Шериф - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.02.2022

Настал тот день, когда команды-участницы Лиги Европы проведут первые матчи стадии 1/16 турнира. Именно в таком поединке "Шериф" Юрия Вернидуба встретится с португальской "Брагой". Чего можно ожидать от данной встречи - сейчас разберемся.

Лига Европы, 1/16 финала

17.02.2022, 19:45, стадион "Шериф", Тирасполь

Судья: Данни Маккелли (Нидерланды)

Прямая трансляция: MEGOGO

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию поединка

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Шериф

Команда Юрия Вернидуба по-настоящему удивила болельщиков в осенней части сезона. Напомним, клуб из Тирасполя сначала вышел в групповой этап Лиги чемпионов, что уже было чудом, а затем еще и попал в одну группу с "Реалом", "Интером" и "Шахтером". Большинство букмекеров не давали ни одного шанса "Шерифу", но футболисты доказали, что чудеса бывают и что не все в нашем мире тривиально. Команда обыграла "Шахтер" в первом туре, а затем "Реал" во втором. И хоть три следующие встречи завершились поражением, в последней игре группового этапа мы видели вполне заслуженную ничью с "Шахтером". Этот сложный путь позволил команде добыть семь очков и выйти в весеннюю часть Лиги Европы с третьего места группы.

В это же время молдаване демонстрировали посредственную игру во внутреннем чемпионате. Крупные победы над "Динамо-Авто" (7:0) и "Саксаном" (6:0) чередовались с бессмысленными ничьими с "Зимбру" (1:1) и "Петрокубом" (0:0). Безусловно, "Шериф" располагается на первом месте турнира, но до ближайшего преследователя, "Петрокуба", всего два очка.

Проблемой для Юрия Вернидуба может стать отсутствие опытных Эдуардо Аддо и Густаво Дуланто - у обеих игроков перебор желтых карточек. Также вряд ли сыграет Ловро Бизьяк, ведь он еще не до конца восстановился после травмы ноги. Все эти футболисты были основными в осенней части сезона, поэтому их отсутствие может сыграть на руку сопернику. Если говорить о тактике, то вряд ли "Шериф" будет активно атаковать с первых минут. Вероятнее всего, следует ждать от украинского тренера что-то похожее на "автобус" или его вариации.

Брага

Португальский клуб, в отличии от "Шерифа", провел в Лиге Европы всю осеннюю часть сезона. Команды была явным фаворитом группы, однако сложностей в ходе турнира избежать не удалось. В первом туре клуб потерпел поражение от "Црвены Звезды" (2:1), а в четвертом - от "Мидтьюланна". И хоть три матча португальцы все же выиграли, в стадию плей-офф удалось попасть только со второго места. Первой стала команда из столицы Сербии.

Серьезным отличием "Браги" является то, что у клуба не было длительного зимнего перерыва. Таким образом, команда сыграна и готова дейстовать слаженно. Кроме этого, в последних пяти матчах португальцы три раза побеждали. Следует отметить, что три очка удалось взять даже во встречи с мощным "Спортингом" (2:1). Нет сомнений, что клуб не станет недооценивать "Шериф", как это сделал "Шахтер" и "Реал". Тренерский штаб "Браги" прекрасно понимает, что победы над такими серьезными соперниками не могут быть случайными.

Среди потерь на сегодняшний матч - сразу четыре важные игроки. Не сыграют Лукас Минейро, Карму Давид, Диого Лейте и Нуно Сикейра. Пока нельзя точно спрогнозировать, каким образом коуч заменит отсутствующих, но глубина состава позволяет сделать это без значительных утрат в качестве. Предсказуемо, что "Брага" не будет бежать в атаку всеми силами с первых минут. Португальцы будут читать игру "Шерифа" и искать слабые стороны соперника.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Вряд ли мы увидим в сегодняшнем поединке яркий атакующий футбол в исполнении хотя бы одной из команд. "Брага" не будет торопиться и постарается раскрыть все слабости обороны "Шерифа", ведь впереди еще ответный поединок в Португалии. Подопечные Вернидуба в свою очередь будут играть в типичный силовой футбол и пытаться получить максимум с каждого момента. Прогноз: ничья, обе забьют.