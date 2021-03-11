Аякс - Янг Бойз. Прогноз на матч Лиги Европы на 11.03.21

Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

11 марта 2021. Амстердам, “Йохан Кройф Арена”

“Аякс” Амстердам, Нидерланды 19:55 “Янг Бойз” Берн, Швейцария

Телетрансляция – Воля TV, Megogo, OLL.TV

“Аякс” и “Янг Бойз” в прошлом раунде выбили не самых простых соперников. Амстердамцы в двух матчах расправились с одним из лидеров чемпионата Франции “Лиллем” (2:1, 2:1), а “Янг Бойз” дважды переиграл “Байер” Леверкузен (4:3, 2:0). Обе команды объединяет и то, что они лидируют в своих национальных первенствах, и тренеры команды Эрик Тен Хаг и Херардо Сеоане рассматриваются в качестве кандидатов на освобождаемую Марко Розе должность в “Боруссии” Менхенгладбах.

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Главный тренер “Янг Бойз” Херардо Сеоане считает, что для прохождения “Аякса” его команде нужно сыграть еще лучше, чем против “Байера” в предыдущем раунде. “Один из четырех таймов с Леверкузеном Петера Боса мы провели плохо. Мы не можем себе позволить этого против Аякса”. “Янг Бойз” застал “Байер” в момент его кризиса, “Аякс” же чувствует себя хорошо. Но и в Амстердаме нет недооценки соперника. Тен Хаг отмечает, что “Янг Бойз” – команда, играет цельно и большими силами проводит вертикальные атаки.

Главная потеря “Аякса” – это Дэйли Блинд. Но и “Янг Бойза” остался без одного из ключевых футболистов – травму получил основный кипер фон Балльмоос.

Статистика

Перед двумя командами стоит задача выхода в четвертьфинал Лиги Европы. “Янг Бойз” хоть и не выиграл в трех последних матчах чемпионата Швейцарии, в том числе и у аутсайдера “Вадуца”, все равно не имеет себе конкурентов. Отрыв от второго места – 19 очков. Лидер чемпионата Нидерландов “Аякс” опережает ПСВ только на шесть пунктов, но у него еще есть матч в запасе. “Аякс” проводит впечатляющий 2021-й год. Команда Тен Хага провела выиграла 13 из 15 матчей, дважды сыграв вничью с ПСВ. Турнирное положение позволяет и “Янг Бойзу”, и “Аяксу” сосредоточиться на еврокубках.

Прогноз на матч Аякс – Янг Бойз

“Аякс” не будет позволять “Янг Бойзу” создавать столько у своих ворот, сколько это делал “Байер”. Кроме того, амстердамцы действуют очень многопланово и разнообразно в атаке, с чем не сталкивается “Янг Бойз” в чемпионате Швейцарии. Однако и у нидерландского чемпиона редко бывают такие крепкие соперники, как “ЯБ”. “Аякс” редко забивает меньше двух голов в матче и в предстоящей игре создаст немало проблем сопернику. Но и “Янг Бойз” должен провести один мяч после контратаки или стандарта. Прогноз – победа “Аякса” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.