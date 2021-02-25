Вильярреал - Зальцбург: Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

25 февраля, 19:55. "Эстадио де ла Керамика" (Вильярреал)

Главный арбитр: Феликс Цваер (Германия)

Прямая трансляция матча: Мегого

Одно из тех противостояний Лиги Европы, в котором на 90% известный представитель в следующем раунде. На данный момент, в этой паре шансы больше у испанцев, ведь они добыли комфортное преимущество в два выездных гола. "Зальцбург" едет на Пиренейский полуостров совершить чудо, но удастся ли это у них?

История противостояния

В общем, команды играли между собой пять раз. Дважды в 2009-м выигрывали австрийцы, дважды в 2015-м испанцы. Еще один раз встречались коллективы неделю назад, в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Тогда комфортное преимущество на выезде одержал "Вильярреал", забив в Зальцбурге два безответных мяча. У подопечных Джесси Марша были моменты, даже попадание в каркас ворот, но нереализация внесла свои коррективы и почти не оставила шансов на проход в следующий этап турнира.

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Кадры

Оба коллектива не смогут рассчитывать на двух игроков. В составе пиренейцев не сыграют Иборра и Франсис Кокелен, а "Зальцбург" должен обойтись без Бернарду и Макса Вобера. Последний, к слову, является одним из лидеров обороны гостей и результат его отсутствия в первом матче, как и отсутствии других основных защитников, мы можем увидеть на итоговом результате того поединка.

¡Última sesión antes de recibir al @RedBullSalzburg en la vuelta de los dieciseisavos de final de la @EuropaLeague!#UEL pic.twitter.com/2EQzFQDH11 — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 24, 2021

Цифры, факты и шансы

На прошлых выходных "Зальцбург" победил прямого конкурента за чемпионство Австрии "Рапид" со счетом 4:2.

А вот "Вильярреал" сыграл 1:1 с баскским "Атлетиком".

Уже 19 матчей подряд австрийцы не знают вкус ничьих - 12 побед и семь поражений.

С последних 26-ти домашних матчей "желтая субмарина" не забила только в одном.

За это же количество встреч на выезде “Зальцбург” не поражал ворота соперников только дважды.

Лига Европы - трофей Уная Эмери, который он стремится завоевать и с "Вильярреалом" (сейчас у него три победы с "Севильей"). Предыдущий матч между командами показал, что испанец настроен серьезно и точно не потеряет преимущество в два выездных мяча над соперником. В прошлом сезоне "Зальцбург" тоже довольно неплохо и феерично выступил в Лиге Чемпионов, как и в этом, и так же феерично пролетел в раунде 1/16 финала ЛЕ от "Айнтрахта" (1:4, 2:2). Сценарий повторяется, и единственное, что остается австрийцам - это хлопнуть дверью в еврокубках и пойти за очередной победой во внутреннем чемпионате.

Этот матч должен быть богатым на забитые голы, если испанцы не выстроят "автобус" у своих ворот. Австрийцы любят забивать и в Бундеслиге, и в ЛЧ или ЛЕ. Всего на две команды в групповых этапах этого сезона за 12 матчей было забито 49 мячей (в среднем четыре за игру). Впечатляющая статистика, правда? Единственным объяснением малой результативности первого поединке статус - "на вылет", где каждая ошибка на вес золота. Ответный матч должен быть другим.

Прогноз на матч: "Вильярреал" - "Зальцбург" ТБ 3.