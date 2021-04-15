Ман Юнайтед - Гранада. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 15.04.2021

Лига Европы, 1/4 финала

Ответный матч, результат первой встречи 2:0

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Иштвин Ковач (Румыния)

Прямая трансляция: Футбол 1, Мегого

Вроде все же решено в первом матче, однако не тут то было. Хозяева имеют кадровые потери, а у гостей непреодолимое желание громко хлопнуть дверью. "Олд Траффорд" несет не очень положительную ауру для "манкунианцев" в этом сезоне, а испанцы готовы воспользоваться всеми слабинками команды Сульшера. Удастся ли?

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"Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" на выходных одержали очередную волевую победу в чемпионате, обыграв "Тоттенхэм" 1:3. Команда довольно бледно выглядела в атаке, пока рефери не отменил взятие ворот Кавани, что разозлило "МЮ". В предыдущем матче против "Гранады" "манкунианцы" не создали ничего сверхъестественного, а просто воспользовались ошибками испанцев. Преимущество в два выездных мяча дает полноценное лидерство перед ответным матчем, однако потери игроков дают о себе знать.

Кадры хозяев

В лазарете находятся Байи, Марсьяль и Джонс. В предыдущем матче ЛЕ "обнулиться" решили Мактоминей, Магуайр и Шоу, которые получили по желтой карточке в Гранаде. Если шотландец просто играл грубо, то к фолам англичан есть вопросы на счет их нужности. Но приговор один для всех - дисквалификация. Скорее всего, в центре защиты "МЮ" будут играть Туанзебе-Линделёф. Последний раз Аксель провел тайм в матче против "Реала Сосьедад", слишком мало у него игровых минут.

High spirits and high intensity in Wednesday's #UEL training session ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 14, 2021

"Гранада"

Как и соперник, "насриды" тоже победили на выходных, еще й прервав свою четырехматчевую проигрышную серию. И чтобы полностью соответствовать "красным дьяволам" еще и получили волевые три очка против "Вальядолида". Подопечные Мартинеса в поединке прошлого четверга не чурались играть от обороны, однако это не выглядело, как автобус. Игроки включали прессинг, компактно закрывали позиции, правда не всегда успевали за движениями соперников, откуда и появились голы. Стоит отдать должное "Гранаде", которая в своем первом же сезоне в еврокубках достигла такого результата.

Кадры гостей

Брис не будет играть из-за дисквалификации, а Дуарте, Соро, Лосано и Милья находятся в лазарете. Совсем недавно восстановился от травмы один из лидеров Фулькье, который весь сезон закрывал правую бровку защиты и начнет эту встречу со старта.

???? Sonrisas e ilusión.



➡️ Las imágenes del entrenamiento en Mánchester las tienes en nuestra web https://t.co/zgCWl8LIuG #EternaLucha #UEL pic.twitter.com/C4AmSLC53J — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) April 14, 2021

Последние матчи команд

Последние пять встреч хозяев

11.04.2021. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (АПЛ)

1:3 (АПЛ) 08.04.2021. "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЕ)

0:2 (ЛЕ) 04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

- "Брайтон" 2:1 (АПЛ) 21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (Кубок Англии)

3:1 (Кубок Англии) 18.03.2021. "Милан" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

11.04.2021. "Вальядолид" - "Гранада" 1:2 (Ла Лига)

1:2 (Ла Лига) 08.04.2021. "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЕ)

- "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЕ) 03.04.2021. "Гранада" - "Вильярреал" 0:3 (Ла Лига)

- "Вильярреал" 0:3 (Ла Лига) 21.03.2021. "Валенсия" - "Гранада" 1:0 (Ла Лига)

1:0 (Ла Лига) 18.03.2021. "Мольде" - "Гранада" 2:1 (ЛЕ)

Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Гранады"

Так как "насриды" впервые выступают в еврокубках, то команды между собой встречались всего один раз - в прошлый четверг. Тогда два гола "манкунианцев" вышли очень спонтанными: сначала Рашфорд обработал длинный пас от Линделёфа и реализовал момент, а затем Брис привез пенальти через три минуты после выхода на замену. Добротная игра от испанцев (на фоне именитого соперника), но результат для англичан.

Цифры и факты

В этом сезоне еврокубков "МЮ" лишь дважды побеждал на "Олд Траффорд": "Лейпциг" и "Башакшехир" во втором и четвертом турах группового этапа ЛЧ соответственно. С тех пор в "манкунианцев" трехматчевая безвыигрышная серия: одно поражение и две ничьи

"Красные дьяволы" не знают вкуса домашних поражений уже восемь матчей.

Перед выездной победой в "Вальядолида" на прошлых выходных со счетом 1:2, "Гранада" четыре раза подряд уступала в гостях с цифрами 2:1 на табло.

"Насриды" забивают на выезде в 12 матчах подряд.

За это же период "МЮ" пропустил в семи поединках на "Олд Траффорд".

В общем, дома "красные дьяволы" в этом сезоне победили в 12 играх в основное время с 24.

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Гранада"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Гранада" от UA-Football

Результат решен, но единственное что можно ожидать - это завершающий аккорд в (не побоимся этого слова) фантастическом евросезоне для "насридов". Команда выйдет возвышенная, тем более после победы, на которую ждали почти месяц. Игра в целом будет сухая, однако оба коллектива будут иметь свои шансы, которые смогут реализовать. Прогноз: обе забьют.