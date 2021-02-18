Зальцбург - Вильярреал: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

18 февраля, 22:00. "Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Судья: Андрис Трейманис (Латвия)

Трансляция: Мегого

Третий испанский и второй австрийский представители вступят в единоборство в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. "Вильярреал" выступает в чемпионате, который по праву входит в топ-5, однако мы не спешили бы вносить австрийцев в андердоги этой пары. Как минимум по одной причине: в клубном рейтинге УЕФА "РБ Зальцбург" расположен на десять позиций выше "желтой субмарины" - 22 место против 32.

История противостояния

Команды между собой встречались всего четыре раза. Два матча они сыграли в 2009-м - тогда дважды победу праздновали австрийцы в групповом этапе ЛЕ с общим счетом 3:0. Еще раз коллективы играли в этом же раунде плей-офф турнира. В 1/8 тогда прошел "Вильярреал", взяв верх со счетами 2:1 и 3:1.

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"Ред Булл Зальцбург"

Подопечные американца Джесси Марша на данный момент лидируют в австрийской бундеслиге, имея преимущество над вторым "Рапидом" в три очка. У команды сейчас шестиматчевая победная серия, в которой они пропустили всего три мяча. "РБ Зальцбург" осеннюю часть еврокубков провел в Лиге Чемпионов, набрав четыре очка в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Локомотивом". В том году австрийцы вылетели из Лиги Европы на этой же стадии, правда тогда они потеряли двух основных игроков группы атаки: Эрлинга Голанда и Такуми Минамино. В этом сезоне лишь одного - Доминика Собослая.

"Вильярреал"

Подопечные Уная Эмери сейчас в трудном положении. За последние семь матчей у них всего одна победа - против "Жироны" в Кубке Испании. Правда, "желтая субмарина" продолжает замыкать шестерку сильнейших Ла Лиги. Группу I "Вильярреал" выиграл лишь однажды сыграв вничью при пяти победах. Однако соперники были на порядок ниже, чем у австрийцев в ЛЧ: "Маккаби Тель-Авив” (да, соперник "Шахтера"), "Сивасспор" и разбитый “Карабах”.

Кадры

Хозяева обойдутся без двух основных защитников Андре Рамальо и Макса Вобера. Также не сыграет и зимний новичок Бернарду - тоже оборонец.

У гостей футболистов в лазарете больше. Испанцам не помогут Иборра, Марио Гаспар, Франсис Кокелен, Сэмюэл Чуквуезе и Альберто Морено. Все они уже достаточно долго не играют.

Цифры, факты и шансы

"РБ Зальцбург" победил в последних шести матчах подряд с общим счетом 17:3.

С марта 2019-го году австрийцы дома не забивали только "Ливерпулю" и "Атлетико".

Последний раз "Вильярреал" побеждал команду из топ-8 Ла Лиги еще 7,5 месяцев назад.

Тренер "желтой субмарины" Унай Эмери трехкратный победитель Лиги Европы (трижды подряд).

В этом сезоне на выезде "Вильярреал" набрал в Ла Лиге и ЛЕ 22 очка за 14 матчей.

В то же время "РБ Зальцбург" дома - 19 пунктов за 11 встреч в чемпионате и ЛЧ.

Лига Европы - это трофей Уная Эмери, однако трижды он его выигрывал с другой испанской командой - "Севильей". Некоторые игроки из тех, кто ковал победы в групповом этапе ЛЕ в осенней части сезона, сейчас находятся в лазарете, отсутствие которых наглядно демонстрируют последние результаты команды. Сейчас у "Вильярреала" единичные вспышки хороших матчей, и в Австрию он, конечно же, едет за победой, однако вернется без нее.

А вот сможет ли "Зальцбург" взять верх - это другой вопрос. Команда сейчас на ходу, однако отсутствие двух основных защитников может оставить негативный след на результате. Однако не нужно забывать и о переполненном лазарете соперников.

Прогноз на матч: Победа "РБ Зальцбург"+ТБ 2,5.