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РБ Лейпциг - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.02.2022
Немецко-испанская битва
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Уже сегодня в поединке 1/16 финала Лиги Европы встретятся немецкий РБ "Лейпциг" и "Реал Сосьедад". Конечно, именно клуб из Германии выглядит фаворитом встречи, но давайте же рассмотрим все детали будущего матча и сделаем выводы.
Лига Европы, 1/16 финала
17.02.2022, 22:00, стадион "Ред Булл Арена", Лейпциг
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)
Прямая трансляция: MEGOGO
Лейпциг
Команда значительно прибавила после прихода на пост тренера Доменико Тедеско. Именно этот коуч смог сложить клуб в одно целое после ухода Юлиана Нагельсманна. В последних пяти матчах "Лейпциг" проиграл лишь один раз - в поединке против "Баварии" (3:2). Все остальные встречи непременно завершались тремя очками для подопечных Тедеско.
В осенней части сезона клуб играл в Лиге чемпионов, однако, достичь показательных результатов совсем не удалось. Команда дважды проиграла "Манчестер Сити" (6:3 и 2:1) и раз - "ПСЖ" (3:2). На этом фоне две победы над бельгийским "Брюгге" позволили гарантировать себе лишь третье место в группе и, следовательно, весенний этап Лиги Европы. Конечно, клуб сделал выводы и уволил Джесси Марша с поста тренера, но это никак не помогло избежать выступлений во втором по престижности европейском турнире.
Кадровых проблем перед встречей с "Сосьедадом" у подопечных Тедеско практически нет. Не сможет сыграть лишь Марсель Хальстенберг, но замена данного игрока не составит труда для наставника. Если говорить о тактике, то немцы, вероятнее всего, будут дейстовавать с позиции силы. Короткий пас и быстрый переход из обороны в атаку поможет клубу достичь позитивного результата.
Ориентировочный состав: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Симакан, Собослаи, Кампль, Лаймер, Форсберг, Нкунку, Поульсен.
Реал Сосьедад
Команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок Испании, в данный момент демонстрирует не самый качественный футбол. Проблема заключается как в тактическом построении, так и в отсутствии многих игроков из-за травм. В последних пяти поединках Ла Лиги подопечные Альгуасиля лишь дважды смогли добыть три очка. В трех встречах команда играла вничью. Как следствие - лишь шестое место в таблице с 38 очками.
Выступления "Сосьедада" в групповом этапе Лиги Европы вряд ли можно назвать успешными. Испанский клуб трижды играл вничью, в том числе с австрийским "Штурмом" (1:1), а также проиграл "Монако" (1:2). В оправдание подопечным Альгуасиля можно сказать, что в это время команда была больше сконцентрирована на внутреннем соревновании. Однако, имея такую глубину состава, становится немного сложно объяснить ничью со скромной второй командой Австрии.
Если в осенней части сезона кадровых проблем у "Сосьедада" не было, то теперь они очень серьезные. Завтра своему клубу не помогут сразу несколько ключевых исполнителей. Среди них Начо Монреаль, Андер Барренчеа, Мартин Субименди, Карлос Фернандес и Аднан Янузай. Список очень солидный, и вопрос замены травмированных будет актуален, как никогда ранее в этом сезоне. Говоря о тактике, можно не ожидать от клуба активных атакующих действий. Команда будет играть от защиты и стараться сохранить шансы на домашний поединок.
Ориентировочный состав: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Горосабель, Мерино, Ильяраменди, Оярасабаль, Сильва, Порту, Исак.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
"Лейпциг" в своем рукаве имеет такие козыри, как глубина состава и тактическая гибкость. Кроме этого, клуб сможет на полную использовать фактор домашних трибун. "Сосьедад" же будет пытаться не пропустить много голов и решить все вопросы с выходом в 1/8 уже в ответном матче. Вместе с этим, атакующая линия испанцев может создать опасные моменты силами Исака, Оярасабаля и Силвы. Прогноз: победа "Лейпцига", обе забьют.
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