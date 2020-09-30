Тоттенхэм - Маккаби Х. Прогноз на матч Лиги Европы

Команда Моуриньо сейчас явно на подъеме. После неудачного старта в начале сезона и поражения от "Эвертона" (0:1), "шпоры" провели пять официальных матчей, четыре из которых выиграли. Во многом неожиданная победа "Тоттенхэма" над "Челси" в Кубке лиги Англии (1:1 и 5:4 в серии пенальти), во вторник лондонцы сыграли этот поединок, а уже в четверг состоится противостояние с "Маккаби". Впрочем, к такому графику английский клуб уже мог привыкнуть – каждые три-четыре дня играет "Хотспур" в сентябре.

Лига Европы. Раунд плей-офф

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Рудди Букке (Франция)

Тоттенхэм Лондон 22:00 Маккаби Хайфа

Телетрансляция – канал Футбол 2

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

У израильской команды более приемлемый график, было больше времени на подготовку к встрече с "Тоттенхэм". Неделю назад, 24 сентября, в хорошем стиле "Маккаби" на поле соперника обыграл "Ростов" - 2:1, что собственно и позволило клубу из Хайфы выйти в решающий раунд квалификации Лиги Европы.

Также в этом евросезоне "Маккаби" уже обыграл "Железничар" из Боснии и Герцеговины (3:1 на своем поле), а также израильтяне прошли "Кайрат" Алматы – 2:1, опять же на своем поле. Отметим и победу команды из Хайфы во внутреннем чемпионате над "Хапоэлем" 3:1.

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В этой Лиге Европы "шпоры" прошли двух соперников – "Локомотив" Пловдив из Болгарии 2:1 и "Шкендрию" Тетово (Северная Македония) 3:1. Тут же обратим внимание, что "Тоттенхэм" и "Маккаби" ранее не встречались.

Серьезный соперник ждет "Хотспур" в четверг, но есть и очевидное слабое место у "Маккаби" - оборона. В пяти последних матчах команда из Израиля одержала победы, но не могла сохранить свои ворота "сухими". Если команда Моуриньо забьет первой, гостям будет очень сложно. Что бы главный тренер "Тоттенхэма" не говорил, что его уровень – это Лига Чемпионов, вылететь из Лиги Европы он себе также не может позволить. Победа хозяев 2:1.