Греция - Франция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 21.11.2023

Франция после громкого разгрома Гибралтара 14:0 едет в гости к Греции, которая уже лишилась шансов пробиться на Евро через группу и ждет плей-офф Лиги наций.

Этот матч имеет все шансы превратиться в скучное полуторачасовое ожидание свистка, если только игроки не найдут какую-то другую мотивацию, помимо турнирной.

Команда Гуса Пойета потеряла последние шансы на второе место после победы Нидерландов над Ирландией (1:0). Теперь все, что ей остается - это ждать плей-офф ЛН.

У греков приличный состав, это факт. За последние три года Эллины дома проиграли всего 2 матча из 15. С другой стороны, ни одного топа на этом отрезке не остановили. Испания и Нидерланды торжествовали в Афинах с одинаковым счетом 1:0. Жертвы Греции - сплошь малыши, вроде Ирландии, Косово или Новой Зеландии.

Матч с немотивированной Францией кажется удобным случаем, чтобы наконец похвастать скальпом гранда. Но хватит ли Масурасу креатива? Не провалится ли Мавропанос, как бывало? Забьет ли все Якумакис? Вопросов много.

А вот к Франции вопросов нет. Она после поражения в финале ЧМ проиграла всего раз - в спарринге с Германией (1:2). Все официальные матчи выиграны.

На прошлой неделе "Ле Бле" набросали аж 14 голов Гибралтару, и это новый рекорд отборов в УЕФА. Не надо было Итану Сантосу рубить Уоррена Заира-Эмери на 16-й минуте. Мало того, что физически Гибралтар вдесятером не выдержал, так еще и французы разозлились не на шутку.

300 - Kylian Mbappé has scored his 300th career goal (club + national team), doing so before turning 25, a performance that neither Messi, Cristiano Ronaldo nor Neymar managed to achieve. Genius.