали чехи.
Игра первого круга между Польшей и Чехией в Праге завершилась победой вторых 3:1. Тогда поляки умудрились пропустить 2 гола за первые 3 минуты, а затем и третий мяч. Конечно, гол престижа Шиманского не утешил.
Сборная Чехии сейчас находится на 2 месте в группе, отставая от первой Албании на 2 очка. Задача для них в последних 2-х матчах простая - побеждать в 2-х играх, чтобы не переживать за свое место на Евро. Возможны и другие варианты, при которых они достигнут цели, но успех будет зависеть от результатов других команд.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Албания
|6
|4
|1
|1
|11-3
|+8
|13
|2
|Чехия
|6
|3
|2
|1
|8-5
|+3
|11
|3
|Польша
|7
|3
|1
|3
|9-9
|0
|10
|4
|Молдова
|6
|2
|3
|1
|6-6
|0
|9
|5
|Фарерские острова
|7
|0
|1
|6
|2-13
|-11
|1
Последние 3 матча
- Последние три встречи Польши
15.10. Польша 1:1 Молдова (Евро, Квалификация)
12.10. Фарерские острова 0:2 Польша (Евро, Квалификация)
10.09. Албания 2:0 Польша (Евро, Квалификация)
- Последние три встречи Чехии
15.10. Чехия 1:0 Фарерские острова (Евро, Квалификация)
12.10. Албания 3:0 Чехия (Евро, Квалификация)
10.09. Венгрия 1:1 Чехия (Товарищеская)
- Последние 3 очные встречи
2023 год - Чехия 3:1 Польша (Евро, Квалификация)
2018 год - Польша 0:1 Чехия (Товарищеская)
2015 год - Польша 3:1 Чехия (Товарищеская)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Польша - Чехия от UA-Футбол
Обе команды стремятся выйти на Евро. Впрочем, Польша не может сейчас похвастаться стабильностью, а новый тренер будет проводить только вторую игру во главе сборной. Прошлый ничейный матч против Молдовы не впечатлил, поэтому коуч, возможно, будет искать новые необычные решения, которые должны удивить соперника. Чехия находится в более выгодном положении (если смотреть на турнирную таблицу) и имеет меньше проблем с составом. И вообще, их не штормит как их оппонентов. Учитывая, что Польша будет играть у себя дома, это для них будет небольшим плюсом. Прогноз от UA-Футбол - ничья 1:1, которая не устроит поляков, но удовлетворит чехов.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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