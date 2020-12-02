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Гент - Слован. Еврокубковый дебют Монзуль, анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

В четверг 3-го декабря на поле стадиона "Геламко Арена" в бельгийском городе Гент местный одноименный клуб примет "Слован" из Либерец в рамках 5-го тура Лиги Европы. Начало игры в 19:55 в рамках первого слота вечерних поединков ЛЕ

Гент - Слован. Еврокубковый дебют Монзуль, анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Соперники по матчу пятого тура являются аутсайдерами группы L. Набирали очки они лишь друг против друга, причем удалось это именно чехам, которые были лучше в домашней встрече первого тура (1:0).

"Гент" уже потерял шансы на выход в евровесну, поэтому сейчас для команды Вима Де Деккера важнее заняться внутренними проблемами, а их также хватает. В Жюпилье лиге действующий вице-чемпион страны расположился на 11-м месте в таблице после 14 туров.

Лига Европы, группа L, 5-й тур

Стадион: "Геламко Арена" (Гент)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Украина)

Гент 19:55 Слован

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча на телеканале Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

На выходных команда трех украинцев проиграла на своем поле "Зюльте Варегему" с разгромным счетом 0:3. Провалом это можно именовать еще и потому, что соперник идет в нижней половине таблицы, даже ниже самого "Гента". Роман Безус провел на поле только первый тайм и был заменен в перерыве.

У Романа Яремчука буквально накануне поединка со "Слованом" пришли результаты теста на коронавирус - результат отрицательный. Также Вим Де Деккер с нетерпением ждет восстановления после болезни Игоря Пластуна и еще шестерых игроков, среди которых и украинец Яремчук. Роман пропустил три матча своей команды из-за коронавируса, правда сразу же ждать его в основе тоже будет неправильно.

Ориентировочный состав Гента (3-5-2): Болат - Ганче-Ольсен, Нгаду-Нгаджуй, Фортуна - Кастро-Монтес, Оджиджа-Офойе, Дорш, Кумс, Мохаммади - Букари, Безус.

Подопечные Павела Хофтика после победы над "Гентом" в первом туре проиграли все три встречи. Теоретические шансы на выход в евровесну у них еще имеются, но в отыгрыш 1:5 с "Црвеной Звездой" дома после выездного разгрома, верится исключительно в плоскости теории. В чемпионате, кстати, Либерец также далек от первых мест, занимая девятую строчку после восьми матчей.

Все основные игроки чешской команды готовы к матчу, травм и дисквалификаций нет. Украинский защитник Тарас Качараба также, скорее всего, появится в старте.

Ориентировочный состав Слована (4-2-3-1): Нгуен - Кошельник, Качараба, Югас, Микула - Мара, Чалус - Пешек, Садилек, Москера - Юсуф.

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Цифры и факты по игре

  • Для Екатерины Монзуль и ее бригады это дебют в Лиге Европы. Ранее украинская арбитресса обслуживала на международном уровне только матчи Лиги Наций.
  • "Гент" избежал поражений только в четырех играх из последних четырнадцати.
  • У "Слована" всего четыре поражения в девяти последних поединках, оставшиеся пять игр чехи выиграли.

Прогноз

Кризис бельгийского коллектива еще слишком далек от окончания, так что не верим, что в предстоящем матче "Гент" сумеет обыграть соперника. Без Яремчука в старте забивать голы будет еще сложнее.

Ставка: "Слован" не проиграет за 2.33

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В статье: Лига Европы Слован (Либерец) Гент (Бельгия) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
02.12.2020 в 18:21
Позор УПЛ выставили в Европе...Пусть европейцы поржут...Папик девочке пообещал - папик сделал... Это подарок за то, что в Египет пришлось с женой ехать...
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