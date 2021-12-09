Под шум кадровых потерь. Наполи – Лестер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.12.2021

Лига Европы

Группа C, шестой тур

9 декабря, 19:45. "Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Прямая телетрансляция: Мегого

Текстовая трансляция: UA-Футбол

Лидеры группы стартовали в первом туре Лиги Европы из ничьей, а затем на их шкурах "Легия" и "Спартак" создали несколько сенсаций. "Наполи" и "Лестер" в прошлом сезоне были в шаге от Лиги чемпионов, а в текущем могут опуститься не только в Лигу конференций, но и вообще вылететь из турнира. Да, еврокубки такого уровня эти команды не ставят в приоритет, однако спортивный интерес всегда есть. Особенно в матчах между коллективами такого уровня, как наши.

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Наполи

Лучано Спалетти со старта своей работы в Неаполе зажег своих новых подопечных, особенно это сделал во внутреннем первенстве. А вот с еврокубками труднее. За пять туров "партенопейцы" дважды уступили "Спартаку" (1:2, 2:3) при двух легких победах над "Легией" (3:0, 4:1). Сейчас "Наполи" идет третьим в группе и даже может в итоге занять последнее место, если уступит сегодня, а поляки в параллельном поединке обыграют россиян.

Неаполитанцы в последних шести матчах победили всего один раз. Да, это был эффектный поединок против "Лацио" с четырьмя безответными голами, однако команда параллельно трижды проиграла и дважды сыграла вничью. И еще и проиграла прямым конкурентам за высокие места: "Интеру", "Аталанте" и "Спартаку". Ощутимый спад после великолепного старта.

Кадры хозяев

В “Наполе” есть несколько важных потерь. Не сыграют сегодня Инсинье, Кулибали, Лоботка и Осимхен, а также под вопросом Фабиан Руис. Они – чрезвычайно важные игроки для команды, поэтому их отсутствие только на руку гостям.

Лестер

Боссы "лисов" могли бы выдохнуть с облегчением из-за того, что Роджерс, как минимум до конца сезона, не покинет команду ради "Манчестер Юнайтед", как об этом говорили СМИ. Правда, есть и другая сторона медали: результаты, ведь именно из-за них в положительном контексте тренер должен оставаться на управляющем мостике. Во внутреннем чемпионате у “Лестера” с этим определенные проблемы, ведь “лисы” идут в АПЛ 11-ми, отставая от зоны ЛЧ на восемь очков.

Также и вообще форма не впечатляет, ведь за последние восемь матчей были преодолены только "Легия" (3:1) и "Вотфорд" (4:2) (и то дома) - согласитесь, не самые сильные соперники. А вот с конкурентами за еврокубки "Арсеналом" (0:2), "Челси" (0:3), и даже с "Астон Виллой" (1:2) "лисы" потерпели поражение. Вряд ли в таком состоянии можно будет бороться за самые высокие места, однако может еще рано говорить: впереди еще Boxing day и трансферная зима. Но вот в Лиге Европы, ввиду осечек оппонентов все более-менее нормально. "Лестер" лидирует в группе перед финальным туром.

The Foxes sampled the magnificent Stadio Diego Armando Maradona for the first time today ahead of matchday six in the UEFA Europa League ????



A busy day wrapped up ???? — Leicester City (@LCFC) December 8, 2021

Кадры гостей

В лазарете "лисов" уже привычные Фофана, Джастин и Перейра – эта тройка уже давно вне игры. Также под вопросом остается участие в матче Тилеманса и Шмайхеля – оба на стадии восстановления. Также Роджерс заявил , что сразу семь игроков “Лестера” не поехали на матч из-за коронавируса. Существенная утрата.

Последние матчи Наполи и Лестера

Последние пять встреч хозяев

04.12. Наполи – Аталанта 2:3 (Серия А)

01.12. Сассуоло – Наполи 2:2 (Серия А)

28.11. Наполи – Лацио 4:0 (Серия А)

24.11. Спартак – Наполи 2:1 (ЛЕ)

21.11. Интер – Наполи 3:2 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

05.12. Астон Вилла – Лестер 2:1 (АПЛ)

01.12. Саутгемптон – Лестер 2:2 (АПЛ)

28.11. Лестер – Уотфорд 4:2 (АПЛ)

25.11. Лестер – Легия 3:1 (ЛЕ)

20.11. Лестер – Челси 0:3 (АПЛ)

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Лестер Сити 5 2 2 1 10-8 8 2 Спартак 5 2 1 2 9-9 7 3 Наполи 5 2 1 2 12-8 7 4 Легия 5 2 0 3 4-10 6

Личные встречи Наполи и Лестера

Всего однажды играли между собой команды, и это произошло в сентябре этого года в рамках первого тура группового этапа. Тогда лучше выглядели именно итальянцы, однако “лисы” благодаря хорошей реализации на 64-й минуте вышли вперед со счетом 2:0, однако победный результат удержать не смогли. В итоге: 2:2.

Цифры и факты

"Наполи" забил в каждом домашнем матче сезона.

"Лестер" еще никогда не играл в 1/8 финала Лиги Европы.

Обе команды являются самыми дорогими в Лиге Европы по данным аналитического портала Transfermarkt. "Лисы" оцениваются в 548,1 млн евро, а "партенопейцы" – в 518,9 млн евро. Ближайшим их преследователем является "Байер" (387,45 млн).

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Ставки и коэффициенты на матч Наполи – Лестер

Прогноз на матч Наполи – Лестер от UA-Футбол

Хозяева в более трудном положении, чем гости. Подопечные Спаллетти ниже в турнирной таблице, да еще имеют кучу потерь. "Лестер" в выигрышной позиции подходит к этому поединку, но любой гол может изменить все. Конечно же, каждый хочет выиграть, ведь на кону стоит очень много. Это будет вызывать атаки и постоянные наступления, а команды, даже при отсутствии многих игроков, умеют это делать. Прогноз: Обе забьют.