ПСВ - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.09.2021

Лига Европы. Группа B. 1-й тур

16 сентября. Эйндховен. "Филлипс"

ПСВ 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Уильям Коллум (Шотландия)

Трансляция: MEGOGO

Итак, группа B, где также сыграют "Монако" и "Штурм". ПСВ попал сюда, вылетев из квалификации Лиги чемпионов от "Бенфики" - 0:0 дома и 1:2 на выезде. "Реал Сосьедад" же оказался в ЛЕ, заняв пятое место в минувшем розыгрыше Примеры.

Соперники очень разные - хозяева уповают на атаку, гости - на оборону и организацию; у хозяев ни один игрок не забил больше двух голов на старте сезона, у гостей есть явный лидер в лице Микеля Оярсабаля. Ну, тем интереснее будет смотреть матч.

ПСВ

Поражение от "Бенфики" пока единственное для ПСВ на старте сезона. Команда выиграла последние 4 встречи Эредивизи, где закрепилась на первом месте, на два очка опережая "Аякс". Этих же "Аяксидов" ПСВ буквально втоптал в газон в матче за Суперкубок месяц назад - 4:0.

Козыри команды Роджера Шмидта - маневренность, вариативность, высокая результативность. Два последних матча против "Гронингена" и АЗ ПСВ выиграл с общим счетом 8:2. При этом 14 голов красно-белых в Эредивизи забили 9 разных исполнителей. Мадуэке, Захави, Гакпо - все они одинаково опасны.

Да, и играет ПСВ по схеме 4-2-3-1, где роль десятки выполняет герой финала ЧМ-2014 Марио Гетце. Опытный хавбек совсем потерялся в Бундеслиге, но в Эйндховене заново возродился и местами напоминает себя прежнего.

Let's not forget about Mario Gotze over at PSV



3 goals in 3 UCL qualification matches before the Eredivisie season even kicks off



Comeback season pic.twitter.com/KPSE6NwiMW — International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 3, 2021

"Реал Сосьедад"

"Сосьедад" на старте текущего сезона проиграл "Барселоне" (2:4), став жертвой лучшего матча Мартина Брейтуэйта в сине-гранатовой футболке, зато после этого победил "Райо", "Леванте" и "Кадис" с общим счетом 4:0.

Если козырь ПСВ - его многогранное нападение, то басков выручает их оборона и организация игры против мяча. Атакует команда Иманола Альгуасиля осторожно, исходя из характера встречи. "Сосьедад" обучен управлять ритмом игры и умеет прибавить, когда надо, чтоб добить соперника.

Главные действующие лица клуба из Сан-Себастьяна - опорник Микель Мерино, вингер Микель Оярсабаль и центрфорвард Александр Исак. Роль Гетце - то есть, десятки - выполняет возрастной Давид Сильва, который уже не так подвижен, но еще комфортно себя чувствует в схеме 4-5-1, где его страхуют сразу двое партнеров.

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ПСВ - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

Ранее команды не пересекались ни разу. Это будет их первая встреча на европейской арене.

ПСВ - "Реал Сосьедад": последние матчи команд

Последние матчи ПСВ

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Ориентировочные составы команд

У ПСВ вне игры из-за травмы хавбек Дэви Проппер; у басков вне игры хавбеки Карлос Фернандес, Йон Гуриди, а также ветеран-защитник Начо Монреаль.

ПСВ: Мвого - Тезе, Рамальо, Обиспо, Макс - ван Гинкель, Сангаре - Мадуэке, Гетце, Гакпо - Захави

"Реал Сосьедад": Райан - Горосабель, Элустондо, Ле Норманн, Муньос - Янузай, Сильва, Субименди, Мерино, Оярсабаль - Исак

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ПСВ - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

ПСВ - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Football

Тот случай, когда коса налетит на камень. Очевидного превосходства на бумаге ни у одной из сторон нет, поэтому рискнем поставить на ничью. Ее букмекеры предлагают с коэффициентами 3,5-3,7.