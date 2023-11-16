Польша - Чехия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 17.11.2023

Вот и приближается завершение Квалификации к Евро-2024. Не знаем, предполагал ли кто-то до начала Квалификации, что в группе Е интрига за 2 путевки на Евро будет сохраняться до последнего тура. Фаворитом в "квинтете" из Польши, Чехии, Албании, Молдовы и Фарерских островов видели, вероятно, первых. Однако, произошло не так как предполагалось. Поляки рискуют вообще не попасть на Чемпионат Европы. А за выход из группы до сих пор борются 4 команды из 5-и!

Квалификация к Евро-2024

Группа Е, 8-й тур

Варшава, Национальный стадион (PGE Narodowy)

Видеотрансляция - Megogo, Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Польща - Чехія Смотреть трансляцию

Польша

Сборная Польши активно готовится к своей последней официальной игре в году. Занятия проходят в тренировочном центре "Легии". Звезда команды Роберт Левандовски отмечает, что этот сбор является едва ли не самым длинным за последние годы. Поэтому, поляки тренируются усиленно.

Из-за травм команде не помогут защитник Мэтти Кэш, полузащитник Патрик Дзичек и нападающий Адриан Бенедичак. Вместо них главный тренер Михал Пробеж вызвал Тимотеуша Пихача, Матеуша Ленговски и Кароля Струски, таким образом, закрыв все позиции.

Коуч на пресс-конференции отмечал, что в его команде будут играть те, кто регулярно играет в своих клубах. По этой причине вне заявки оказался звездный нападающий Аркадиуш Милик, который не является основным игроком в "Ювентусе". Та же причина и с полузащитником Якубом Каминским. Он участвовал в 5-и матчах Квалификации, зато из-за малого игрового времени в этом сезоне в "Вольфсбурге", тоже не сможет помочь коллегам. 21-летний футболист будет играть за Польшу U-21.

Впервые в сборную получил вызов Бартломей Вдовик - основной защитник одного из лидеров чемпионата Польши "Ягеллонии". Что интересно, в 17-и матчах защитник забил аж 8 голов и отдал 2 ассиста! Согласитесь, такой статистике позавидуют некоторые форварды, что уж говорить о защитниках. "Мой поезд наконец прибыл, я сел в него и теперь должен сделать все, чтобы меня не заставили сойти с него", - говорит Бартломей Вдовик.



Польша очень нестабильна в этой Квалификации, о чем свидетельствуют результаты и смена тренера 2 месяца назад. Как результат - сложная ситуация в группе накануне последнего тура. Чтобы пройти на Евро полякам надо обязательно побеждать Чехию. Но, даже этого может оказаться мало. Другие команды имеют еще по игре в запасе, а учитывая то, что борьбу за Евро продолжают аж 4 коллектива, итог для наших соседей вполне может быть неутешительным.

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Чехия

Чехи готовятся к игре в своей столице Праге. Игроки, главный тренер и представители местной федерации давали перед этой игрой много комментариев относительно ближайшего матчдея. Прочитав их, можно понять, что сборная Чехии находится в полном боевом настроении и решительной настроенности. Все нацелены на восьмой чемпионат Европы подряд.

Главный тренер сборной Томаш Пешир не сможет рассчитывать из-за травмы на полузащитника Лукаша Садилека.

Дебютный вызов получил 23-летний нападающий Васил Кушей из "Млада Болеслав". В его активе в этом сезоне 13 матчей, 6 голов и 4 ассиста. До этого времени он выступал с 16-летнего возраста за юношеские и юниорские сборные своей страны. Теперь он на самой высокой ступени.

Нападающий Ян Кухта считает, что этот поединок уже не будет похожим на тот, что был в первом круге, в Праге. Главный аргумент - Польша уже с другим тренером. Тогда, напомним, праздновали чехи.



Игра первого круга между Польшей и Чехией в Праге завершилась победой вторых 3:1. Тогда поляки умудрились пропустить 2 гола за первые 3 минуты, а затем и третий мяч. Конечно, гол престижа Шиманского не утешил.

Сборная Чехии сейчас находится на 2 месте в группе, отставая от первой Албании на 2 очка. Задача для них в последних 2-х матчах простая - побеждать в 2-х играх, чтобы не переживать за свое место на Евро. Возможны и другие варианты, при которых они достигнут цели, но успех будет зависеть от результатов других команд.



Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Албания 6 4 1 1 11-3 +8 13 2 Чехия 6 3 2 1 8-5 +3 11 3 Польша 7 3 1 3 9-9 0 10 4 Молдова 6 2 3 1 6-6 0 9 5 Фарерские острова 7 0 1 6 2-13 -11 1