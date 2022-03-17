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Исправить недоразумение. Галатасарай - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.03.2022
Разминка перед Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч
17 марта. Стамбул. "Али Сами Ен"
"Галатасарай" 19:45 "Барселона"
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Неделю назад "Барселона" недооценила турок, которые уперлись возле собственной штрафной так крепко, что простояли все 90 минут.
Естественно, глобально это ничего не поменяло - "Барсе" по статусу полагается побеждать и проходить дальше. "Галатасарай" на "Камп Ноу" предложил в нападении один момент - это уровень аутсайдера Примеры. Другое дело, что уже в воскресенье каталонцев ждет Эль Класико, и Хави необходимо так рассчитать силы команды, чтобы ее хватило на оба матча.
"Галатасарай"
Ничья на "Камп Ноу" явно приободрила команду Доменека Торрента - в понедельник "Сарай" в дерби обыграл "Бешикташ" (2:1) благодаря дублю Актюркоглу.
Керем, к слову, был единственным игроком нападения "Львов", который что-то предложил и против "Барселоны". Похоже, он сейчас главная (единственная?) опция, которую нужно учитывать каталонцам. Весь остальном "Галатасарай" против нынешней "Барсы" - безликая серая масса, которая при этом достаточно вязкая, чтобы гасить медленные и предсказуемые атаки.
Если опять в запасе начнут Бускетс, Обамеянг и Дембеле - а это вполне реально в свете грядущего Класико - "Сарай" может еще попить крови "Барсе". Но только в этом случае. Основа "Кулес" играет слишком быстро для 11-й команды Турции, как бы не гнали ее вперед неистовые трибуны "Али Сами Ен".
"Барселона"
У "Барсы" сейчас лучший отрезок не только в этом сезоне, но и за пару лет. Ничья в первом матче с турками погоду не изменила - у каталонцев 10 матчей без поражений!
На выходных очередной жертвой "Кулес" стала довольно крепкая - уж точно не слабее "Галатасарая" - "Осасуна", которая де-факто сдалась за полчаса. "Барса" атаковала легко, в охотку; забила четыре сухих и эффектных голы. Усман Дембеле в этот вечер был просто неудержим - у него два ассиста. Интересно, он еще не жалеет, что не продлил контракт?
Xavi's Barcelona in La Liga.— Bijayendra (@_bijayendra) March 14, 2022
15 games
10 Wins-4 Draw-1 loss
34 points pic.twitter.com/nB3NOmlwV9
Хорошие новости текут и в кабинеты "Камп Ноу". Так, клуб продал название стадиона за 300 млн на 4 года компании Spotify - теперь у "Барсы" будут деньги на летние трансферы. Все не просто хорошо, а отлично. В воскресном Класико "Кулес" уже не будут андердогом - нам светит битва равных. Выезд в Стамбул на этом фоне мелок, даже незаметен, и это самое опасное. Тут должен сказать свое слово Хави. Он не настроил команду на бой с первой попытки, пришла пора исправлять свою же ошибку.
"Галатасарай" - "Барселона": статистика личных встреч
Неделю назад "Барса" нормально побежала в атаку лишь после перерыва, упустила кучу моментов и в итоге сыграла 0:0.
До этого команды встречались последний раз аж 20 лет назад - в 2002 году, когда Хави был не тренером, а молодым и перспективным полузащитником, и тогда каталонцы победили 3:1.
"Галатасарай" - "Барселона": последние матчи команд
Последние матчи "Галатасарая"
Последние матчи "Барселоны"
Ориентировочные составы
У "Барсы" вне заявки на ЛЕ Дани Алвес, плюс травмированы уже очень давно Серхи Роберто, Ансу Фати и Самюэль Юмтити. А, и Жерар Пике еще под вопросом из-за ушиба - думается, его приберегут на "Реал".
У "Галатасарая" вне игры только экс-игрок "Барсы" Арда Туран - у него то ли травма, то ли просто плохая форма.
"Галатасарай": Пенья - Буй, Маркао, Нельссон, ван Анхольт - Антаяли, Кутлу - Килинч, Фегули, Актюркоглу - Мохаммед
"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Френки де Йонг - Траоре, Обамеянг, Торрес
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"Галатасарай" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Галатасарай" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Исходя из увиденного неделю назад, у "Сарая" есть ресурс, чтобы обороняться и провести 2-3 контратаки за матч против "Барсы". Возможно, что-то даже и залетит, но крайне маловероятно, что "Кулес" опять будут запрягать 45 минут, а затем мазать изо всех позиций. Поставим на их победу с форой -1,5 - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,9-2,0.
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