Израиль - Исландия. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф Oтбора на Евро-2024 на 21.03.2024

"Это просто сумасшествие, что мы в двух шагах от выхода на Евро", - в словах ветерана сборной Исландии Альфреда Финнбогасона слышится скорее не восхищение, а удивление. Уж слишком много проваливалась его сборная в последние годы. Израиль же не был на крупном турнире с 1970-го года, то есть проваливается постоянно. Но кто-то из них ведь сегодня победит и выйдет в решающий матч плей-офф.

Отборочный турнир на Евро-2024. Плей-офф. Путь В. 1/2 финала

21 марта. 21:45. Будапешт. "Суса Ференц Стадиум"

Израиль - Исландия

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Состояние команд

Присутствие команд в этом плей-офф автоматически означает, что они удачно провели последний розыгрыш Лиги Наций и неудачно - классический групповой раунд Отбора. Израиль в группе с Румынией, Швейцарией, Косово, Беларусью и Андоррой занял третье место, Исландия заняла в группе с Португалией, Словакией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном четвертое.

Разница между их выступлениями присутствует. Израильтяне в итоге отстали лишь на два очка от второго места швейцарцев. Против которых, как и против румынов, из-за войны домашние матчи играли в Венгрии. Еще и пришлось играть четыре матча за девять дней в ноябре. А исландцы были изначально безнадежно далеки от борьбы за выход из группы, и никаких оправданий у них нет.

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При этом настроение вокруг обеих сборных похожее. Унылое. Израиль играл плохо и в начале кампании, когда домашние матчи играл дома. Не победил в Тель-Авиве Косово, победил Андорру в Хайфе с разницей лишь в один мяч, играя крайне слабо. Также получил 0:3 в Швейцарии, а должен был 0:6. Болельщики уже привыкли к провалам и не верят в сборную.

Тем более, что спортивный директор Йосси Бенаюн и главный тренер Алон Хазан конфликтуют с полудюжиной игроков, которые не приезжали в сборную по различным причинам. Вплоть до желания спать в комнате самому, что Бенаюн и Хазан не пожелали разрешить лучшему бомбардиру в истории сборной Эрану Захави. Захави вернулся в сборную лишь в ноябре, в свете войны решив отбросить разногласия.

В Исландии же помнят игру на Евро-2016 и Чемпионате Мира-2018 лишь как сладкий сон. Осознавая, что сейчас вернулись в реальность. Они проиграли Словакии оба матча, с Люксембургом набрали лишь одно очко, были разгромлены в Боснии. Золотой состав был стар и уже ушел. Есть неплохое молодое поколение, но оно опаздывает. А среднее, 24-29 лет, которое тащит любую сборную, оказалось слабым.

У нее также скандалов предостаточно. В виде расследований против нескольких игроков по различным преступлениям. Альберт Гудмундссон вызван в сборную впервые с лета 2023-го года и остался в ней, несмотря на повторное открытие его дела о сексуальных домогательствах. А главному тренеру Эге Харейде пришлось извиняться за слова о том, что жалеет, что Альберт не был в сборной.

В нынешний плей-офф сборные попали благодаря успеху в Лиге Наций. Где играли в одной группе. Дисквалификация россии оставила там лишь три команды. Израиль дважды победил Албанию, Исландия сыграла с ней дважды вничью. А очные матчи завершились с одинаковым результатом - 2:2. Причем интересно отметить, что исландцы забивали с вбрасывания аута, а израильтяне дважды - ударами головой.

Противостояние обещает быть острым еще и из-за политики. В Исландии отношение к Израилю откровенно враждебное, и Харейде в начале месяца выразил его. Также заявив, что не хотел бы играть против него. В последние дни он уже пытался сгладить, говоря, что никаких проблем с израильскими футболистами не имеет и про политику говорить не хочет. Но в Израиле его слова помнят и постоянно повторяют.

Хазан же говорит, что лучше больше говорить о футболе, и патриотическая нагрузка в ноябре скорее помешала сборной. Как, разумеется, и шок от начала войны.

Следует также отметить, что матч будет судить Энтони Тейлор, судивший матч Израиля против Швейцарии 15-го ноября. Тогда он не поставил очевидный пенальти в ворота швейцарцев, в Израиле это запомнили и такое назначение встретили с недовольством и подозрительностью.

Кадры

Израиль потерял Манора Соломона. Но его и в ноябре не было. А других сильных левых вингеров в стране нет. Так что сыграет либо правый вингер Абада, зимой перешедший из "Селтика" в МЛС, либо игроки центральной зоны Кинда или Каниковски, либо Дор Турджеман, бронзовый медалист юношеского Чемпионата Мира и полуфиналист молодежного Евро. Трое последних играли в 1/8 финала Лиги Конференций в марте.

На остальных позициях дилемм мало, хотя Хазан пытался запутать исландцев наигрыванием различных составов на тренировках. Лишь в центре поля игрок местного "Ференцвароша" Абу Фани, более атакующий, чем Дор Перец, может сдвинуть последнего. 36-летний Захави забил 13 мячей в 14-ти матчах Лиги Конференций нынешнего сезона. Вингер Халайли вызывает интерес европейских клубов.

От стиля игры Оскара Глуха из "Зальцбурга" будет зависеть тактическая схема. Будет ли она похожа на 4-3-3 либо на 4-2-3-1? В любом случае, на его игру стоит обратить внимание. В нынешнем сезоне он забил дважды в Лиге Чемпионов, в том числе "Интеру" в гостях.

В Исландии рассчитывают на Альберта Гудмундссона, автора десяти голов в Серии А в нынешнем сезоне и предмета интереса итальянских грандов. Составить ему компанию в атаке в схеме 4-4-2 может тот же Финнбогасон (ныне в бельгийском "Эйпене"), либо Харальдссон из "Лилля", забивший трижды в групповом турнире.

Торстейнссон, Траустасон, Виллумссон и сын Эйдура Гудйонссона Андри забивают в своих клубах мало, так что кандидаты на фланги либо в запас. А 19-летний Оскарссон считается большим талантом, но в "Копенгагене", участнике 1/8 финала Лиги Чемпионов, играет маловато.

Капитан опорник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон пропустил тренировку, но заверил, что к игре будет готов. Составит ли ему компанию Глинссон из "Аякса"? В Исландии критикуют Харейде за недоверие 20-летнему игроку стартового состава амстердамцев.

Первый вратарь сборной Валдимарссон зимой перешел из шведской лиги в "Брентфорд" и совершенно не играет там.

Статусные ветераны Гилфи Сигурдссон и Арон Гуннарсон вообще не играют. Кроме того, их также окружают скандалы. Они не вызваны.

Лишь пятеро из участников Чемпионата Мира-2018 сейчас в сборной.

Израиль: Глазер, Даса, Витор, Гольдберг, Ревиво, Лави, Дор Перец, Глух, Халайли, Захави, Каниковски

Исландия: Валдимарссон, Палссон, Ингасон, Херрманнссон, Финссон, Й. Гудмундссон, Траустасон, А. Сигурдссон, Виллумссон, А. Харальдссон, А. Гудмундссон

Последние матчи команд

Цифры и факты

Израиль и Исландия встречались пять раз. В последнем розыгрыше Лиги Наций оба матча завершились со счетом 2:2. До этого в товарищеских матчах две победы на счету Израиля, один матч завершился вничью

После присоединения Израиля к УЕФА в 1991-ом году он дважды играл плей-офф. В плей-офф за выход на Евро-2000 проиграл Дании - 0:5 и 0:3, на Евро-2020 - Шотландии в серии пенальти после 0:0 по итогам 120-ти минут. Исландия за это время также участвовала дважды - 0:0 и 0:2 против Хорватии в борьбе за выход на Чемпионат Мира-2014 и 2:1 над Румынией и 1:2 от Венгрии - на Евро-2020

Израиль никогда не играл на Чемпионате Европы. Исландия играла на нем однажды - в 2016-ом году, когда вылетела в 1/4 финала

Израиль пропускал в 20-ти матчах подряд во всех турнирах, пока не победил Беларусь со счетом 1:0 в нынешнем Отборе. После чего пропустил в трех матчах подряд и затем добыл 2:0 в Андорре

Исландия не пропускала в четырех из семи последних матчей во всех турнирах. Правда, два из них, состоявшиеся в январе, были товарищескими - 2:0 над Гондурасом и 1:0 над Гватемалой. Израиль в январе не играл

Энтони Тейлор судил израильские команды и сборные пять раз. Результаты этих матчей - две ничьи и три поражения израильтян. Последний из них состоялся в ноябре против Швейцарии. Его результат - 1:1

Прогноз: Израиль - Исландия 1:1, победа Израиля в дополнительное время

Классическое противостояние - техника без мощи против мощи без техники. Должно быть любопытно. Хотя Израиль не только пропускает с ударов головой и вообще со стандартных положений, но и забивает. А в Исландии появились молодые техничные игроки, и Харейде хочет больше владеть мячом.

Вряд ли на этот раз будет 2:2, как в предыдущих двух матчах между ними. Но ничья с забитыми в основное время и здесь просматривается. А в дополнительное может сыграть скамья запасных израильтян.