ПСВ - Олимпиакос: Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

15 февраля, 22:00. "Филипс" Ейдговен

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого

Впервые за шесть лет "ПСВ" играет в 1/16 Лиги Европы, более того в прошлом противостоянии этих команд недельной давности команда забила свой первый гол за девять лет в плей-офф раунде второго по престижности клубного евротурнира. Однако ни первый, ни второй мяч Захави не помогли получить комфортного преимущества над греками. Смогут ли хозяева этого матча не позволить закрепить начатое "Олимпиакосом" дома?

История противостояния

В официальных встречах команды встречались всего раз, и то неделю назад - в первом поединке 1/16 финала ЛЕ. Тогда итоговый счет был 4:2 в пользу хозяев стадиона имени Георгиос Караискакиса в Пирее. "Олимпиакос" от "ПСВ" отличал один факт - реализация моментов: у греков она была лучше. Это вылилось в результат, который, с одной стороны позволил иметь нидерландцам в активе два выездных гола, а с другой - грекам иметь преимущество в те же два мяча.

Yann M'Vila for Olympiacos! ????????



???? Will the Greek side be celebrating on Thursday?@olympiacosfc | #UEL pic.twitter.com/HAKD86PMyo — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2021

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Кадры

В том же поединке основной полузащитник Ибрагим Сангаре получил свой третий "горчичник" в текущем розыгрыше ЛЕ, и пропустит сегодняшнюю игру из-за дисквалификации. Также "ПСВ" не помогут Чуквунонсо Мадуеке, Коди Гакпе, Ричард Ледесма и Максимилиан Ромеро. А в составе гостей не появятся на поле Мариус Врусай и Авраам Пападопулус. Отметим, что большинство из них уже давно не помощники командам, и их потеря не выглядит чем-то значимым.

Final preparations for the game tomorrow @EuropaLeague ???????? pic.twitter.com/cKozOH3LPn — Mario Götze (@MarioGoetze) February 24, 2021

Цифры, факты и шансы

12 из последних домашних 14-ти матчей "ПСВ" выиграл. В его пассиве лишь два поражения: против "Гранады" (1:2) и "АЗ Алкамара" (1:3).

В гостях "Олимпиакос" забивает в 12-ти поединках подряд.

В 22 встречах подряд "фермеры" забивают в собственных стенах.

В предыдущем матче между командами греки забили в два раза больше (4), чем за всего группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

В то время, как "Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции х 12-очковым преимуществом над "ПАОКом", "ПСВ" проигрывает шесть зачетных пунктов "Аяксу", который занимает первое место в Ередивизи с матчем в запасе.

И в ЛЕ, и в чемпионате нидерландцы играют интереснее дома, чем на выезде. У них больше набранных очков, и лучшая разница забитых-пропущенных, если сравнивать этот фактор. И здесь, в отличие от многих матчей, которые происходят на нейтральных полях, статус "хозяев" может сыграть решающую роль, ведь нужно победить в два мяча, что атакующей команде очень даже по силам.

Единственной преградой на пути к успеху может стать своеобразный автобус от греков - если пирейцы начнут сушить игру. Но по матчам с "ПАОКом" и "Омонией" (первый - в гостях, второй - дома), в которых были добыты волевые победы, "ПСВ" показал свой характер и волю к победе. Однако и "Олимпиакос" вряд ли легко сложит оружие перед атакующим потенциалом соперника, имея хоть и не до конца уверенное, но преимущество в два мяча.

Прогноз на матч: Победа первой + ТБ 2,5.