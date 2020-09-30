Риу Аве - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы. Плей-офф раунд квалификации

1 октября. Вила-ду-Конди. "Эштадиу ду Риу Аве"

"Риу Аве" 22:00 "Милан"

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Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Одна победа отделяет "Милан" от группового раунда Лиги Европы. Мало кто может сомневаться, что подопечные Стефано Пьоли ее добьются.

"Риу Аве" надо поздравить с сенсацией на предыдущем этапе квалификации, где португальский середняк по пенальти прошел "Бешикташ". Но, положа руку на сердце, провалы турок в еврокубках за последние годы стали абсолютно привычным явлением. Деньги не играют в футбол - это как раз про них.

Нынешний "Милан" - это вам не разваленная команда Сергена Ялчина. "Россонери" выиграли все 4 матчи на старте сезона, среди прочего обыграв "Болонью" и "Кротоне" в Серии А с одинаковым счетом 2:0. Единственным соперником, который смог кое-как притормозить миланцев, стал норвежский "Боде-Глимт", но там речь, скорее, шла про недооценку соперника, нежели о критических проблемах в игре команды Пьоли.

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"Милан" знает, как он действует, его игроки на ходу и уверены в себе. Могли быть еще увереннее, будь здоров Златан Ибрагимович, но он все еще на карантине из-за коронавируса. С другой стороны, даже без него "Россонери" побеждают, забивают - и это самое важное.

Что может противопоставить "Риу Аве" более классному сопернику, который к тому же на ходу? Только две вещи - дисциплину и глубокую оборону. Проще говоря, автобус. Ни один игрок португальцев не оценивается Transfermarkt дороже 3 млн евро, и это говорит о многом. Сила команды Мариу Силвы в коллективе и самоотверженности. В прошлом чемпионате "Риу Аве" пропустил только 36 голов в 34 турах - лучший показатель лиги среди не-грандов.

Учитывая все это, вряд ли защита "Риу Аве" дрогнет и перед Чалханоглу с Ребичем. Они будут драться и цепляться за 0:0, можете быть уверены. С другой стороны, разница в классе такова, что не мытьем, так катаньем итальянцы обязаны брать свое.

Цифры и факты

Обе команды еще не проигрывали в текущем сезоне: у "Милана" - 4 победы, у "Риу Аве" - 2 победы, 2 ничьи

"Риу Аве" пропустил только 2 гола в 4 матчах на старте текущего сезона

"Милан" в текущем сезоне во всех матчах забивал 2-3 гола. В 3 из 4 матчей команда не пропускала

Ибрагимович и Чалханоглу на двоих забили 6 из 9 голов "Милана" в текущем сезоне

Предстоящий матч станет первым между командами. Ранее они не встречались ни разу - ни в официальных турнирах, ни в спаррингах

Ориентировочные составы

У "Риу Аве" травмирован только резервный защитник Жунио и новичок-нападающий Ронан. У "Милана" болеет Златан, также вне игры защитники Маттео Мусаккьо, Алессио Романьоли и Андреа Конти. Под вопросом на матч хорват Анте Ребич - он повредил локоть в минувшей игре чемпионата.

"Риу Аве": Кишек - Иву Пинту, Адерлан Сантос, Боревкович, Матеус Рейс - Тарантини, Фелипе Аугусто - Карлуш Мане, Лукас Пьязон, Франсиску Жералдес - Бруну Морейра

"Милан": Доннарумма - Калабрия, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес - Бенассер, Кесье - Салемакерс, Чалханоглу, Кастильехо - Коломбо

Прогноз на матч "Риу Аве" - "Милан"

Не будем придумывать велосипед, уж больно "Милан" нынче хорош. Ставим на его победу, тем более, что букмекеры предлагают ее с довольно щедрым коэффициентом от 1,7.