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Под шум кадровых потерь. Наполи – Лестер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.12.2021
Кто-то из них может пролететь мимо плей-офф ЛЕ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа C, шестой тур
9 декабря, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
Прямая телетрансляция: Мегого
Текстовая трансляция:
Лидеры группы стартовали в первом туре Лиги Европы из ничьей, а затем на их шкурах "Легия" и "Спартак" создали несколько сенсаций. "Наполи" и "Лестер" в прошлом сезоне были в шаге от Лиги чемпионов, а в текущем могут опуститься не только в Лигу конференций, но и вообще вылететь из турнира. Да, еврокубки такого уровня эти команды не ставят в приоритет, однако спортивный интерес всегда есть. Особенно в матчах между коллективами такого уровня, как наши.
Наполи
Лучано Спалетти со старта своей работы в Неаполе зажег своих новых подопечных, особенно это сделал во внутреннем первенстве. А вот с еврокубками труднее. За пять туров "партенопейцы" дважды уступили "Спартаку" (1:2, 2:3) при двух легких победах над "Легией" (3:0, 4:1). Сейчас "Наполи" идет третьим в группе и даже может в итоге занять последнее место, если уступит сегодня, а поляки в параллельном поединке обыграют россиян.
Неаполитанцы в последних шести матчах победили всего один раз. Да, это был эффектный поединок против "Лацио" с четырьмя безответными голами, однако команда параллельно трижды проиграла и дважды сыграла вничью. И еще и проиграла прямым конкурентам за высокие места: "Интеру", "Аталанте" и "Спартаку". Ощутимый спад после великолепного старта.
???? Ultimo allenamento in vista di #NapoliLeicester #UEL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 8, 2021
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/07rK0qP9AJ
Кадры хозяев
В “Наполе” есть несколько важных потерь. Не сыграют сегодня Инсинье, Кулибали, Лоботка и Осимхен, а также под вопросом Фабиан Руис. Они – чрезвычайно важные игроки для команды, поэтому их отсутствие только на руку гостям.
Лестер
Боссы "лисов" могли бы выдохнуть с облегчением из-за того, что Роджерс, как минимум до конца сезона, не покинет команду ради "Манчестер Юнайтед", как об этом говорили СМИ. Правда, есть и другая сторона медали: результаты, ведь именно из-за них в положительном контексте тренер должен оставаться на управляющем мостике. Во внутреннем чемпионате у “Лестера” с этим определенные проблемы, ведь “лисы” идут в АПЛ 11-ми, отставая от зоны ЛЧ на восемь очков.
Также и вообще форма не впечатляет, ведь за последние восемь матчей были преодолены только "Легия" (3:1) и "Вотфорд" (4:2) (и то дома) - согласитесь, не самые сильные соперники. А вот с конкурентами за еврокубки "Арсеналом" (0:2), "Челси" (0:3), и даже с "Астон Виллой" (1:2) "лисы" потерпели поражение. Вряд ли в таком состоянии можно будет бороться за самые высокие места, однако может еще рано говорить: впереди еще Boxing day и трансферная зима. Но вот в Лиге Европы, ввиду осечек оппонентов все более-менее нормально. "Лестер" лидирует в группе перед финальным туром.
The Foxes sampled the magnificent Stadio Diego Armando Maradona for the first time today ahead of matchday six in the UEFA Europa League ????— Leicester City (@LCFC) December 8, 2021
A busy day wrapped up ????
Кадры гостей
В лазарете "лисов" уже привычные Фофана, Джастин и Перейра – эта тройка уже давно вне игры. Также под вопросом остается участие в матче Тилеманса и Шмайхеля – оба на стадии восстановления. Также
Последние матчи Наполи и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 04.12. Наполи – Аталанта 2:3 (Серия А)
- 01.12. Сассуоло – Наполи 2:2 (Серия А)
- 28.11. Наполи – Лацио 4:0 (Серия А)
- 24.11. Спартак – Наполи 2:1 (ЛЕ)
- 21.11. Интер – Наполи 3:2 (Серия А)
Последние пять встреч гостей
- 05.12. Астон Вилла – Лестер 2:1 (АПЛ)
- 01.12. Саутгемптон – Лестер 2:2 (АПЛ)
- 28.11. Лестер – Уотфорд 4:2 (АПЛ)
- 25.11. Лестер – Легия 3:1 (ЛЕ)
- 20.11. Лестер – Челси 0:3 (АПЛ)
Турнирная таблица группы C
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Лестер Сити
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
|2
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|3
|Наполи
|5
|2
|1
|2
|12-8
|7
|4
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4-10
|6
Личные встречи Наполи и Лестера
Всего однажды играли между собой команды, и это произошло в сентябре этого года в рамках первого тура группового этапа. Тогда лучше выглядели именно итальянцы, однако “лисы” благодаря хорошей реализации на 64-й минуте вышли вперед со счетом 2:0, однако победный результат удержать не смогли. В итоге: 2:2.
Цифры и факты
- "Наполи" забил в каждом домашнем матче сезона.
- "Лестер" еще никогда не играл в 1/8 финала Лиги Европы.
- Обе команды являются самыми дорогими в Лиге Европы по данным аналитического портала Transfermarkt. "Лисы" оцениваются в 548,1 млн евро, а "партенопейцы" – в 518,9 млн евро. Ближайшим их преследователем является "Байер" (387,45 млн).
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Ставки и коэффициенты на матч Наполи – Лестер
Прогноз на матч Наполи – Лестер от UA-Футбол
Хозяева в более трудном положении, чем гости. Подопечные Спаллетти ниже в турнирной таблице, да еще имеют кучу потерь. "Лестер" в выигрышной позиции подходит к этому поединку, но любой гол может изменить все. Конечно же, каждый хочет выиграть, ведь на кону стоит очень много. Это будет вызывать атаки и постоянные наступления, а команды, даже при отсутствии многих игроков, умеют это делать. Прогноз: Обе забьют.
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