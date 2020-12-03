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Арсенал – Рапид. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Продолжат ли "канониры" свой победный путь в турнире?
Лига Европы, групповой этап
Квартет B, 5-й тур
"Арсенал" 22:00 "Рапид"
Стадион "Эмирейтс"
"Арсенал" гарантировал себе выход в плей-офф турнира, выиграв четыре стартовых матча на групповом этапе. Теперь "канонирам" остаётся набрать всего один пункт, чтобы оставить за собой первую строчку в квартете B. Но подопечные Микеля Артеты вряд ли будут играть по результату и удовлетворяться ничьей в игре с "Рапидом". Лондонцы сейчас не лучшим образом выступают на внутренней арене, идя в средине второй десятки в таблице АПЛ. Результат промежуточный, но все равно унизительный. Поэтому победа в Лиге Европы могла бы стать отличным подспорьем для восстановления былой уверенности и возвращения на более приличные позиции.
В мотивации "Рапида" и вовсе нельзя усомниться. За два тура до финиша они идут вровень с "Мольде", который также имеет шесть очков в активе. Но экс-клуб Сульшера уже отыграл оба поединка с "Арсеналом", а в пятом туре норвежцы будут противостоять безнадежному "Дандолку", что делает положение "Мольде" предпочтительнее. Поэтому "Рапиду" нужно сделать всё для того, чтобы попробовать зацепиться за очки в игре с "канонирами", и подойти к встрече с "Мольде" в финальном туре в максимально выгодном положении.
Оптимизма австрийцам перед сегодняшней встречей добавляет противостояния команд в первом круге, в котором "Рапиду" удалось навязать "канонирам" реальный бой. Тогда подопечные Дитмара Кюбауэра вели в счете и "Арсенал" сумел вырвать волевую победу лишь в концовке поединка (1:2). Матч в Вене не обошёлся без привозов Бернда Лено, однако "Рапид" в целом выглядел крепко и не сильно уступал куда более именитому сопернику.
С тех пор "Арсенал" потерял Томаса Парти и Давида Луиса, которые являются ключевыми исполнителями в тактических построениях Микеля Артеты. А в Англии и вовсе стали поговаривать об увольнении испанского специалиста после 4 поражений в 6 последних встречах АПЛ. Свои проблемы есть и у "Рапида", который набрал лишь два пункта в последних трёх встречах чемпионата Австрии. У обеих команд сейчас не лучшие времена, так что поединок на "Эмирейтс" станет крайне важным не только из-за турнирной значимости, но и с точки зрения психологии. Заряд положительных эмоций не помешал бы "Арсеналу" перед воскресным дерби Северного Лондона с "Тоттенхэмом", который ныне возглавляет АПЛ и выглядит гораздо лучше своих соседей.
Прогноз: Победа "Арсенала" 3:0. "Канониры" сейчас находятся в игровом кризисе, однако из-за очевидного превосходства в классе способны спокойно побеждать в ЛЕ. К тому же в последних трёх играх соревнования команда Артеты уходила с поля с неизменным преимуществом в три гола.
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