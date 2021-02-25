Хоффенхайм - Мольде. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

25 февраля. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” 19:55 “Мольде”

Телетрансляция – Megogo, Воля TV, OLL.TV

В первом матче “Хоффенхайм” удивительном образом упустил победу над “Мольде”, выигрывая 3:1 к 70-й минуте. За несколько минут до того, как пропустить два гола из-за ошибок у своих ворот, форвард “Хоффенхайма” Даббур не реализовал пенальти. “Хоффенхайм” должен был выигрывать этот матч с разгромным счетом, но позволил “Мольде” вернуться в игру.

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Конечно, норвежская команда заслуживает комплиментов. Для “Мольде” это был первый официальный матч с декабря, и состоялся он только формально “дома” – обе команды гостили в Вильярреале, на “Эстадио де ла Керамика”. И все же камбэка “Мольде” не состоялось бы, если бы “Хоффенхайм” не распорядился бы так бездарно своим преимуществом.

Огромное количество травмированных и постоянные проблемы с COVID-19 не могли не сказаться на способности “Хоффенхайм” играть стабильно и надежно. Поэтому такой результат как с “Мольде” не удивляет.

Во второй игре с “Мольде” тренер “Хоффенхайма” Себастьян Хенесс ожидает от команды “концентрации с первой до последней минуты”, чтобы достичь исторического выхода в 1/8. “Хоффенхайм” способен проводить ровные матчи, например, в воскресенье TSG провел один из лучших своих поединков в сезоне, разгромив “Вердер” 4:0.

Прогноз на матч Хоффенхайм – Мольде

Коэффициент на выход “Хоффенхайма” в следующий раунд составляет 1.09, “Мольде” – 9.60. “Хоффенхайму” достаточно будет сыграть ничьи 0:0, 1:1 или 2:2, но команда Хенесса постарается обезопасить себя от неожиданностей. Чемпионат Норвегии еще не стартовал, поэтому “Мольде” мог целенаправленно готовиться к ответному матчу, но индивидуальный класс игроков TSG и наличие у них игрового ритма, должны сказаться на результате. Прогноз – победа “Хоффенхайма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.