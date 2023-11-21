Румыния - Швейцария. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 21.11.23

Во вторник вечером в группе I встретятся два лидера: Румыния и Швейцария, обе команды уже оформили выход на Евро и в этом поединке сосредоточатся на борьбе за первое место в группе.

Румыны набрали 19 очков и на два очка опережают Швейцарию. От того, какие места займут команды в группе зависит в какие корзины они попадут во время финальной жеребьевки.

Отбор к Евро-2024. Группа I. 10-й тур

21 ноября. Бухарест, "Национальный стадион"

Румыния 21:45 Швейцария

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости Румынии

Румыны выиграли пять и свели вничью четыре из девяти матчей в группе I, набрав 19 очков, что позволило им расположиться на первом месте, опережая на два очка Швейцарию, которая занимает второе место. И, что особенно важно, они опережают на семь очков Израиль, который занимает третье место.

"Триколоры" уже обеспечили себе место в финальной части Евро-2024, и ничьей во вторник будет достаточно для того, чтобы занять первое место в группе и получить место во второй корзине во время жеребьевки финальной части.

В случае ничейного результата в поединке Румыния окажется во второй, а Швейцария - в четвертой корзине, то же произойдет и в случае победы Румынии, но если Швейцария победит, то она займет первое место и попадет во вторую корзину, а Румыния окажется в третьей или четвертой.

Команда Эдуарда Йорданеску выйдет на этот матч после последовательных побед над Андоррой и Израилем, именно победа над Израилем позволила румынам оформить выход на Евро, осталось не проиграть швейцарцам, с которыми у сегодняшних хозяев уже есть положительный опыт, первый матч завершился со счетом 2:2.

Новости Швейцарии



Швейцария же выйдет на матч после субботней ничьей с Косово (1:1), которая стала для нее уже третьей подряд в этом турнире. Ранее, швейцарцы едва не проиграли в домашнем матче белорусам, где "горели" до 84 минуты (3:1), но спаслись, сыграв (3:3), после белорусов была ничья с Израилем (1:1).

Команда Мурата Якина выиграла четыре и сыграла вничью пять из девяти матчей в группе I, набрав 17 очков, что позволило ей расположиться на втором месте в турнирной таблице.

Как уже отмечалось, Швейцарии необходимо побеждать в этом матче, чтобы обеспечить себе первое место и место во второй корзине, однако в последнее время ей не удается побеждать, они выиграли только один из шести последних матчей.

Швейцарцы участвовали в двух последних Чемпионатах Европы, дойдя до раунда 1/8 - 2016 года и четвертьфинала 2020 года.

Турнирная таблица

Группа I

# Команда И В Н П М РМ О 1 Румыния 9 5 4 0 15-5 +10 19 2 Швейцария 9 4 5 0 22-10 +12 17 3 Израиль 9 3 3 3 9-11 -2 12 4 Косово 9 2 5 2 10-9 +1 11 5 Беларусь 9 2 3 4 8-14 -6 9 6 Андорра 9 0 2 7 3-18 -15 2

Последние пять матчей команд

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Румыны останутся без Валентина Михайлы, который был удален во время матча с Израилем.

Хозяева находятся в отличной форме, и учитывая отсутствие травм, ожидается, что Йорданеску выпустит тот же состав, что играл с израильтянами.

Что касается швейцарцев, все сильнейшие игроки в обойме и готовы к игре, вопрос лишь к психологическому состоянию команды.

Румыния: Молдован - Рациу, Драгусин, Банку, Бурча - Р. Марин, Скрециу, - Хаджи, Станчу, Дрегуш - Пушкаш

Швейцария: Зоммер - Комерт, Аканджи, Эльведи, У Гарсия - Закария, Хака, Фройлер - Шакири, Окафор, Варгас

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Румынией и Швейцарией от UA-Футбол

Учитывая последние результаты создается впечатление, что швейцарцы уже доигрывают свои матчи в квалификации без мотивации. Поэтому надеяться, что мы увидим другую игру от них в этом матче на выезде - бесполезно, наиболее ожидаемым результатом будет ничья, с минимальным количеством голов. Можно попробовать поставить на тотал меньше 2.5 голов.