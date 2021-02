ПСВ - Олимпиакос: Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

15 февраля, 22:00. "Филипс" Ейдговен

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого

Впервые за шесть лет "ПСВ" играет в 1/16 Лиги Европы, более того в прошлом противостоянии этих команд недельной давности команда забила свой первый гол за девять лет в плей-офф раунде второго по престижности клубного евротурнира. Однако ни первый, ни второй мяч Захави не помогли получить комфортного преимущества над греками. Смогут ли хозяева этого матча не позволить закрепить начатое "Олимпиакосом" дома?

История противостояния

В официальных встречах команды встречались всего раз, и то неделю назад - в первом поединке 1/16 финала ЛЕ. Тогда итоговый счет был 4:2 в пользу хозяев стадиона имени Георгиос Караискакиса в Пирее. "Олимпиакос" от "ПСВ" отличал один факт - реализация моментов: у греков она была лучше. Это вылилось в результат, который, с одной стороны позволил иметь нидерландцам в активе два выездных гола, а с другой - грекам иметь преимущество в те же два мяча.

