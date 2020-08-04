Манчестер Юнайтед - ЛАСК. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч

5 августа. Манчестер. "Олд Траффорд"

"МЮ" 22:00 ЛАСК

Трансляция: Футбол 2

Арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Еврокубки возвращаются после четырехмесячной паузы - и это, безусловно, отличная новость. Другое дело, что от этого конкретно взятого матча сложно ожидать хоть чего-то.

"Манчестер Юнайтед" в марте поиздевался над ЛАСК на его поле, забив 5 безответных голов. Не смутила англичан ни сильная "международная" форма андердога, который в этой ЛЕ выбил "Спортинг" и "ПСВ", ни наличие в собственной основе таких персонажей, как Игало, Ромеро и Байлли. Класс есть класс, и это "МЮ" доказал в довольно брутальной форме.

Кому при таком раскладе нужен ответный матч? Ответ очевиден. Он не нужен фавориту, поскольку все вопросы уже решены, а в любой, даже товарищеской игре есть риск получить серьезную травму. Не нужен матч и аутсайдеру, чья песенка спета.

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Поэтому ничуть не удивила информация британских СМИ, в частности Manchester Evening News - Уле Гуннар Сульшер выпустит в основе лишь одного-двух представителей основы. Скорее всего, это будет кто-то из пары Магуайр - Линделеф, а может и оба. Все остальные позиции будут отданы на откуп резервистам.

Хотелось бы сказать, что в этом шанс для ЛАСК, но это не так. Австрийцы напрочь провалили все последние месяцы. Уйдя на карантин на первом месте в своей Бундеслиге, они закончили чемпионат аж 4-ми, проиграв 6 из 10 матчей. Это стоило работы тренеру Валерьену Исмаэлю, которого заменил экс-наставник женской сборной Австрии Доминик Тальхаммер. На "Олд Траффорд" будет его дебют.

На фоне настолько проблемного соперника, который, вдобавок, уже месяц не проводил официальных игр, даже резервисты "Манчестер Юнайтед" выглядят практически непобедимыми.

Другой вопрос - побегут ли они забивать много голов? Мы уверены, что нет. Впереди у "Юнайтед" очень напряженный эндшпиль Лиги Европы, на который следует поберечь и силы, и здоровье. Касательно ЛАСК, то он при всем желании в нынешнем состоянии назабивать кучу голов на "Олд Траффорд" не способен.

Поэтому зрелище нас, скорее всего, ждет печальное. Единственный шанс в том, что кто-то из резерва "МЮ" попытается доказать свои претензии на основу, хотя, по большому счету, там уже всем все понятно и что Мата, что Лингард, что остальные давно смирились со своей участью.

Цифры и факты

Это будет только вторая очная встреча в истории команд. Первая, как уже говорилось, завершилась со счетом 5:0 в пользу "МЮ"

"МЮ" проиграл только 1 из 11 матчей во всех турнирах после рестарта сезона - это была кубковая игра с "Челси" (1:3). Еще 7 игр команда Сульшера выиграла, 3 свела вничью

ЛАСК проиграл 6 из 10 матчей после рестарта. На этом же отрезке команда всего два раза уходила с поля без пропущенных голов

Последний товарищеский матч против словацкой "Сеницы" ЛАСК тоже всухую проиграл - 0:2

"МЮ" в последний раз уходил с поля без забитого гола 1 февраля - его остановил "Вулверхэмптон" (0:0)

Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд на троих забили 14 из 22 голов "МЮ" после рестарта сезона

Ориентировочные составы

У "МЮ" травмированы защитники Аксель Туанзебе и Люк Шоу. Впрочем, как уже говорилось, состав команды все равно будет неосновным - чтоб поберечь силы лидеров.

У ЛАСК все сложнее: летом вернулись из аренд в свои клубы основные форварды Самюэль Теттей и Клаус - первый теперь в "Зальцбурге", второй - в "Хоффенхайме". Вдобавок травмированы защитник Марвин Потцманн и важный хавбек Томас Гойгингер.

"МЮ": Ромеро - Далот, Линделеф, Байи, Уильямс - Мактоминей, Фред - Мата, Лингард, Джеймс - Игало

ЛАСК: Шлагер - Рамсебнер, Траунер, Филипович - Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер - Балич, Рагуц, Фризер

Прогноз на матч "МЮ" - ЛАСК

Поскольку одни не могут, а у других нет видимых причин хотеть, рискнем поставить на умеренный "низ". Ставку ТМ 3 букмекеры предлагают в среднем за 1,9-1,95.