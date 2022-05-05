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Айнтрахт - Вест Хэм. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы на 05.05.2022
Айнтрахт Франкфурт – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 мая 2022 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside
Лига Европы, полуфинал, ответный матч
5 мая 2022. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт 22:00 “Вест Хэм”
Результат первого матча – 2:1
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Вест Хэм" дважды выходил в следующий раунд Лиги Европы после побед в ответных матчах, и в четверг перед командой Дэвида Мойеса стоит очередное непростое задание: отыграться с домашнего поражения 1:2.
Айнтрахт
"Айнтрахт" сделал Лигу Европы своим приоритетом и откровенно перестал играть в Бундеслиге. В чемпионате Германии Франкфурт не смог выиграть в последних шести матчах и лишился шансов пробиться в еврокубковую зону. Остается или Лига чемпионов через Лигу Европы или ничего.
В первой игре "Айнтрахт" открыл счет уже на первой минуте, а после того как "Вест Хэм" сравнял счет, "орлы" вновь вышли вперед во втором тайме благодаря голу Камады. Где-то Франкфурту в повезло - Боуэн дважды пробивал в штангу, отличную игру показал Кевин Трапп.
В понедельник "Айнтрахт" проиграл "Байеру" (0:2) в матче Бундеслиги, Хинтереггер, Камада, Кнауфф и Соу пропустили эту игру, набираясь сил к полуфиналу. Хинтереггер, к слову, был под вопросом, но успел восстановиться после своей простуды. Единственна потеря "Айнтрахта" - атакующий хавбек Йеспер Линдстрем.
По словам Оливера Гласнера, "Айнтрахту" во втором матче нужно сыграть еще лучшем, чем в первом. "Мы будем играть на победу, и стремимся испытывать оборону соперника. Наш подход не изменился".
Вест Хэм
"Это важнейший матч для меня. Я хочу вывести команду в финал. Я готовлю команду к тому, чтобы она вышла в финал. Мы верим, что если мы все сделаем правильно, у нас это получится. В первом матче была равная игра, разницы между командами не было. У нас такие же шансы как у Франкфурта", - говорит Дэвид Мойес перед ответным матчем.
Как и "Айнтрахт", "Вест Хэм" проиграл свой матч чемпионата, уступив на своем поле "Арсеналу" 1:2. Команда Дэвида Мойеса сыграла не то, чтобы отлично, но не провально, "Арсенал" воспользовался некоторыми слабостями "хаммерс", и так смог увезти три очка - подавляющего игрового преимущества у команды Артеты не было. Но в целом серия последних результатов "Вест Хэма" безрадостна - всего одна победа в семи матчах.
Но эта победа - впечатляющий триумф в ответном четвертьфинале с "Лионом" (3:0). "Хаммерс" в плей-офф ЛЕ лучше всего действуют, когда их подпирают к стенке. В 1/8 "Вест Хэм" смог во второй игре дожать в овертайме "Севилью", в четвертьфинале - "Лион". Что-то подобное команда Мойеса надеется повторить в игре с "Айнтрахтом".
Из-за долгосрочной травмы во Франкфурте не сыграет центрбек Огбонна, все остальные игроки "хаммерс" готовы к матчу.
Статистика команд, цифры и факты
- "Айнтрахт" выиграл один из 11 последних домашних матчей во всех турнирах.
- "Вест Хэм" забил девять голов в пяти выездных поединках Лиги Европы 2021/22.
- "Вест Хэм" выиграл один из семи последних матчей (две ничьи, четыре поражения).
- "Айнтрахт" не проиграл ни одного матча в Лиге Европы 2021/22 (шесть побед, пять ничьих).
- Во всех матчах Франкфурта в ЛЕ, за исключением игры второго тура с "Антверпеном" (1:0), забивали обе команды.
Последние пять матчей Айнтрахта и Вест Хэма
Айнтрахт Франкфурт
- 02.05 "Байер" Леверкузен 0:2 (Бундеслига)
- 28.04 "Вест Хэм" 2:1 (Лига Европы)
- 23.04 "Хоффенхайм" 2:2 (Бундеслига)
- 17.04 "Унион" Берлин 0:2 (Бундеслига)
- 14.04 "Барселона" 3:2 (Лига Европы)
Вест Хэм
- 01.05 "Арсенал" 1:2 (АПЛ)
- 28.04 "Айнтрахт" 1:2 (Лига Европы)
- 24.04 "Челси" 0:1 (АПЛ)
- 17.04 "Бернли" 1:1 (АПЛ)
- 14.04 "Лион" 3:0 (Лига Европы)
Личные встречи
В последний раз в финале еврокубков "Вест Хэм" был в 1976 году, уступив в финальном матче "Андерлехту" (2:4). Соперником "хаммерс" в 1/2 был... "Айнтрахт". Во Франкфурте победила немецкая команда (2:1), "Вест Хэму" удалось взять реванш на своем поле (3:1).
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Ориентировочные составы
"Айнтрахт": Трапп - Н'Дика, Тута, Хинтереггер - Кнауфф, Якич, Соу, Костич - Камада, Хрустич - Борре
"Вест Хэм": Ареоля - Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Лансини, Форнальс - Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт – Вест Хэм от UA-Football
"Айнтрахт" непобедимым в Лиге Европы, при том, что Франнфурт играл против "Бетиса" и "Барселоны". Команда Гласнера понимает, что ЛЕ - это ее единственный шанс на еврокубки на следующем сезоне, но главная мотивация это все же победа в еврокубковом турнире. Но такой же мотивацией обладают и игроки "Вест Хэма", которые понимают, что нескоро смогут получить подобный шанс. "Хаммерс" обладали небольшим преимуществом в первой игре, но проиграли. У команды Мойеса есть все возможности, чтобы сделать камбек, но "Айнтрахт" не просто так удерживает серию без поражений. Прогноз - ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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