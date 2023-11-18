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Израиль - Румыния - Румыния. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 18.11.23
Израиль - Румыния: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.11.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
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В субботу в Венгрии на стадионе "Панчо Арена" состоится матч девятого тура группы I, в котором сойдутся сборные Израиля и Румынии. Румыны делят первую строчку в группе вместе со швейцарцами, Израиль отстает от лидеров на 4 очка.
Отбор к Евро-2024. Группа I. 9-й тур
18 ноября. Венгрия, Фульчут. "Панчо Арена"
Израиль 21:45 Румыния
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
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Новости Израиля
Номинальные хозяева готовятся к третьему из четырех отборочных матчей, которые они проведут через 10 дней. На фоне военного конфликта между Израилем и ХАМАС в Израиле был приостановлен местный чемпионат, поэтому возникает большое сомнение относительно физической готовности израильтян к подобным испытаниям.
В перенесенном матче против Косово, подопечные Алона Хазана неожиданно уступили хозяевам 1:0, на поле, где даже Андорра добывала очки.
Спустя три дня после минимального поражения от Косово, Израиль спасся от поражения в матче с лидером - Швейцарией на 88 минуте игры, продемонстрировав настоящий боевой дух, матч закончился со счетом 1:1. Израильтяне до сих пор сохранили теоретические шансы на автоматическую квалификацию к Евро 2024.
В целом Израиль набрал 12 очков в восьми матчах отбора к Евро-2024 - на одно больше, чем в 10 матчах квалификации к Евро-2020 - и сейчас занимает третье место в группе I, отставая на четыре очка от Швейцарии и субботнего соперника Румынии.
В случае поражения от румын Израиль потеряет шансы на прямую путевку на Евро-2024, но им гарантировано место в плей-офф независимо от субботнего результата благодаря их усилиям в Лиге наций, где они выиграли группу 2 Лиги В.
Новости Румынии
"Трехцветные" готовятся к своему первому поединку после победы над Андоррой со счетом 4:0 в прошлом месяце. Поэтому румыны будут иметь преимущество в "свежести" по сравнению с соперником, для которого этот матч будет третьим за семь дней.
После вылета из квалификации Евро-2020 в плей-офф, Румыния находится на пороге того, чтобы гарантировать себе прямую путевку на Евро-2024, поскольку они набрали 16 очков в течение беспроигрышной серии из восьми матчей, занимая второе место и уступая лишь лидеру Швейцарии по разнице забитых и пропущенных мячей.
В последних трех матчах румыны сохранили свои ворота сухими, одержав две победы: над Косово и Андорой, и разделив очки с Беларусью.
Подопечные Эдуарда Йорданеску знают, что квалифицируются на Евро, если избегут поражения от Израиля. При этом румыны еще имеют шанс побороться за первое место в группе.
Румыния проиграла лишь одну из последних 12 международных игр во всех соревнованиях за последние 14 месяцев, Словении в товарищеском матче со счетом 2:1 на своем поле в ноябре прошлого года.
На выезде "трехцветные" выиграли лишь два из последних девяти матчей.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|8
|4
|4
|0
|21-9
|+12
|16
|2
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13-4
|+9
|16
|3
|Ізраиль
|8
|3
|3
|2
|8-9
|-1
|12
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9-8
|+1
|10
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7-14
|-7
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3-17
|-14
|2
Личные встречи
Команды сыграли между собой 23 матча, 20 из них были товарищескими, в 11 матчах победили румыны, в пяти матчах выигрывали израильтяне, 7 матчей закончились в ничью.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Израиль вынужден играть без травмированных вингеров Манора Соломона и Лиэля Абады, а Сагив Эхезкель был вынужден выйти на поле с травмой в первом тайме с Косово в минувшие выходные и впоследствии пропустил матч со Швейцарией; ожидается, что нападающий останется вне игры и в субботу.
Тем не менее Израиль может радоваться возвращению Роя Ревиво после дисквалификации, и защитник, вероятно, заменит Офира Давидзаду на позиции левого защитника, присоединившись к Эли Даси, Шону Гольдбергу и либо Раза Шломо, либо Мигелю Витору в задней четверке.
Эран Захави вернулся в состав сборной Израиля в этом месяце впервые за год после конфликта со спортивным директором Йоси Бенаюном, и после выхода со скамейки запасных в середине недели лучший бомбардир страны (33 гола) может выйти в стартовом составе.
Что касается Румынии, то у Йорданеску нет причин менять свою заднюю линию после трех побед подряд, поэтому Раду Драгусин и Андрей Бурка вновь выйдут в центре защиты.
Янис Хаджи, сын румынского кумира Георга Хаджи, вероятнее всего, выйдет на позиции 10, что, вероятно, заставит Марина и капитана Станчу действовать в глубине полузащиты.
Возможный стартовый состав Израиля:
Глейзер; Даса, Витор, Гольдберг, Ревиво; К. Перец, Нави, Абу Фани; Халаили, Захави, Глух
Возможный стартовый состав Румынии:
Молдован; Ратиу, Драгусин, Бурка, Банку; Марин, Станчу; Морутан, Хаджи, Коман; Пушкаш
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Израилем и Румынией от UA-Футбол
Победа Румынии. В то время как Румыния может удовлетвориться ничьей в субботу, бремя игры лежит на Израиле, который стремится добыть максимальное количество очков, необходимых для того, чтобы сохранить свои надежды на попадание в двойку лидеров, которые гарантированно поедут в Германию.
Румыны, вероятно, будут действовать вторым номером, ожидая ошибки от соперника, Израилю придется рисковать, чтобы победить в этом матче, уставшему сопернику будет трудно контролировать игру все 90 минут матча и не ошибиться.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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