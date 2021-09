ПСВ - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.09.2021

Итак, группа B, где также сыграют "Монако" и "Штурм". ПСВ попал сюда, вылетев из квалификации Лиги чемпионов от "Бенфики" - 0:0 дома и 1:2 на выезде. "Реал Сосьедад" же оказался в ЛЕ, заняв пятое место в минувшем розыгрыше Примеры.

Соперники очень разные - хозяева уповают на атаку, гости - на оборону и организацию; у хозяев ни один игрок не забил больше двух голов на старте сезона, у гостей есть явный лидер в лице Микеля Оярсабаля. Ну, тем интереснее будет смотреть матч.

Поражение от "Бенфики" пока единственное для ПСВ на старте сезона. Команда выиграла последние 4 встречи Эредивизи, где закрепилась на первом месте, на два очка опережая "Аякс". Этих же "Аяксидов" ПСВ буквально втоптал в газон в матче за Суперкубок месяц назад - 4:0.

Козыри команды Роджера Шмидта - маневренность, вариативность, высокая результативность. Два последних матча против "Гронингена" и АЗ ПСВ выиграл с общим счетом 8:2. При этом 14 голов красно-белых в Эредивизи забили 9 разных исполнителей. Мадуэке, Захави, Гакпо - все они одинаково опасны.

Да, и играет ПСВ по схеме 4-2-3-1, где роль десятки выполняет герой финала ЧМ-2014 Марио Гетце. Опытный хавбек совсем потерялся в Бундеслиге, но в Эйндховене заново возродился и местами напоминает себя прежнего.

Let's not forget about Mario Gotze over at PSV



3 goals in 3 UCL qualification matches before the Eredivisie season even kicks off



Comeback season pic.twitter.com/KPSE6NwiMW