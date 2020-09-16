Арис - Колос. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Мы привыкли к определенному разделению наших участников еврокубков на слои: "Шахтер" и "Динамо" – гранды в украинском измерении, к которым в свои времена расцвета максимально близко подбирались "Днепр" и "Металлист". Претензии на статус середняков исходили в свои времена от "Черноморца", "Карпат", "Ворсклы", "Кривбасса", "Металлурга" Д, "Таврии", нынче – от "Зари" и "Александрии". Но большинство наших европейских полпредов (кроме грандов и двух ныне покойных команд со статусом третьей силы) объединяло и объединяет одно обстоятельство: неумение и несостоятельность проходить квалификацию.

Были, конечно, вспышки прозрения у "Карпат", "Ворсклы", "Черноморца", но тенденция такова, что в группе играют только те, кто получает это право автоматически. Они бьются и держат украинскую Ассоциацию в Таблице коэффициентов на уровне, который позволяет верхушке вновь сыграть в группе, а хвостиком за ними подтягивает в квалификацию ноунеймом без опыта. "Колос" – это, пожалуй, ярчайший пример такого "хвостика".

На протяжении последних сезонов безуспешно квалификацию пытались пройти "Александрия", "Ворскла", "Заря", "Мариуполь", "Олимпик". "Колос", таким образом, станет двадцатым украинским дебютантом в Европе (девятнадцатым, если не разделять ЦСКА и "Арсенал" Киев). Но сможет ли предложить что-то новое?

Лига Европы. Второй квалификационный раунд

Греция. Салоники. Стадион "Клеантис Викелидис"

Арбитр в поле – Лионель Чуди (Швейцария)

"Арис" (Салоники, Греция) 21:00 "Колос" (Ковалевка, Украина)

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Телетрансляция – телеканал "Футбол 1"

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"Колос" был в посеве при жеребьевке, но этот факт не помогает ковалевцам быть фаворитами пары в глазах букмекеров. Усредненный коэффициент на победу украинской команды по состоянию на 16:00 16-го сентября – 4,5. Успех "Ариса" котируется на уровне 1,6 - 1,7.

Дело в том, что "Арис" – опытная по меркам еврокубков команда. Свою первую международную дуэль клуб из Салоников провел еще в сезоне 1964/65. Но до 1970-го года команда участвовала только в Кубке Ярмарок, затем один сезон была представлена ​​в Кубке Кубков, а уже в 1974-м дебютировала в Кубке УЕФА. В сезонах 2007/09 и 2010/11 играла в групповом этапе в компании с "Русенборгом", "Байером" и "Атлетико" и даже выходила в плей-офф, оставив за спиной норвежцев и испанцев. Хотя после памятной дуэли с "Манчестер Сити" в 1/16-й финала ЛЕ 2010/11 "Арис" взял еврокубковый перерыв на восемь с половиной лет, у этой команды остается солидный бэкграунд.

В прошлом сезоне команда прекратила путь в третьем раунде отбора, уступив дорогу "Мольде". Первую игру греки проиграли 0:3, зато дома совершили камбэк 3:0. Однако затем пропустили от норвежцев в дополнительное время. Прошлый чемпионат Греции завершили на пятом месте, а новый начали с победы над ПАС "Ламия" 3:1.

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"Арис" – типичная греческая команда, которая под свои знамена собрала престарелых легионеров. Здесь, в частности, - хорошо знакомые нам Факундо Бертольо и Бруно Гама. А еще экс-игрок "Аякса" Ларин Дуарте, румынский талант Кристиан Ганя, испанец с опытом выступления во французской Лиге 1 Кристиан Лопес, испанец с большим количеством матчей в Ла Лиге Хавьер Матилья, бывший игрок "Олимпиакоса" Ионниас Фетфацидис. Тренирует эту команду немец Михаэль Ойннинг и пытается играть в атакующий футбол.

Например, последний поединок "Арис" провел в формации 4-3-3, забил трижды. Притом, у команды наблюдаются проблемы с центром защиты, не слишком быстрые крайние защитники, есть проблемы при выборе позиций при стандартных положениях. В конце концов, у "Ариса" хватает возрастных футболистов, поэтому "Колосу" понадобится его коронная интенсивность.

Ориентировочный состав: Хулен - Сакич, Россе, Даткович, Ганя - Джегги, Матилья, Лукас Саша - Фетфацидис, Бертольо, Бруно Гама

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"Колос" сложно шел к своему праву сыграть в Лиге Европы. Ковалевцам, вероятно, помогло отсутствие давление ответственности за результат. Команда Костышина играла раскованно, но в то же время – с огромным желанием в тех матчах, которые виделись ее тренеру важными. У "Колоса" есть свой почерк – это интенсивность и умение на максимальных оборотах действовать почти все девяносто минут (смогут и 120, если понадобится). Но мы видели и определенную стратегию. Именно так: принесение в жертву некоторых поединков в чемпионской шестерке прошлого сезона – это стратегия. А в поединке со "Львовом" во втором туре текущей УПЛ была уже тактика: игра в три защитника, активные полу-фланги, вариативность в нападении.

"Колос" не останется в Греции без шансов.

С делегацией отправился в Грецию и Евгений Селезнев, который еще не успел дебютировать за "Колос". В нападении он будет конкурировать за место в основе с Лысенко. Ниже могут сыграть Смирный и Антюх, хотя и появление Ореховского не следует исключать. Задойя и Богданов – проверенная пара центральных полузащитников. Немного выше при необходимости сможет выдвигаться кто-то из номинальных центрбеков – Кирилл Петров, Евгений Новак, Виталий Гавриш. На флангах ждем Зозулю и Емца. В воротах – Волынца.

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец - Задойя, Богданов - Смирный, Антюх - Селезнев

Прогноз: победа "Колоса" 2:1 в дополнительное время

Преимущество "Колоса" – умение настраиваться на определяющие, исторические, важные матчи и проводить их без паники и дрожи в коленях. Сильная сторона команды – хорошая физическая готовность. Нападение – весьма приличное по именам, фланги умеют выбегать в контратаки. "Арис" в этом матче будет много атаковать и, возможно, большими силами пойдет вперед уже со старта. "Колос" почти весь прошлый сезон практиковался в такой игре. Свой гол-второй ковалевцы обязательно забьют и будут терпеть.