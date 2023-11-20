Греция - Франция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 21.11.2023

Франция после громкого разгрома Гибралтара 14:0 едет в гости к Греции, которая уже лишилась шансов пробиться на Евро через группу и ждет плей-офф Лиги наций.

Этот матч имеет все шансы превратиться в скучное полуторачасовое ожидание свистка, если только игроки не найдут какую-то другую мотивацию, помимо турнирной.

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Отбор на Евро-2024. Группа В. 10-й тур

21 ноября. Афины. "Айя София"

Греция 21:45 Франция

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Греции

Команда Гуса Пойета потеряла последние шансы на второе место после победы Нидерландов над Ирландией (1:0). Теперь все, что ей остается - это ждать плей-офф ЛН.

У греков приличный состав, это факт. За последние три года Эллины дома проиграли всего 2 матча из 15. С другой стороны, ни одного топа на этом отрезке не остановили. Испания и Нидерланды торжествовали в Афинах с одинаковым счетом 1:0. Жертвы Греции - сплошь малыши, вроде Ирландии, Косово или Новой Зеландии.

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Матч с немотивированной Францией кажется удобным случаем, чтобы наконец похвастать скальпом гранда. Но хватит ли Масурасу креатива? Не провалится ли Мавропанос, как бывало? Забьет ли все Якумакис? Вопросов много.

Новости Франции

А вот к Франции вопросов нет. Она после поражения в финале ЧМ проиграла всего раз - в спарринге с Германией (1:2). Все официальные матчи выиграны.

На прошлой неделе "Ле Бле" набросали аж 14 голов Гибралтару, и это новый рекорд отборов в УЕФА. Не надо было Итану Сантосу рубить Уоррена Заира-Эмери на 16-й минуте. Мало того, что физически Гибралтар вдесятером не выдержал, так еще и французы разозлились не на шутку.

300 - Kylian Mbappé has scored his 300th career goal (club + national team), doing so before turning 25, a performance that neither Messi, Cristiano Ronaldo nor Neymar managed to achieve. Genius. pic.twitter.com/4PomG1SQ7Y — OptaJean (@OptaJean) November 18, 2023

Будет ли так с Грецией? Конечно, нет. Во-первых, соперник в разы класснее. Во-вторых, это выезд, и понтоваться перед своей публикой не надо. Ну, и в-третьих, все видели, что случилось с Гави? Мы считаем, что во избежание травм Дешам прибегнет к ротации. Первое место гарантировано и так.

Греция - Франция: статистика личных встреч

В первом круге Франция с трудом дожала греков в последнем матче Антонио Матеу Лаоса (1:0).

Если же смотреть глобальнее, то "Ле Бле" выиграли 7 из 9 матчей у греков. Единственный раз Эллины торжествовали на историческом для них Евро-2004 - 1:0 с голом Ангелоса Харистеаса.

Последние матчи Греции

Последние матчи Франции

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У греков вне игры основные полузащитники Петрос Манталос и Димитриос Курбелис.

У Франции надолго выбыл после чудовищного подката гибралтарца Заир-Эмери. Также чуть раньше расположение сборной из-за травмы покинул Эдуардо Камавинга.

Греция: Влаходимос - Бальдок, Мавропанос, Рецос, Цимикас - Бакасетас, Бухалакис, Пелкас - Константелиас, Якумакис, Масурас

Франция: Самба - Клосс, Упамекано, Дисаси, Люка Эрнандес - Фофана, Рабьо - Дембеле, Гризманн, Мбаппе - Коло Муани

Греция - Франция: ставки и коэффициенты

Греция - Франция: прогноз от UA-Футбол

Франция Дидье Дешама - команда прагматичная, а не романтичная. Разгром Гибралтара - это вещь-в-себе, не более того.

И раз французам некуда спешить, то и ставка соответствующая - ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,85 и выше.