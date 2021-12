Под шум кадровых потерь. Наполи – Лестер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.12.2021

Лига Европы

Группа C, шестой тур

9 декабря, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Прямая телетрансляция: Мегого

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Лидеры группы стартовали в первом туре Лиги Европы из ничьей, а затем на их шкурах "Легия" и "Спартак" создали несколько сенсаций. "Наполи" и "Лестер" в прошлом сезоне были в шаге от Лиги чемпионов, а в текущем могут опуститься не только в Лигу конференций, но и вообще вылететь из турнира. Да, еврокубки такого уровня эти команды не ставят в приоритет, однако спортивный интерес всегда есть. Особенно в матчах между коллективами такого уровня, как наши.

Лучано Спалетти со старта своей работы в Неаполе зажег своих новых подопечных, особенно это сделал во внутреннем первенстве. А вот с еврокубками труднее. За пять туров "партенопейцы" дважды уступили "Спартаку" (1:2, 2:3) при двух легких победах над "Легией" (3:0, 4:1). Сейчас "Наполи" идет третьим в группе и даже может в итоге занять последнее место, если уступит сегодня, а поляки в параллельном поединке обыграют россиян.

Неаполитанцы в последних шести матчах победили всего один раз. Да, это был эффектный поединок против "Лацио" с четырьмя безответными голами, однако команда параллельно трижды проиграла и дважды сыграла вничью. И еще и проиграла прямым конкурентам за высокие места: "Интеру", "Аталанте" и "Спартаку". Ощутимый спад после великолепного старта.

В “Наполе” есть несколько важных потерь. Не сыграют сегодня Инсинье, Кулибали, Лоботка и Осимхен, а также под вопросом Фабиан Руис. Они – чрезвычайно важные игроки для команды, поэтому их отсутствие только на руку гостям.

Боссы "лисов" могли бы выдохнуть с облегчением из-за того, что Роджерс, как минимум до конца сезона, не покинет команду ради "Манчестер Юнайтед", как об этом говорили СМИ. Правда, есть и другая сторона медали: результаты, ведь именно из-за них в положительном контексте тренер должен оставаться на управляющем мостике. Во внутреннем чемпионате у “Лестера” с этим определенные проблемы, ведь “лисы” идут в АПЛ 11-ми, отставая от зоны ЛЧ на восемь очков.

Также и вообще форма не впечатляет, ведь за последние восемь матчей были преодолены только "Легия" (3:1) и "Вотфорд" (4:2) (и то дома) - согласитесь, не самые сильные соперники. А вот с конкурентами за еврокубки "Арсеналом" (0:2), "Челси" (0:3), и даже с "Астон Виллой" (1:2) "лисы" потерпели поражение. Вряд ли в таком состоянии можно будет бороться за самые высокие места, однако может еще рано говорить: впереди еще Boxing day и трансферная зима. Но вот в Лиге Европы, ввиду осечек оппонентов все более-менее нормально. "Лестер" лидирует в группе перед финальным туром.

